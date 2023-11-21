مريم المهيري تدعو إلى الحفاظ على الطبيعة وتعزيز التنوع البيولوجي

دعت معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة التغير المناخي والبيئة، إلى عقد المزيد من النقاش وتعزيز التعاون وبذل الجهود والتنفيذ الفعال للسياسات؛ لإيجاد حلول للحفاظ على الطبيعة وحماية التنوع البيولوجي، مع كل الشركاء في الدولة، كاشفة عن أن ما يقرب من نصف أنواع الثدييات في الدولة معرضة الآن لخطر الانقراض.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليها المجلس الخامس ضمن مبادرة ((مجلس صناع التغيير لــ COP28)) الذي نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة أمس في مركز الشيخ زايد لعلوم الصحراء داخل حديقة الحيوان بمدينة العين، وأدارته هبة الشحي، مدير إدارة التنوع البيولوجي في الوزارة.

وقالت معالي مريم المهيري: ((العين ملاذ يزخر بتنوع النباتات والحيوانات، حيث تضم واحة قديمة تبلغ مساحتها 3000 فدان، وهي أول موقع طبيعي في الدولة مدرج على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وحديقة الحيوانات، التي تعد ملاذاً لنحو 4000 حيوان، والتي تقوم بعمل رائع ومتميز كل يوم لصون وحماية تنوعنا البيولوجي)).

وأضافت معاليها: ((في ظل مواجهة التغير المناخي، والتنمية الحضرية والاقتصادية، وندرة المياه، والصيد الجائر، والتلوث، علينا أن نركز على إيجاد حلول مبتكرة لحماية إرثنا الثمين من التنوع البيولوجي. كما أن تعزيز التنوع البيولوجي يمثل أحد أهداف حلول مواجهة التغيرات المناخية، حيث إن جهود تعزيز التنوع البيولوجي والحفاظ على الطبيعة تؤثر وتتأثر بالتغير المناخي)).

وأكدت معاليها أنه رغم تمتع دولة الإمارات بسجل قوي في صون والحفاظ على الطبيعة والتنوع البيولوجي، إلا أنه يتعين علينا مواصلة بذل المزيد من الجهود لحماية أنظمتنا البيئية. مشيرة إلى امتلاك الإمارات 49 منطقة محمية، والعديد من برامج الحفاظ على الكائنات الحية المهددة بالانقراض.

ولفتت معاليها إلى السياسات المطبقة واسعة النطاق، مثل الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي، والاستراتيجية وخطة العمل الوطنية للأنواع الغازية، وكلتاهما بمثابة شهادة ودليل واضح على التزام الدولة بحماية أنواعها وموائلها.

وأشارت معاليها إلى تعهد الدولة بزراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، مؤكدة أن الإمارات تتمتع بجهود كبيرة في تنفيذ برامج التربية وإعادة التوطين الفعالة للعديد من الأنواع المهددة بالانقراض، بما في ذلك الحبارى والنمر العربي والطهر العربي، إلى جانب العديد من المشاريع المخصصة وإعادة تأهيل الشعاب المرجانية.