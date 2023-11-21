310 مليارات درهم تجارة الإمارات من الذهب في النصف الأول

أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية: أن قطاع المعادن الثمينة يعدّ من أهم مكونات الاقتصاد غير النفطي لدولة الإمارات، لافتاً إلى أن الذهب يمثل ربع مجموع تجارة الإمارات غير النفطية التي بلغت في النصف الأول من العام الجاري 1.24 تريليون درهم (تمثل تجارة الذهب ربع التجارة أو ما يعادل 310 مليارات درهم)، جاء ذلك في كلمة معاليه الخاصة إلى مؤتمر دبي للمعادن الثمينة، الذي أقامه مركز دبي للسلع المتعددة بالشراكة مع وزارة الاقتصاد.

وأضاف معاليه: لقد رسخت الدولة مكانتها حلقة وصل مهمة لكل أسواق الذهب في جميع أنحاء العالم وذلك من ثمار تعاوننا المستمر مع مركز دبي للسلع المتعددة محلياً ودولياً، ما يضمن حفاظ دولة الإمارات على مكانتها الرائدة مركزاً محورياً لتجارة المعادن الثمينة عالمياً.

واختتم مركز دبي للسلع المتعددة، السلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، بنجاحٍ أعمال الدورة السنوية الحادية عشرة من مؤتمر دبي للمعادن الثمينة.

وهدف المؤتمر الذي أقيم تحت عنوان ((مستقبل المعادن الثمينة: من الحوكمة العالمية إلى اتجاهات التجارة))، إلى التعرف إلى الفرص المتاحة والتركيز على الحد من الأخطار والتحديات الكامنة في مشهد صناعة المعادن الثمينة التي تشهد تطورات مستمرة.

وقد تناول خبراء الصناعة مجموعة من الموضوعات المحورية تضمنت سُبل ((تعزيز آليات الحوكمة والتوريد المسؤول)) وتحليل واقع ((التجارة العالمية والمشهد الجيوسياسي للذهب)) ودراسة ((اتجاهات السوق)) ومدى ((تأثير تغير المناخ)) في القطاع.

وركزت المناقشات بشكلٍ كبيرٍ على الدعوة إلى تبني ممارسات التوريد المسؤول للمعادن الثمينة بما يضمن نزاهة المصادر على مستوى العالم، والدور المحوري لـ((معيار الإمارات للتسليم الجيد)) الصادر عن وزارة الاقتصاد، والذي يُسهم بصورةٍ كبيرة في تعزيز هذه الممارسات داخل دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تُعد مركزاً عالمياً بارزاً لتجارة الذهب.

وتُوجت المناقشات بالتوافق بين الحضور على أن الدفع المستمر نحو تطبيق تقنية ترميز المعادن الثمينة سوف يُسهم في سهولة تداولها بين قطاعات أوسع من الجمهور علاوةً على تعزيز شفافيتها وقابلية تتبعها على مستوى الصناعة.

احتياطات قياسية

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول المدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: ((يأتي مؤتمر دبي للمعادن الثمينة هذا العام في وقت يواجه فيه أصحاب المصلحة عبر سلسلة القيمة مشهداً اقتصادياً متزايد التعقيد ونحن نشهد أعلى وتيرة شراء منذ عقود، ويمكننا أن نتوقع استمرار هذا الزخم الاستثنائي في سنة 2024 مع مواصلة المصارف المركزية تخزين احتياطات قياسية من الذهب وسط التقلبات المستمرة والتضخم وتقليل الاعتماد على الدولار.

فخورون بنجاح مركز دبي للسلع المتعددة مرة أخرى في تنظيم هذا الحدث المتميز والذي يمثل إحدى أفضل المنصات لخبراء المعادن الثمينة في العالم لاستكشاف أهم القضايا التي تؤثر في الأسواق.

ومن الضرورة أن نستخدم المؤتمر والزخم الذي تحقق هذا الأسبوع لتحقيق التقدم في مجالات مختلفة وخاصة ممارسات التوريد المسؤول والحوكمة واعتماد التكنولوجيا ورسم مسار واضح لتحقيق النمو الجماعي لصناعة المعادن الثمينة ككل)).

أسواق المعادن

وألقى جيم ريكاردز، صاحب المؤلفات الأكثر مبيعاً وفق قائمة صحيفة نيويورك تايمز والخبير في مجال التجارة والمعادن الثمينة، الكلمة الرئيسة للمؤتمر وتطرَّق فيها إلى توسع مجموعة بريكس وأصداء ذلك على مستوى الاقتصاد العالمي وأسواق المعادن الثمينة، وقال: ((تعد مجموعة بريكس المكونة من 11 دولة عضواً، تكتلاً اقتصادياً ذا ثقل كبير من منظور الاقتصاد الكلي وتجارة السلع أيضاً فهي تمثل ستاً من أصل كبرى 12 دولة منتجة للنفط، ما يخلق مجموعة جديدة لمنافسة أوبك، كما أنها تمثل 15% من احتياطات الذهب في العالم وكمية كبيرة من الذهب تحتفظ بها مصارفها المركزية، ونشهد اليوم توجهاً متزايداً لتقليل الاعتماد على الدولار بطرح عملة بريكس المدعومة بالذهب، والتي ستسمح لأعضائها بالتداول بحرية ومن دون الحاجة إلى الدولار، وبذلك، تراهن دول بريكس الـ11 على أن الدولار الأمريكي لن يتمكن من الحفاظ على استقراره وقوته في المستقبل كحال العملات المدعومة بأصول مادية كالذهب)).

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