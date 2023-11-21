19.6 % نمو نظام «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» بالإمارات في 2023 إلى 9.5 مليارات درهم

توقع تقرير ((ريسيرش آند ماركتس)) نمو سوق نظام تقسيط المدفوعات ((اشترِ الآن وادفع لاحقاً BNPL)) في الإمارات بنسبة 19.6% على أساس سنوي، لتبلغ نحو 2.6 مليار دولار (تحو 9.5 مليارات درهم)، خلال العام الجاري، مدفوعاً بالنمو القوي للسوق، خلال الأرباع الأربعة الماضية، ومدعوماً بتوسع التجارة الإلكترونية.

وبحسب التقرير فإن السوق يحقق نتائج قوية على المديين المتوسط والبعيد، محافظاً على نموه المتزايد، ومن المتوقع أن يسجّل معدّل نمو سنوي مركب بنسبة 12.3%، خلال الفترة من 2023 إلى 2028، ومن المتوقع ارتفاع إجمالي قيمة البضائع المتداولة، عبر هذا النظام في الإمارات من 2.2 مليار دولار ( ما يزيد على 8 مليارات درهم في 2022، إلى 4.7 مليارات دولار (نحو 17.27 مليار درهم) بحلول 2028.

عوامل النمو

وأسهمت عوامل كالبنية التحتية القوية للإنترنت، وسوق التجارة الإلكترونية المتنامي، وأنظمة الدفع الرقمي، في دعم نمو هذا القطاع في الإمارات، لا سيما مع نمو عدد المستهلكين، الذين يتسوقون عبر الإنترنت في 2022، مقارنة بعام 2021، وهو ما ترجمه زيادة الاعتماد على نظام ((اشتر الآن وادفع لاحقاً)). ووفقاً للتقرير فقد اعتمد أكثر من 37% من المستهلكين على هذا النظام في الإمارات، خلال 2022، مقارنة بـ 24% من المستهلكين، خلال عام 2021.

منتجات جديدة

يشير التقرير إلى أن الزيادة الكبيرة لانتشار بطاقات الائتمان في الإمارات أدت إلى تدفق المستهلكين بأعداد متزايدة نحو خطط ((اشترِ الآن وادفع لاحقاً)) بدون فائدة، والتي تقدمها شركات التكنولوجيا المالية مثل تابي، وتمارا في الدولة.

وخلال ثلاثة إلى أربعة أعوام مقبلة يتوقع التقرير أن يفتح النظام الطريق أمام منتجات جديدة، لتقديم خدماتها عبر نظام تقسيط المدفوعات، مثل خدمة السفر، والتعليم، والتأمين، والرعاية الصحيّة، مما يدعم نمو الصناعة واعتمادها بين المستهلكين من منظور قصير إلى متوسط المدى.

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