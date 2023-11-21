مستطلعو الآراء بحاجة لدفع المزيد لجذب المشاركين

هل تستمتع باستخدام هذا التطبيق؟ هل توصي به لصديق؟ ما مدى رضاك عن خدماتنا؟ هكذا يتعرض المستهلكون والموظفون والناخبون لوابل لا ينقطع من الأسئلة من مستطلعي الآراء. وقد يكون إجراء الاستطلاعات أمراً سهلاً، لكن الاستفسارات المتعددة والأسئلة الكثيرة تقود إلى الإرهاق.

وتدفع المخاوف بشأن الخصوصية الناس للحذر حيال الإجابة عن الأسئلة الشخصية المفصلة. لذلك، فقد انخفضت معدلات الاستجابة بشكل كبير في بعض الحالات. وباتت المشكلة حادة على وجه الخصوص بالنسبة للعاملين في مؤسسات الإحصاء الحكومية. وعلى سبيل المثال، انخفضت معدلات الإجابة لاستطلاع القوى العاملة في المملكة المتحدة من 38.5% قبل الجائحة إلى 15% أخيراً.

واضطر مكتب الإحصاءات الوطنية في بريطانيا بسبب ذلك إلى تخطي نشر البيانات المعتادة عن الوظائف في أكتوبر. وتخطط الآن لدفع المزيد لزيادة معدلات المشاركة، حيث تدفع بالفعل 10 جنيهات استرلينية من دون شروط للأشخاص المختارين للمشاركة، بالإضافة إلى 10 جنيهات استرلينية عند الانتهاء من الاستطلاع.

ومن المحتمل أن يزيد مبلغ الدفع المسبق. وحسبما يشير علماء النفس السلوكيون فإن الهدايا غير المقيدة بشروط يمكنها توفير دافع قوي، حيث تخلق شعوراً بالالتزام لكن سيظل الدفع مقابل المشاركة في الأبحاث عبر الإنترنت مشكلة.

وتخضع بعض المنصات الأشخاص لعملية فرز مسبق غير مدفوعة الأجر لتحديد مدى ملاءمتهم للدراسة. وقد يشجع ذلك على عدم الأمانة إذا استطاع الأفراد معرفة معايير الأهلية. وتقول شركة ((يوجوف))، لاستطلاعات الرأي المدرجة في البورصة، إنها تتجنب مثل تلك المخاطر في توظيف الأعضاء البالغ عددهم 24 مليون عضو.

وهم يحصلون على نقاط مقابل الاستطلاعات، والتي يمكن تحويلها إلى بطاقات هدايا. وبلغت القيمة المتراكمة لهذه الحوافز التشجيعية 17.8 مليون جنيه استرليني في يوليو، فيما بلغت أرباح التشغيل 44 مليون جنيه استرليني للعام الماضي. وشهدت الشركة نمواً سريعاً، ولكن مثل نظيراتها، فقد تراجع تقييمها بعض الشيء. وانخفض مكرر الربحية لسهم يوجوف إلى النصف على مدى ثلاث سنوات ليصل إلى 23 مرة.

وفي مارس، وافقت مجموعة الأسهم الخاصة الأمريكية سيلفر ليك على شراء شركة كوالتريكس الأمريكية المتخصصة في برمجيات استطلاعات الرأي مقابل 12.5 مليار دولار بأقل من 10 أضعاف إيراداتها السنوية الأخيرة، وهو حوالي نصف تقييمها في الطرح الأولي لعام 2021.

وكان إطلاق الاستطلاعات عبر الإنترنت للمرة الأولى في مطلع الألفية. في البداية لم تحقق هذه الاستطلاعات سوى تقدم ضئيل في صناعة تهيمن عليها استطلاعات الرأي عبر الهاتف.

لكن الوضع قد تغير الآن، فحسبما أشارت مؤسسة بيو للأبحاث، فإنه خلال عام 2022 استخدم أكثر من نصف مستطلعي الرأي في الولايات المتحدة أساليب مختلفة عن تلك التي كانت منتشرة قبل ست سنوات. ويعتبر مكتب الإحصاءات الوطنية في المملكة المتحدة جزءاً من هذا التوجه، حيث يخطط المكتب لإطلاق نسخة رقمية أولى من استطلاع القوى العاملة في الربيع.

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