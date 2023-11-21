هل من المنطقي الدمج بين شركات الطاقة الخضراء المتعثرة؟

تشهد شركة صن باور، وهي شركة أمريكية توفر الطاقة الشمسية للمساكن في الولايات المتحدة، انخفاضًا في أسهمها بمقدار ثلاثة أرباع منذ بداية العام، وأعلنت الشركة الشهر الماضي أنها ستعيد أرباحها من العام الماضي وبداية العام الجاري.

كذلك، أطاحت شركة إنفيفا، أكبر منتج للحبيبات الخشبية في العالم والتي ينظر إليها كمصدر للطاقة المتجددة، برئيسها التنفيذي المستثمر النشط جيف أوبن، ثاني أكبر مساهم في الشركة عبر صندوقه الاستثماري المستدام انكلوسيف كابيتال.

تأتي التغييرات بسبب العوائد المتدنية التي سجلتها الشركة هذا الشهر. كما انخفضت أسهم رأس مال شركة إنفيفا بنسبة هائلة تصل إلى 97 في المئة منذ بداية العام.

علاوة على ذلك، يتم تداول أسهم شركتي صن رن وصنوفا المزودتين لحلول الطاقة الشمسية بالإضافة إلى شركة تصنيع الهيدروجين بلج باور، بأقل من قيمتها الدفترية.

وأعلنت شركة صن رن، ومقرها سان فرانسيسكو، شطب أصول بقيمة 1.2 مليار دولار كجزء من تحولها نحو تخزين الطاقة. وتُحسب القيمة الدفترية للشركة بجمع أصولها ثم طرح الديون والالتزامات وسمعتها التجارية. وهذا ما سيملكه المساهمون إذا ما تمت تجزئة الشركة للبيع (ودفع الدائنون).

وبينما يعتبر انخفاض أسهم قطاع الطاقة المتجددة خبرًا سيئًا للشركات، إلا أنه يكشف عن فرص جديدة للمستثمرين. فقد بنى المستثمر الأسطوري وارن بافيت نجاحه من خلال استهداف الشركات التي تُقدر بأقل من قيمتها، وقد يكون سعر السهم مقابل القيمة الدفترية الذي يقل عن 1 صفقة جيدة.

وتعلم بافيت من المستثمر بنجامين جراهام، الذي تأثر بانهيار سوق الأسهم الذي عجل بالكساد الكبير. وقد طور جراهام منهجًا لتحليل الاستثمار يركز على استهداف الأسهم المقيمة دون قيمتها الفعلية بدلًا من الشركات يكفي من الشركات التي تندفع بقوة في النمو.

وإحدى الطرق لاستخراج القيمة من الأسهم ذات الأداء الضعيف تتم عبر عملية الدمج، حيث تتضمن الاستراتيجية شراء أصول مالية من قطاعات مماثلة على أمل أن يساعد توفير التكاليف هذه الشركات على البقاء والازدهار على المدى الطويل.

إذن، هل من المنطقي دمج بعض الشركات الخضراء معًا؟ وبالنظر إلى أنها شركات مستدامة، فيمكن دمجها معا لتصبح مؤسسة ذات منفعة عامة: وهي شركات تُلزم قانونيًا بالموازنة بين مصالح المساهمين وأصحاب المصلحة الآخرين.

لكن هل سيشتري المستثمرون؟ حسبما تقول سوزان ماك كورماك، الرئيس المشارك للممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والاستثمار المؤثر في شركة موريسون فورستر للمحاماة، فإن بعض الممولين يفكرون بالفعل في هذه الهيكلة.

وقالت هذا الأسبوع: ((أعرف أشخاصًا ينظرون فعليًا في عمليات الدمج والتمويل، بل من المثير للاهتمام أنني أعرف أشخاصًا يفكرون في دمج الأصول الخضراء مع الأصول الأقل استدامة في ظل هذه الهيكلة)).

وكما قالت فهناك 23 شركة ذات منفعة عامة متداولة، ونصفها تقريبًا أقل أداءً من السوق بشكل عام. ويعود هذا في الغالب إلى حقيقة أنها قد تم الدفع بها إلى السوق ولم يكن لديها أسس محددة بحلول الوقت الذي طرحت فيه أسهمها للاكتتاب العام. وفي عام 2021 لم يساعد الهوس بشركات الاستحواذ ذات الأغراض الخاصة في تحسين الأوضاع.

ويمكن توسيع نطاق فكرة الدمج المستدام لما هو أبعد من الطاقة المتجددة ليشمل قطاعات مستدامة أخرى. وتتمتع شركة بيوند ميت، وهي شركة للبروتين البديل، بمصداقية في الاستدامة مرتبطة بتجنب انبعاثات الكربون والقسوة تجاه الحيوانات.

وقد شهدت أسهمها انخفاضًا بحوالي 42 في المئة هذا العام. كما يتم تداول أسهم شركة أول بيردز، لصناعة الأحذية والتي حاولت طرح أسهمها في طرح عام أولي ((مستدام))، أيضًا بأقل من قيمتها الدفترية.

ويأتي انخفاض أسعار أسهم هذه الشركات في الوقت الذي تسبب فيه ارتفاع أسعار الفائدة في تصاعد تكلفة التمويل والتهديد بتقويض التخفيضات السعرية من الإعانات في ظل قانون المناخ الخاص بالرئيس جون بايدن، أو قانون الحد من التضخم.

ووسط اضطرابات سوق الأسهم، استحوذت صناديق التحوّط على شركات طاقة الرياح كأهداف للبيع على المكشوف. يُعد مارشال ويس وشركة التداول الكمي كيوب ريسيرش آند تكنولوجيز من بين الصناديق التي حققت ملايين الدولارات من الأرباح نتيجة انخفاض أسعار الأسهم في شركتي سيمنز إنيرجي وأورستد.

تعكس هذه الرهانات القصيرة انخفاض الحماس العام تجاه أسهم الطاقة الخضراء، رغم الإعفاءات الضريبية الضخمة والإعانات التي تقدمها الحكومات لشركات الطاقة المتجددة في الولايات المتحدة وأوروبا.

وقد يساعد ارتفاع سوق الأسهم الشركات المتجددة والمستدامة على الصمود. تشير أرقام التضخم في الولايات المتحدة التي جاءت أقل من المتوقع إلى أن الاحتياطي الفيدرالي قد لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى في المستقبل القريب.

وكانت أرقام التضخم المتراجعة هذه قادت لواحدة من أقوى الارتفاعات في سوق الأسهم في يوم واحد هذا العام. ورغم أن الدمج بين هذه الشركات قد يبدو منطقيًا من الناحية المالية، إلا أنها قد تتعرض لضغوط متزايدة من الهيئة التنظيمية لمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة الأمريكية.

في مقال كتبته لـ((فاينانشال تايمز)) في سبتمبر، ذكرت ليا خان، رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، أن الوكالة قد رفعت دعوى لوقف استراتيجية الدمج الشرسة التي قد تفضي إلى إلغاء المنافسة.

وقالت إنه تاريخيًا كانت عمليات الدمج عبارة عن استحواذات صغيرة لم يُلق القائمون على مكافحة الاحتكار لها بالًا، لكن مثل هذه العمليات أتاحت للشركات السيطرة بشكل كبير على خدمات رئيسية في الأسواق المحلية. وكان لذلك عواقب وخيمة على المستهلكين والعمال والشركات والمجتمعات)).

عمومًا، فمن الواضح أن إدارة بايدن مهتمة بحماية شركات التكنولوجيا النظيفة المحلية لكن على المستثمرين الذين يفكرون في استراتيجية دمج الشركات المتعثرة في مجال الطاقة المتجددة وغيرها من شركات الاستدامة أن يكونوا حريصين ألا يثيروا شكوك الهيئات التنظيمية المعنية بمكافحة الاحتكار في الولايات المتحدة.

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