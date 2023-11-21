«بتروبراس» تسعى لتحويل البرازيل إلى قوة عالمية بقطاع الطاقة

في بقعة صغيرة على خط الأفق، حيث يلتقي البحر بالسماء، تتراءى شعلة من النار لركاب طائرة هليكوبتر في طريقها صوب واحدة من أحدث منصات النفط البحرية، ضمن سعي حثيث لتحويل البرازيل إلى قوة عالمية في مجال الطاقة.

فعلى بُعد نحو 200 كيلومتر من ريو دي جانيرو، تُعد وحدة الإنتاج ((بي 71)) العائمة واحدة من بين أكثر من 30 وحدة تشغّلها شركة النفط الوطنية ((بتروبراس)) في منطقة مترامية الأطراف، غنية بالمواد الهيدروكربونية قبالة ساحل الجنوب الشرقي للمحيط الأطلسي.

وتُعرف هذه المنطقة الممتدة باسم ((طبقة ما قبل الملح))، لأن المخزون النفطي الخام بها، والبالغ 11.5 مليار برميل مؤكد وفق آخر الإحصاءات، يقع أسفل قشرة سميكة من كلوريد الصوديوم في أعماق الأرض تحت قاع المحيط. واعتبرت المنطقة في العقد الأول من القرن الحالي الاكتشاف النفطي الأبرز في نصف الكرة الغربي منذ 30 عاماً.

((كانت هناك شكوك حول ما إن كان بمقدورنا تطوير هذا الكشف))، بحسب خوسيه فيريرا جونيور، المدير بمنصة ((بي 71)) في حقل ((إيتابو)). وتابع: ((تحققت التوقعات، وفتح هذا صفحة مهمة للبرازيل، ووضعها على الساحة العالمية باعتبارها منتجة للنفط)).

ونما إجمالي إنتاج الدولة الكائنة بأمريكا الجنوبية من النفط بنسبة 4 % في 2022 إلى 3 ملايين برميل يومياً، وجاءت ثلاثة أرباع حجم الإنتاج من ((طبقة ما قبل الملح)) ما يجعل البرازيل تاسع أكبر منتج للنفط على مستوى العالم. ويدعم ازدياد الإنتاج من هذه الاحتياطات الواسعة في أعماق المحيط، هدفاً طموحاً للبرازيل بالوصول للمرتبة الرابعة بنهاية العقد الحالي عند إنتاج 5.4 ملايين برميل يومياً، حيث ستتقدم حينها على دول مثل إيران وكندا والكويت.

وتأتي ((بتروبراس)) في مقدمة هذا المسعى بقيمتها السوقية البالغة 99 مليار دولار، وهي أكبر منتج للنفط والغاز بأمريكا اللاتينية وتديرها الدولة، لكن لديها مساهمين في الخارج وهي مدرجة بالبورصة. وفي حين مُنِحَت المجموعة التي تتخذ من ريو دي جانيرو مقراً لها، الأولوية في استغلال موارد ((طبقة ما قبل الملح)) وتهيمن بالفعل على الأنشطة فيها، فهي تدير عدة حقول مع تحالفات مع شركات دولية أخرى، مثل ((شِل)) و((توتال إنرجيز)) و((قطر للطاقة)) وبتروناس الماليزية وسينوك الصينية، بين آخرين. وقال جويلسون فالكاو مينديز، رئيس عمليات التنقيب والإنتاج لدى ((بتروبراس)): ((سنتخطى أهدافنا هذا العام وسنتجاوز ما كنا نتوقعه))، وتابع: ((لدينا حجم إنتاج كبير ومتزايد للأعوام المقبلة)).

وتم اكتشاف احتياطات طبقة ما قبل الملح في العام 2006، وتقع بصفة أساسية في حوض سانتوس. ولأنها مثلت تحديات فنية، فقد تطلّب التطوير قدراً هائلاً من رأس المال، في ظل تواجد النفط على عمق يصل إلى 7 كيلومترات تحت سطح الماء، ويشمل ذلك طبقات من الصخور و2,000 متر من الملح. لكن هذا المورد صار مصدراً للتدفقات النقدية، سواء للخزينة الوطنية أو للمستثمرين الخارجيين في ((بتروبراس)) التي تأسست منذ 70 عاماً تحت اسم ((بتروليو برازيليرو)).

وارتفع الإنتاج من منطقة ((ما قبل الملح)) من 41,000 برميل يومياً في 2010 إلى 2.3 مليون برميل العام الماضي، ما ضخ أرباحاً سنوية قياسية بلغت 188 مليار ريال برازيلي، ما يساوي 39 مليار دولار. وقال غابرييل بارا، المحلل لدى ((سيتي))، إن ((عمليات ((طبقة ما قبل الملح)) تضخ عوائد جيدة للغاية للمساهمين، سواء أصحاب الحصة المسيطرة أو الأقلية، إلى جانب نمو في الإنتاج)). وأضاف: ((الأمر يؤتي ثماره أخيراً)).

وفي حين انخفض صافي الدخل بمقدار الخُمسين إلى 5.5 مليارات دولار في الربع الثالث، متأثراً بتراجع أسعار النفط وضعف الدولار، فقد عززت ((بتروبراس)) إجمالي أحجام النفط الخام بقرابة 10 % على أساس سنوي. وتعتزم الشركة إطلاق 11 منصة جديدة في منطقة ((ما قبل الملح)) بحلول 2027، بهدف تعزيز عمليات الاستخراج.

ومع ذلك، ومع توقعات ببلوغ إنتاج الحقول ذروته في 2029 ثم بدء انخفاضه، تثور تساؤلات حول مستقبل الخطوات الاستراتيجية لكل من الشركة والبرازيل عموماً. يأتي ذلك فيما يبرز بقوة السعي المحموم لتأمين احتياطات من الهيدروكربونات، وهي المكونات الرئيسة للنفط والغاز الطبيعي، من خلال صفقات الاستحواذ الضخمة التي أجرتها شركتا النفط الأمريكيتان العملاقتان إكسون موبيل وشيفرون، خلال الأسابيع الماضية.

ومع سعي العالم لتفادي تغير مناخي كارثي، فثمة تحديات تواجه الرهان البرازيلي المستمر على النفط والغاز. ويرى منتقدون أن الرهان يكشف تناقضاً داخل الأجندة الخضراء للرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي تعهد بحماية بيئية أكبر وتنمية مُستدامة.

واكتشفت البلاد ثروات ((طبقة ما قبل الملح)) أثناء الفترة الأولى للرئيس اليساري، ويعتبرها حزبه، العمال، إرثاً لفترته. وبالرغم من تعهد إدارة دا سيلفا و((بتروبراس)) بدعم بدائل نظيفة للطاقة، لكن يظل الوقود الأحفوري ركيزة أساسية للسياسة الوطنية.

وقال جويلسون فالكاو مينديز: ((لا نرى أي تناقض هنا، فباعتبارنا شركة متكاملة للطاقة، بإمكاننا استخدام ما ننتجه من النفط والغاز للاستثمار في الطاقة المتجددة)). وأضاف: ((سيظل النفط يحتل مكانة مهمة في منظومة الطاقة، بجانب المصادر المتجددة. ونحن نرغب في فعل الأمرين معاً)).

وتعهدت ((بتروبراس)) بتخصيص حصة أكبر من ميزانية نفقاتها الرأسمالية للمشروعات منخفضة الانبعاثات الكربونية منذ عودة الرئيس دا سيلفا إلى سدة الحكم. لكن وسط توقعات بانخفاض الطلب العالمي على النفط الخام في العقد المقبل، ينادي نشطاء بابتعاد الشركة عن الأنشطة الملوثة على نحو أكثر سرعة.

ويعارض إنريكو ماروني، من منظمة السلام الأخضر، فكرة أن ((البرازيل ستكون آخر دولة تنتج وتصدر النفط في النزع الأخير لحقبة النفط التي عفا عليها الزمن)). وأوضح: ((ليس من المنطقي مواصلة الرهان على مصادر الوقود الأحفوري في وقت يتطلع فيه العالم إلى تخفيضات عاجلة لانبعاثات الغازات الدفيئة)). وترد ((بتروبراس)) بالإشارة إلى رخص تكلفة نفط ((طبقة ما قبل الملح)) وأنه نظيف نسبياً مقارنة بمصادر أخرى، ولذلك، فهو مصدر مثالي مع استمرار اعتماد المجتمعات على الهيدروكربونات في خضم تحول الطاقة.

ويقول محللون إن آبار طبقة ما قبل الملح تتيح وفورات حجم ضخمة تخفض تكاليف الوحدة. وتعكس ((بي 71)) الحجم الهائل للعمليات، فهي وحدة للإنتاج والتخزين والتفريغ، وتبدو وكأنها سفينة ضخمة للغاية بطول يصل إلى 316 متراً، وهي مجمع صناعي يشتمل على رافعات جسرية وشبكات أنابيب ومعدات ثقيلة وقرابة 160 عاملاً على متنها. وبدأ الإنتاج من المنصة في ديسمبر 2022 وبإمكانها إنتاج 150,000 برميل يومياً.

وأشار شراينر باركر، مدير شؤون أمريكا اللاتينية لدى ريستاد إنرجي للاستشارات، إلى أن تكلفة إنتاج النفط بمنطقة ((طبقة ما قبل الملح)) تبلغ نحو 35 دولاراً للبرميل، ما يقل كثيراً عن أسعار المؤشرات القياسية الدولية الحالية البالغة نحو 90 دولاراً. ولفت باركر إلى أن ثاني أكسيد الكربون المنبعث أثناء الإنتاج أقل بالنصف مقارنة بالمتوسط العالمي لبرميل النفط البالغ 18 كيلوغراماً للبرميل.

وقال باركر: هذا المزيج من انخفاض التكلفة والانبعاثات الأقل حدة يعنيان أن براميل ((طبقة ما قبل الملح)) هذه هي ما وصفناه بـ((المتميزة)).. وتتوقع شركة ريستاد إنرجي للاستشارات أن تكون البرازيل خامس أكبر منتج للنفط بنهاية العقد الحالي. وذكر باركر: بحلول عام 2050، وحتى في أكثر السيناريوهات تحفظاً، سنظل بحاجة لنصف كمية النفط التي نستهلكها اليوم. وسيكون هناك إنتاج برازيلي كبير في العقد المقبل وفي العقد الذي يليه، لكن السؤال هو: ماذا بعد؟.

قد تكون الإجابة لهذا السؤال في المياه العميقة بمنطقة بحرية تبعد 2,200 كيلومتر قبالة الساحل الشمالي للبرازيل، بمنطقة تُدعى ((الهامش الاستوائي)). ويعتقد متفائلون بأنها ستكون الطفرة النفطية التالية للبرازيل، وعقدوا مقارنات بينها وبين غويانا المجاورة حيث تستغل ((إكسون موبيل)) احتياطاتها البحرية الهائلة.

وخصصت ((بتروبراس)) نصف ميزانية التنقيب البالغة 6 مليارات دولار للهامش الاستوائي للأعوام الخمسة المقبلة، وسط تقديرات باحتوائه على 10 مليارات برميل قابلة للاستخراج.

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