(MENAFN
- Al-Bayan)
أفادت تقارير بأن الإطلاق الوشيك لصناديق ((بتكوين)) المتداولة في ((وول ستريت))، والذي يعتبره الكثيرون إنجازاً هائلاً على صعيد العملات المشفرة كونه سيفتح الاستثمار في العملة الرقمية للمتداولين من المؤسسات والأفراد، يعني أن سوق صناديق تداول ((بتكوين)) مرشحة لبلوغ 100 مليار دولار، وفقاً لتقديرات ((بلومبرغ إنتليجنس)).
وأفادت التقارير بأن هذا التدشين يعني انطلاق أحدث دورة صعود لأكبر عملة مشفرة في العالم، رهاناً على أن أمثال مديري الثروات والمستشارين الماليين سيبدؤون أخيراً في ضخ جزء يسير من محافظهم البالغة قيمتها تريليون دولار بقطاع التشفير الواعد.
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