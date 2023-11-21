-->

Wednesday, 22 November 2023 06:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سوق صناديق تداول «بتكوين» مرشحة لبلوغ 100 مليار دولار

11/21/2023 7:24:25 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أفادت تقارير بأن الإطلاق الوشيك لصناديق ((بتكوين)) المتداولة في ((وول ستريت))، والذي يعتبره الكثيرون إنجازاً هائلاً على صعيد العملات المشفرة كونه سيفتح الاستثمار في العملة الرقمية للمتداولين من المؤسسات والأفراد، يعني أن سوق صناديق تداول ((بتكوين)) مرشحة لبلوغ 100 مليار دولار، وفقاً لتقديرات ((بلومبرغ إنتليجنس)).

وأفادت التقارير بأن هذا التدشين يعني انطلاق أحدث دورة صعود لأكبر عملة مشفرة في العالم، رهاناً على أن أمثال مديري الثروات والمستشارين الماليين سيبدؤون أخيراً في ضخ جزء يسير من محافظهم البالغة قيمتها تريليون دولار بقطاع التشفير الواعد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز

MENAFN21112023000110011019ID1107467785

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث