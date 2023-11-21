أفادت تقارير بأن الإطلاق الوشيك لصناديق ((بتكوين)) المتداولة في ((وول ستريت))، والذي يعتبره الكثيرون إنجازاً هائلاً على صعيد العملات المشفرة كونه سيفتح الاستثمار في العملة الرقمية للمتداولين من المؤسسات والأفراد، يعني أن سوق صناديق تداول ((بتكوين)) مرشحة لبلوغ 100 مليار دولار، وفقاً لتقديرات ((بلومبرغ إنتليجنس)).

وأفادت التقارير بأن هذا التدشين يعني انطلاق أحدث دورة صعود لأكبر عملة مشفرة في العالم، رهاناً على أن أمثال مديري الثروات والمستشارين الماليين سيبدؤون أخيراً في ضخ جزء يسير من محافظهم البالغة قيمتها تريليون دولار بقطاع التشفير الواعد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز