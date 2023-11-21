كوريا الجنوبية تعتزم تعليق الاتفاق العسكري مع كوريا الشمالية بعد إطلاقها قمراً اصطناعياً للتجسس

نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان داك سو قوله الأربعاء

إنه سيعلق جزئيا الاتفاق العسكري الموقع مع كوريا الشمالية في 2018.

وتأتي هذه التعليقات بعدما أعلنت بيونجيانج أنها أطلقت بنجاح قمرا صناعيا عسكريا الثلاثاء.

ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء قوله إن إطلاق كوريا الشمالية للقمر الصناعي يظهر "نية واضحة" لعدم احترام الاتفاق العسكري بين الكوريتين.

وأضاف أن الجيش الكوري الجنوبي سيستأنف أنشطة المراقبة التي جرى تعليقها سابقا بالقرب من الحدود مع الشمال.

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