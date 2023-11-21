كوريا الجنوبية تعتزم تعليق الاتفاق العسكري مع كوريا الشمالية بعد إطلاقها قمراً اصطناعياً للتجسس

(MENAFN
- Al-Bayan)
نقلت وكالة يونهاب للأنباء عن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان داك سو قوله الأربعاء
إنه سيعلق جزئيا الاتفاق العسكري الموقع مع كوريا الشمالية في 2018.
وتأتي هذه التعليقات بعدما أعلنت بيونجيانج أنها أطلقت بنجاح قمرا صناعيا عسكريا الثلاثاء.
ونقلت الوكالة عن رئيس الوزراء قوله إن إطلاق كوريا الشمالية للقمر الصناعي يظهر "نية واضحة" لعدم احترام الاتفاق العسكري بين الكوريتين.
وأضاف أن الجيش الكوري الجنوبي سيستأنف أنشطة المراقبة التي جرى تعليقها سابقا بالقرب من الحدود مع الشمال.
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