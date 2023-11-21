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قائمة المنتخبات المتأهلة لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024

11/21/2023 7:24:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ستقام بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو من العام المقبل.

وفيما يلي المنتخبات التي تأهلت للبطولة:

- ألمانيا
تأهلت باعتبارها المضيفة
أفضل أداء: الفوز باللقب (1972*، 1980*، 1996)
المشاركات السابقة: 13
- بلجيكا
تأهلت في 13 أكتوبر تشرين الأول الماضي.
أفضل أداء: الوصيف (1980)
المشاركات السابقة: 6
- فرنسا
تأهلت في 13 أكتوبر الماضي.
أفضل أداء: الفوز باللقب (1984، 2000)
المشاركات السابقة: 10
- البرتغال
تأهلت في 13 أكتوبر الماضي.
أفضل أداء: الفوز باللقب (2016)
المشاركات السابقة: 8
- اسكتلندا
تأهلت في 15 أكتوبر الماضي.
أفضل أداء: دور المجموعات (1992، 1996، 2020)
المشاركات السابقة: 3
- إسبانيا
تأهلت في 15 أكتوبر الماضي.
أفضل أداء: الفوز باللقب (1964، 2008، 2012)
المشاركات السابقة: 11
- تركيا
تأهلت في 15 أكتوبر الماضي.
أفضل أداء: قبل النهائي (2008)
المشاركات السابقة: 5
- النمسا
تأهلت في 16 أكتوبر الماضي.
أفضل أداء: دور 16 (2020)
المشاركات السابقة: 3
-إنجلترا
تأهلت في 17 أكتوبر الماضي.
أفضل أداء: وصيف البطل (2020)
المشاركات السابقة: 10
- المجر
تأهلت في 16 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.
أفضل أداء: المركز الثالث (1964)
المشاركات السابقة: 4
- سلوفاكيا
تأهلت في 16 نوفمبر الجاري.
أفضل أداء: الفوز باللقب (1976)**
المشاركات السابقة: 5
-ألبانيا
تأهلت في 17 نوفمبر الجاري.
أفضل أداء: دور المجموعات (2016)
المشاركات السابقة: 1
- الدنمارك
تأهلت في 17 نوفمبر الجاري.
أفضل أداء: الفوز باللقب (1992)
المشاركات السابقة: 9
- هولندا
تأهلت في 18 نوفمبر الجاري.
أفضل أداء: الفوز باللقب (1988)
المشاركات السابقة: 10
- سويسرا
تأهلت في 18 نوفمبر الجاري.
أفضل أداء: دور الثمانية (2020)
المشاركات السابقة: 5
- رومانيا
تأهلت في 18 نوفمبر الجاري.
أفضل أداء: دور الثمانية (2000)
المشاركات السابقة: 5
- صربيا
تأهلت في 19 نوفمبر الجاري.
أفضل أداء: وصيفة البطلة (1960، 1968)***
المشاركات السابقة: 5 ***
- إيطاليا
تأهلت في 20 نوفمبر الجاري.
أفضل أداء: الفوز باللقب (1968، 2020)
المشاركات السابقة: 10
- جمهورية التشيك
تأهلت في 20 نوفمبر الجاري.
أفضل أداء: الفوز باللقب (1976)**
المشاركات السابقة: 10
- سلوفينيا
تأهلت في 20 نوفمبر الجاري.
أفضل أداء: دور المجموعات (2000)
المشاركات السابقة: 1
- كرواتيا
تأهلت في 21 نوفمبر الجاري.
أفضل أداء: دور الثمانية (1996، 2008)
المشاركات السابقة: 6
* ترمز لألمانيا الغربية
** ترمز لتشيكوسلوفاكيا
*** ترمز إلى يوغوسلافيا

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