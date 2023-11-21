قائمة المنتخبات المتأهلة لبطولة أوروبا لكرة القدم 2024

ستقام بطولة أوروبا لكرة القدم 2024 في ألمانيا في الفترة من 14 يونيو إلى 14 يوليو من العام المقبل.

وفيما يلي المنتخبات التي تأهلت للبطولة:

- ألمانيا

تأهلت باعتبارها المضيفة

أفضل أداء: الفوز باللقب (1972*، 1980*، 1996)

المشاركات السابقة: 13

- بلجيكا

تأهلت في 13 أكتوبر تشرين الأول الماضي.

أفضل أداء: الوصيف (1980)

المشاركات السابقة: 6

- فرنسا

تأهلت في 13 أكتوبر الماضي.

أفضل أداء: الفوز باللقب (1984، 2000)

المشاركات السابقة: 10

- البرتغال

تأهلت في 13 أكتوبر الماضي.

أفضل أداء: الفوز باللقب (2016)

المشاركات السابقة: 8

- اسكتلندا

تأهلت في 15 أكتوبر الماضي.

أفضل أداء: دور المجموعات (1992، 1996، 2020)

المشاركات السابقة: 3

- إسبانيا

تأهلت في 15 أكتوبر الماضي.

أفضل أداء: الفوز باللقب (1964، 2008، 2012)

المشاركات السابقة: 11

- تركيا

تأهلت في 15 أكتوبر الماضي.

أفضل أداء: قبل النهائي (2008)

المشاركات السابقة: 5

- النمسا

تأهلت في 16 أكتوبر الماضي.

أفضل أداء: دور 16 (2020)

المشاركات السابقة: 3

-إنجلترا

تأهلت في 17 أكتوبر الماضي.

أفضل أداء: وصيف البطل (2020)

المشاركات السابقة: 10

- المجر

تأهلت في 16 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.

أفضل أداء: المركز الثالث (1964)

المشاركات السابقة: 4

- سلوفاكيا

تأهلت في 16 نوفمبر الجاري.

أفضل أداء: الفوز باللقب (1976)**

المشاركات السابقة: 5

-ألبانيا

تأهلت في 17 نوفمبر الجاري.

أفضل أداء: دور المجموعات (2016)

المشاركات السابقة: 1

- الدنمارك

تأهلت في 17 نوفمبر الجاري.

أفضل أداء: الفوز باللقب (1992)

المشاركات السابقة: 9

- هولندا

تأهلت في 18 نوفمبر الجاري.

أفضل أداء: الفوز باللقب (1988)

المشاركات السابقة: 10

- سويسرا

تأهلت في 18 نوفمبر الجاري.

أفضل أداء: دور الثمانية (2020)

المشاركات السابقة: 5

- رومانيا

تأهلت في 18 نوفمبر الجاري.

أفضل أداء: دور الثمانية (2000)

المشاركات السابقة: 5

- صربيا

تأهلت في 19 نوفمبر الجاري.

أفضل أداء: وصيفة البطلة (1960، 1968)***

المشاركات السابقة: 5 ***

- إيطاليا

تأهلت في 20 نوفمبر الجاري.

أفضل أداء: الفوز باللقب (1968، 2020)

المشاركات السابقة: 10

- جمهورية التشيك

تأهلت في 20 نوفمبر الجاري.

أفضل أداء: الفوز باللقب (1976)**

المشاركات السابقة: 10

- سلوفينيا

تأهلت في 20 نوفمبر الجاري.

أفضل أداء: دور المجموعات (2000)

المشاركات السابقة: 1

- كرواتيا

تأهلت في 21 نوفمبر الجاري.

أفضل أداء: دور الثمانية (1996، 2008)

المشاركات السابقة: 6

* ترمز لألمانيا الغربية

** ترمز لتشيكوسلوفاكيا

*** ترمز إلى يوغوسلافيا



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز