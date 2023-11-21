القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة طولكرم في الضفة الغربية

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة طولكرم من جهتها الغربية، مرورا بشارعي السكة ونابلس، وفي محيط دوار اكتابا شرقا، ونشرت قناصتها على أسطح عدة بنايات في المنطقة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها.

وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الاسرائيلي مخيم طولكرم والمناطق المحيطة به مناطق عسكرية ومنع التجول فيها، خاصة مربعة حنون والربايعة والبلاونة، فيما تمركزت آلياته على مداخل المخيم، ودفع بجرافتين مجنزرتين الى المنطقة، وذلك بالتزامن مع اندلاع مواجهات وصفت بـ"العنيفة".





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