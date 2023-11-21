القوات الإسرائيلية تقتحم مدينة طولكرم في الضفة الغربية

(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة طولكرم من جهتها الغربية، مرورا بشارعي السكة ونابلس، وفي محيط دوار اكتابا شرقا، ونشرت قناصتها على أسطح عدة بنايات في المنطقة، بالتزامن مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية في سماء المدينة وضواحيها ومخيماتها.
وفي وقت لاحق، أعلن الجيش الاسرائيلي مخيم طولكرم والمناطق المحيطة به مناطق عسكرية ومنع التجول فيها، خاصة مربعة حنون والربايعة والبلاونة، فيما تمركزت آلياته على مداخل المخيم، ودفع بجرافتين مجنزرتين الى المنطقة، وذلك بالتزامن مع اندلاع مواجهات وصفت بـ"العنيفة".
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