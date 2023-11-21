جمعية خدمة القرآن الكريم تشارك في المجلس التنسيقي للجوائز القرآنية الدولية في الكويت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقد‭ ‬حضر‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬مُمَثِّلاً‭ ‬للجمعية‭ ‬خالد‭ ‬جاسم‭ ‬المالود‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬والأنشطة‭ ‬القرآنية‭ ‬في‭ ‬الجمعية،‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لجائزة‭ ‬سيد‭ ‬جنيد‭ ‬عالم‭ ‬الدولية‭ ‬وجائزة‭ ‬بن‭ ‬فقيه‭ ‬للقرآن‭ ‬الكريم‭ ‬‮«‬اقرأ‮»‬‭ ‬المحلية‭.‬

وأوضح‭ ‬المالود‭ ‬أن‭ ‬سبع‭ ‬عشرة‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬قد‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬الجلسات‭ ‬التشاورية‭ ‬لهذا‭ ‬المجلس‭ ‬التنسيقي‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الرابعة،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬إقامة‭ ‬جائزة‭ ‬الكويت‭ ‬الدولية‭ ‬لحفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وقراءاته‭ ‬وتجويد‭ ‬تلاوته‭.‬

وناقش‭ ‬الحضور‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬القرآني،‭ ‬وتوسعة‭ ‬دائرة‭ ‬خدمة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وطلابه‭ ‬وحفظته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬تنظيم‭ ‬وتحكيم‭ ‬المسابقات‭ ‬القرآنية‭ ‬الدولية‭ ‬وتنوع‭ ‬الأنشطة‭ ‬المصاحبة‭ ‬لها،‭ ‬تلك‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تُقام‭ ‬أثناء‭ ‬انعقاد‭ ‬هذه‭ ‬المسابقات،‭ ‬مؤكِّدينَ‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بأنَّ‭ ‬استمرار‭ ‬إقامة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬القرآنية‭ ‬الدولية‭ ‬يُثري‭ ‬الحافظ‭ ‬ويُكسبه‭ ‬المعرفة‭ ‬والمهارة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتطوير‭ ‬أدائه‭ ‬القرآني‭ ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬تحفيز‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬للإقبال‭ ‬على‭ ‬كتاب‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬حِفظاً‭ ‬وتعلُّماً‭ ‬وتِلاوةً‭.‬

‭ ‬ثُمَّ‭ ‬إنَّ‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬القرآنية‭ ‬الدولية‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬حقيقتها‭ ‬تُعَدُّ‭ ‬محفلاً‭ ‬قُرآنيَّاً،‭ ‬حيثُ‭ ‬تتنافس‭ ‬فيما‭ ‬بينها‭ ‬خِدمةً‭ ‬لكتاب‭ ‬الله‭ ‬الكريم‭ ‬وحُفَّاظه‭ ‬ومُعلِّميه،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬بركة‭ ‬وخير‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬القرآني‭ ‬المُبارك‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬والذي‭ ‬تقتضيه‭ ‬إقامةُ‭ ‬مثلِ‭ ‬هذه‭ ‬المسابقات،‭ ‬حيثُ‭ ‬تُشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي،‭ ‬ومن‭ ‬ثمرات‭ ‬هذه‭ ‬المحافل‭ ‬إبرازُ‭ ‬الدور‭ ‬السامي‭ ‬والمهم‭ ‬للقرآن‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬جوانب‭ ‬الحياة‭.‬

‭ ‬ومن‭ ‬جهته‭ ‬أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬إسحاق‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الكوهجي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المطيري‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لقطاع‭ ‬شؤون‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬والدراسات‭ ‬الإسلامية‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬التنسيقي‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬على‭ ‬دعوته‭ ‬وحرصه‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬ممثل‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬اللقاءات‭ ‬التشاورية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الاهتمام‭ ‬بشؤون‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬ورعاية‭ ‬حَفَظَتِهِ،‭ ‬مؤكِّداً‭ ‬بأنَّ‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬مِنَ‭ ‬السبَّاقين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الباب‭ ‬من‭ ‬أبواب‭ ‬الخير،‭ ‬وكذلك‭ ‬فهي‭ ‬مِثالٌ‭ ‬متميِّزٌ‭ ‬يُقتدى‭ ‬ويُحتذى‭ ‬به‭ ‬خِدمةً‭ ‬لكتاب‭ ‬الله‭ ‬الكريم،‭ ‬والحمدُ‭ ‬لله‭ ‬ربِّ‭ ‬العالمين‭.‬

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