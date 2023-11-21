-->

Wednesday, 22 November 2023 06:25 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جمعية خدمة القرآن الكريم تشارك في المجلس التنسيقي للجوائز القرآنية الدولية في الكويت

11/21/2023 7:18:11 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) شاركت‭ ‬جمعية‭ ‬خدمة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬الاجتماعات‭ ‬التشاورية‭ ‬للمجلس‭ ‬التنسيقي‭ ‬للجوائز‭ ‬والمسابقات‭ ‬القرآنية‭ ‬الدولية‭ ‬التابع‭ ‬لوزارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬الشقيقة،‭ ‬وذلك‭ ‬لكونها‭ ‬عضواً‭ ‬فعّالاً‭ ‬فيه‭.

وقد‭ ‬حضر‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬مُمَثِّلاً‭ ‬للجمعية‭ ‬خالد‭ ‬جاسم‭ ‬المالود‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬الإدارة‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المسابقات‭ ‬والأنشطة‭ ‬القرآنية‭ ‬في‭ ‬الجمعية،‭ ‬ورئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬المنظمة‭ ‬لجائزة‭ ‬سيد‭ ‬جنيد‭ ‬عالم‭ ‬الدولية‭ ‬وجائزة‭ ‬بن‭ ‬فقيه‭ ‬للقرآن‭ ‬الكريم‭ ‬‮«‬اقرأ‮»‬‭ ‬المحلية‭.‬

وأوضح‭ ‬المالود‭ ‬أن‭ ‬سبع‭ ‬عشرة‭ ‬دولة‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬قد‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬الجلسات‭ ‬التشاورية‭ ‬لهذا‭ ‬المجلس‭ ‬التنسيقي‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الرابعة،‭ ‬وذلك‭ ‬بالتزامن‭ ‬مع‭ ‬إقامة‭ ‬جائزة‭ ‬الكويت‭ ‬الدولية‭ ‬لحفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وقراءاته‭ ‬وتجويد‭ ‬تلاوته‭.‬

وناقش‭ ‬الحضور‭ ‬عدداً‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬ذات‭ ‬الصلة‭ ‬والتي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الارتقاء‭ ‬بالعمل‭ ‬القرآني،‭ ‬وتوسعة‭ ‬دائرة‭ ‬خدمة‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬وطلابه‭ ‬وحفظته‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تحسين‭ ‬جودة‭ ‬تنظيم‭ ‬وتحكيم‭ ‬المسابقات‭ ‬القرآنية‭ ‬الدولية‭ ‬وتنوع‭ ‬الأنشطة‭ ‬المصاحبة‭ ‬لها،‭ ‬تلك‭ ‬الأنشطة‭ ‬التي‭ ‬تُقام‭ ‬أثناء‭ ‬انعقاد‭ ‬هذه‭ ‬المسابقات،‭ ‬مؤكِّدينَ‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه‭ ‬بأنَّ‭ ‬استمرار‭ ‬إقامة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬القرآنية‭ ‬الدولية‭ ‬يُثري‭ ‬الحافظ‭ ‬ويُكسبه‭ ‬المعرفة‭ ‬والمهارة‭ ‬اللازمة‭ ‬لتطوير‭ ‬أدائه‭ ‬القرآني‭ ‬ويعمل‭ ‬على‭ ‬تحفيز‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬الجنسين‭ ‬للإقبال‭ ‬على‭ ‬كتاب‭ ‬الله‭ ‬تعالى‭ ‬حِفظاً‭ ‬وتعلُّماً‭ ‬وتِلاوةً‭.‬

‭ ‬ثُمَّ‭ ‬إنَّ‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬القرآنية‭ ‬الدولية‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬حقيقتها‭ ‬تُعَدُّ‭ ‬محفلاً‭ ‬قُرآنيَّاً،‭ ‬حيثُ‭ ‬تتنافس‭ ‬فيما‭ ‬بينها‭ ‬خِدمةً‭ ‬لكتاب‭ ‬الله‭ ‬الكريم‭ ‬وحُفَّاظه‭ ‬ومُعلِّميه،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬بركة‭ ‬وخير‭ ‬هذا‭ ‬الاجتماع‭ ‬القرآني‭ ‬المُبارك‭ ‬إن‭ ‬شاء‭ ‬الله‭ ‬والذي‭ ‬تقتضيه‭ ‬إقامةُ‭ ‬مثلِ‭ ‬هذه‭ ‬المسابقات،‭ ‬حيثُ‭ ‬تُشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجوائز‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬العالم‭ ‬العربي‭ ‬والإسلامي،‭ ‬ومن‭ ‬ثمرات‭ ‬هذه‭ ‬المحافل‭ ‬إبرازُ‭ ‬الدور‭ ‬السامي‭ ‬والمهم‭ ‬للقرآن‭ ‬الكريم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬جوانب‭ ‬الحياة‭.‬

‭ ‬ومن‭ ‬جهته‭ ‬أعرب‭ ‬الشيخ‭ ‬إسحاق‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬الكوهجي‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الجمعية‭ ‬عن‭ ‬شكره‭ ‬وتقديره‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬ناصر‭ ‬المطيري‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لقطاع‭ ‬شؤون‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬والدراسات‭ ‬الإسلامية‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬التنسيقي‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬على‭ ‬دعوته‭ ‬وحرصه‭ ‬الدائم‭ ‬على‭ ‬مشاركة‭ ‬ممثل‭ ‬الجمعية‭ ‬في‭ ‬اللقاءات‭ ‬التشاورية‭ ‬التي‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬الاهتمام‭ ‬بشؤون‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬ورعاية‭ ‬حَفَظَتِهِ،‭ ‬مؤكِّداً‭ ‬بأنَّ‭ ‬دولة‭ ‬الكويت‭ ‬مِنَ‭ ‬السبَّاقين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الباب‭ ‬من‭ ‬أبواب‭ ‬الخير،‭ ‬وكذلك‭ ‬فهي‭ ‬مِثالٌ‭ ‬متميِّزٌ‭ ‬يُقتدى‭ ‬ويُحتذى‭ ‬به‭ ‬خِدمةً‭ ‬لكتاب‭ ‬الله‭ ‬الكريم،‭ ‬والحمدُ‭ ‬لله‭ ‬ربِّ‭ ‬العالمين‭.‬

كلمات دالة

MENAFN21112023000055011008ID1107467764

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث