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باحثة بحرينية تدعو إلى تجريم نقل الموظف العام كعقوبة تأديبية

11/21/2023 7:18:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) القاهرة‭ - ‬سيد‭ ‬عبدالقادر


حصلت‭ ‬الباحثة‭ ‬البحرينية‭ ‬نجوم‭ ‬غانم‭ ‬الحجري‭ ‬وهي‭ ‬شرطية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬على‭ ‬درجة‭ ‬الدكتوراه‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬العام‭ (‬القانون‭ ‬الإداري‭) ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬عين‭ ‬شمس‭ ‬المصرية،‭ ‬بتقدير‭ ‬امتياز‭ ‬عن‭ ‬رسالة‭ ‬بعنوان‭: ‬‮«‬نقل‭ ‬الموظف‭ ‬العام‭ ‬تأديبياً‭ ‬ورقابة‭ ‬القضاء‭ ‬الإداري‭ ‬على‭ ‬مشروعيته‮»‬‭.‬

وقد‭ ‬أوضحت‭ ‬الدراسة‭ ‬أنه‭ ‬يجوز‭ ‬للسلطة‭ ‬الإدارية‭ ‬نقل‭ ‬موظفيها‭ ‬بقرار‭ ‬إداري‭ ‬لما‭ ‬منحها‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬سلطات‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬المشرع‭ ‬البحريني‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬الصادر‭ ‬بمرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬رقم‭ (‬48‭) ‬لسنة‭ ‬2010‭ ‬الحالي‭ ‬استوجب‭ ‬عدة‭ ‬شروط‭ ‬حصراً‭ ‬لنفاذ‭ ‬قرار‭ ‬النقل‭ ‬كموافقة‭ ‬السلطة‭ ‬الإدارية‭ ‬بالتعيين‭ ‬ابتداءً،‭ ‬وألا‭ ‬يضيع‭ ‬النقل‭ ‬فرصة‭ ‬ترقية‭ ‬الموظف‭ ‬في‭ ‬الجهة‭ ‬المنقول‭ ‬إليها‭ ‬وإلا‭ ‬كان‭ ‬قرارها‭ ‬حرياً‭ ‬بالطعن‭ ‬عليه‭ ‬بالإلغاء‭ ‬لمخالفة‭ ‬صريح‭ ‬القانون‭.‬

كما‭ ‬أوضحت‭ ‬أن‭ ‬قوانين‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬نصت‭ ‬على‭ ‬الجزاءات‭ ‬التأديبية‭ ‬التي‭ ‬توقع‭ ‬على‭ ‬الموظف‭ ‬العام‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الحصر،‭ ‬وبموجب‭ ‬ذلك‭ ‬يقع‭ ‬باطلًا‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يصدر‭ ‬عن‭ ‬السلطة‭ ‬المختصة‭ ‬من‭ ‬جزاءات‭ ‬تأديبية‭ ‬لم‭ ‬ترد‭ ‬في‭ ‬صريح‭ ‬القانون،‭ ‬فالجزاء‭ ‬التأديبي‭ ‬محصور‭ ‬في‭ ‬القاعدة‭ ‬القانونية‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬عقوبة‭ ‬إلا‭ ‬بنص،‭ ‬فارتكاب‭ ‬المخالفة‭ ‬يوجب‭ ‬توقيع‭ ‬الجزاء‭ ‬الملائم‭ ‬للسلوك‭ ‬الوظيفي‭ ‬السلبي‭.‬

وتقول‭ ‬في‭ ‬دراستها‭ ‬إن‭ ‬امتناع‭ ‬الموظف‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرار‭ ‬النقل‭ ‬الوظيفي‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬السلطة‭ ‬الإدارية‭ ‬مخالفة‭ ‬تأديبية‭ ‬واضحة‭ ‬لقرارات‭ ‬السلطة‭ ‬العامة‭ ‬تستوجب‭ ‬توقيع‭ ‬عقوبة‭ ‬زجرية‭ ‬تقوم‭ ‬سلوكه‭ ‬الإداري،‭ ‬فالقرار‭ ‬الصادر‭ ‬من‭ ‬رئيسه‭ ‬المباشر‭ ‬واجب‭ ‬العمل‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬حينه،‭ ‬لكن‭ ‬حق‭ ‬الطعن‭ ‬على‭ ‬القرار‭ ‬جائز‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬المختصة‭ ‬وفق‭ ‬الضوابط‭ ‬القانونية،‭ ‬وللموظف‭ ‬الحق‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬وقف‭ ‬تنفيذ‭ ‬القرار‭ ‬المطعون‭ ‬فيه،‭ ‬بالتظلم‭ ‬الإداري‭ ‬أو‭ ‬دعوى‭ ‬الإلغاء،‭ ‬إذ‭ ‬يرجع‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬التقديرية‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬في‭ ‬التظلم‭ ‬وللقضاء‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬دعوى‭ ‬الإلغاء‭.‬

وقد‭ ‬أوصت‭ ‬الدراسة‭ ‬بأهمية‭ ‬تدارك‭ ‬الفراغ‭ ‬التشريعي‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬تضمين‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬أو‭ ‬اللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬المرفقة‭ ‬له‭ ‬نصًّا‭ ‬الذي‭ ‬يجرم‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإدارة‭ ‬لإجراء‭ ‬النقل‭ ‬الوظيفي‭ ‬كعقوبة‭ ‬تأديبية‭ ‬مقنعة،‭ ‬لعدم‭ ‬ورودها‭ ‬في‭ ‬قانون‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬البحريني‭.‬

كذلك‭ ‬أوصت‭ ‬الدراسة‭ ‬بإنشاء‭ ‬محكمة‭ ‬إدارية‭ ‬مختصة‭ ‬للفصل‭ ‬في‭ ‬المنازعات‭ ‬الإدارية‭ ‬تضم‭ ‬محاكم‭ ‬تأديبية‭ ‬كبرى،‭ ‬ونيابة‭ ‬إدارية‭ ‬بحرينية‭.‬

كلمات دالة

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