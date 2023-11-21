المطلق: 35 ورشة تدريبية ضمن فعاليات المنتدىالمنامة تحتضن المنتدى العربي للكوتشنج صباح اليوم

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وبهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬أوضحت‭ ‬الدكتورة‭ ‬لولوة‭ ‬المطلق‭ ‬الرئيس‭ ‬المؤسس‭ ‬لجولدن‭ ‬ترست‭ ‬للاستشارات‭ ‬الإدارية‭ ‬أن‭ ‬نجاح‭ ‬احتضان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للنسختين‭ ‬السابقتين‭ ‬للمنتدى‭ ‬كان‭ ‬أكبر‭ ‬محفز‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬النسخة‭ ‬الثالثة‭ ‬منه،‭ ‬وخصوصا‭ ‬أنه‭ ‬يجتذب‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬العرب‭ ‬والأجانب‭ ‬المتخصصين‭ ‬والمهتمين‭ ‬بهذا‭ ‬المجال‭ ‬الحيوي‭.‬

وأضافت‭: ‬يعدّ‭ ‬الكوتشينج‭ ‬بجميع‭ ‬أنواعه‭ ‬داعماً‭ ‬أساسياً‭ ‬للتنمية‭ ‬البشرية‭ ‬المستدامة،‭ ‬حيث‭ ‬يتيح‭ ‬المنتدى‭ ‬للمشاركين‭ ‬فيه‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬الورش‭ ‬والندوات‭ ‬التي‭ ‬يتضمنها‭ ‬المنتدى،‭ ‬فضلا‭ ‬عن‭ ‬الشهادات‭ ‬الدولية‭ ‬والعروض‭ ‬الحصرية‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬مؤسسات‭ ‬الكوتشينج‭ ‬والتدريب‭ ‬المتميزة‭ ‬والرائدة‭.‬

ويتيح‭ ‬المنتدى‭ ‬العربي‭ ‬للكوتشينج‭ ‬تكوين‭ ‬علاقات‭ ‬وفرص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تواجد‭ ‬رواد‭ ‬المجال‭ ‬وممثلي‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬والكبرى،‭ ‬كما‭ ‬يتيح‭ ‬التعرف‭ ‬على‭ ‬قصص‭ ‬نجاح‭ ‬رائعة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬القيادة‭ ‬والإدارة‭ ‬والاستعانة‭ ‬بأدوات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭.‬

تنطلق‭ ‬أعمال‭ ‬المنتدى‭ ‬صباح‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬الموافق‭ ‬لـ22‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬2023‭ ‬ولمدة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬قاعة‭ ‬البتيل‭ ‬بفندق‭ ‬الويندهام‭ ‬جراند‭ ‬بمنطقة‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المنامة‭.‬

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