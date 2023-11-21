المطلق: 35 ورشة تدريبية ضمن فعاليات المنتدىالمنامة تحتضن المنتدى العربي للكوتشنج صباح اليوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تحت رعاية البروفيسور عبدالله بن يوسف الحواج الرئيس المؤسس رئيس مجلس أمناء الجامعة الأهلية تنظم شركة جولدن ترست للاستشارات الإدارية المنتدى العربي للكوتشينج في نسخته الثالثة تحت شعار «تحويل رؤيتنا إلى واقع»، وذلك صباح اليوم الاربعاء في قاعة بالبتيل بفندق الويندهام جراند في خليج البحرين بمنطقة المنامة بمشاركة عدد من القيادات والخبرات الإدارية والمتخصصين من مملكة البحرين وعدة بلدان عربية وأجنبية، حيث يتناول المنتدى على مدى ثلاثة أيام نحو 35 ورشة وفعالية تعنى بتطوير وتحسين الأداء البشري على جميع المستويات.
وبهذه المناسبة أوضحت الدكتورة لولوة المطلق الرئيس المؤسس لجولدن ترست للاستشارات الإدارية أن نجاح احتضان مملكة البحرين للنسختين السابقتين للمنتدى كان أكبر محفز على تنظيم النسخة الثالثة منه، وخصوصا أنه يجتذب العديد من الخبراء العرب والأجانب المتخصصين والمهتمين بهذا المجال الحيوي.
وأضافت: يعدّ الكوتشينج بجميع أنواعه داعماً أساسياً للتنمية البشرية المستدامة، حيث يتيح المنتدى للمشاركين فيه الاستفادة من عدد واسع من الورش والندوات التي يتضمنها المنتدى، فضلا عن الشهادات الدولية والعروض الحصرية من عدد من مؤسسات الكوتشينج والتدريب المتميزة والرائدة.
ويتيح المنتدى العربي للكوتشينج تكوين علاقات وفرص من خلال تواجد رواد المجال وممثلي عدد من الشركات والمؤسسات والكبرى، كما يتيح التعرف على قصص نجاح رائعة في مجالات القيادة والإدارة والاستعانة بأدوات الذكاء الاصطناعي.
تنطلق أعمال المنتدى صباح اليوم الأربعاء الموافق لـ22 من نوفمبر 2023 ولمدة ثلاثة أيام في قاعة البتيل بفندق الويندهام جراند بمنطقة خليج البحرين في المنامة.
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