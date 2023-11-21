-->

Wednesday, 22 November 2023 06:24 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الإسكان: 6 أشهر فترة سماح لانتقال المواطن إلى سكنه الجديد

11/21/2023 7:18:08 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تقدم‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬باستفسار‭ ‬بشأن‭ ‬مواطنين‭ ‬لم‭ ‬يتسلموا‭ ‬وحداتهم‭ ‬السكنية‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬الرملي‭ ‬مدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬أوضحت‭ ‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬انه‭ ‬بحسب‭ ‬نظام‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬يتم‭ ‬منح‭ ‬المواطن‭ ‬فترة‭ ‬6‭ ‬اشهر‭ ‬للانتقال‭ ‬الى‭ ‬سكنه‭ ‬الجديد،‭ ‬وخلال‭ ‬هذه‭ ‬المدة‭ ‬يتم‭ ‬وقف‭ ‬استقطاع‭ ‬الأقساط‭ ‬وتستمر‭ ‬علاوة‭ ‬السكن‭ ‬مدة‭ ‬3‭ ‬اشهر‭ ‬إضافية‭ ‬لمساعدة‭ ‬المواطنين‭ ‬للانتقال‭ ‬إلى‭ ‬السكن،‭ ‬ولكن‭ ‬أحيانا‭ ‬لا‭ ‬ينتقل‭ ‬المواطنون‭ ‬الى‭ ‬سكنهم‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬المحدد‭ ‬وتظل‭ ‬الوحدات‭ ‬مهجورة‭ ‬فترد‭ ‬إلينا‭ ‬بلاغات‭ ‬بان‭ ‬تلك‭ ‬الوحدات‭ ‬غير‭ ‬مسلمة‭ ‬وفي‭ ‬تلك‭ ‬الحالة‭ ‬تتخذ‭ ‬الوزارة‭ ‬إجراءات‭ ‬تبدأ‭ ‬بحث‭ ‬هؤلاء‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬الانتقال‭ ‬الى‭ ‬مسكنهم‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬ممكن‭ ‬وإشعارهم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬بعدم‭ ‬ترك‭ ‬الوحدة‭ ‬السكينة‭ ‬مهجورة‭.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬لديهم‭ ‬اعمال‭ ‬بناء‭ ‬في‭ ‬وحداتهم‭ ‬وتخطوا‭ ‬الفترة‭ ‬الممنوحة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوزارة‭ ‬فعادة‭ ‬لا‭ ‬تتخذ‭ ‬الوزارة‭ ‬أي‭ ‬إجراءات‭.‬

فيما‭ ‬رد‭ ‬عليها‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان،‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬سلم‭ ‬وزير‭ ‬الإسكان‭ ‬السابق‭ ‬عدد‭ ‬121‭ ‬بيت‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬الرملي‭ ‬غير‭ ‬مسكونين،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬البيوت‭ ‬غير‭ ‬مسكونة‭ ‬حتى‭ ‬الان،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬مواطنين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬ينتظرون‭ ‬تسلم‭ ‬بيوت‭ ‬وتقوم‭ ‬الوزارة‭ ‬بتسليمهم‭ ‬بيوتا‭ ‬في‭ ‬سترة‭ ‬ومدينة‭ ‬سلمان‭.‬

كلمات دالة

MENAFN21112023000055011008ID1107467760

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث