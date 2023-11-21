الإسكان: 6 أشهر فترة سماح لانتقال المواطن إلى سكنه الجديد

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬من‭ ‬لديهم‭ ‬اعمال‭ ‬بناء‭ ‬في‭ ‬وحداتهم‭ ‬وتخطوا‭ ‬الفترة‭ ‬الممنوحة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الوزارة‭ ‬فعادة‭ ‬لا‭ ‬تتخذ‭ ‬الوزارة‭ ‬أي‭ ‬إجراءات‭.‬

فيما‭ ‬رد‭ ‬عليها‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عبدالنبي‭ ‬سلمان،‭ ‬انه‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬سلم‭ ‬وزير‭ ‬الإسكان‭ ‬السابق‭ ‬عدد‭ ‬121‭ ‬بيت‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬الرملي‭ ‬غير‭ ‬مسكونين،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬البيوت‭ ‬غير‭ ‬مسكونة‭ ‬حتى‭ ‬الان،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬مواطنين‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة‭ ‬ينتظرون‭ ‬تسلم‭ ‬بيوت‭ ‬وتقوم‭ ‬الوزارة‭ ‬بتسليمهم‭ ‬بيوتا‭ ‬في‭ ‬سترة‭ ‬ومدينة‭ ‬سلمان‭.‬

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