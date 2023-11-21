الإسكان: 6 أشهر فترة سماح لانتقال المواطن إلى سكنه الجديد

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) تقدم النائب حسن إبراهيم باستفسار بشأن مواطنين لم يتسلموا وحداتهم السكنية في مشروع الرملي مدة ثلاث سنوات، في حين أوضحت الوكيل المساعد انه بحسب نظام وزارة الإسكان والتخطيط العمراني يتم منح المواطن فترة 6 اشهر للانتقال الى سكنه الجديد، وخلال هذه المدة يتم وقف استقطاع الأقساط وتستمر علاوة السكن مدة 3 اشهر إضافية لمساعدة المواطنين للانتقال إلى السكن، ولكن أحيانا لا ينتقل المواطنون الى سكنهم في الوقت المحدد وتظل الوحدات مهجورة فترد إلينا بلاغات بان تلك الوحدات غير مسلمة وفي تلك الحالة تتخذ الوزارة إجراءات تبدأ بحث هؤلاء المواطنين على الانتقال الى مسكنهم بأسرع وقت ممكن وإشعارهم أكثر من مرة بعدم ترك الوحدة السكينة مهجورة.
ولفتت إلى أن من لديهم اعمال بناء في وحداتهم وتخطوا الفترة الممنوحة من قبل الوزارة فعادة لا تتخذ الوزارة أي إجراءات.
فيما رد عليها النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالنبي سلمان، انه في 2021 سلم وزير الإسكان السابق عدد 121 بيت في مشروع الرملي غير مسكونين، مشيرا الى ان تلك البيوت غير مسكونة حتى الان، في حين ان هناك مواطنين في هذه المنطقة ينتظرون تسلم بيوت وتقوم الوزارة بتسليمهم بيوتا في سترة ومدينة سلمان.
كلمات دالة
MENAFN21112023000055011008ID1107467760
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.