نواب ينتقدون ((مزايا)).. والبوعينين يرد: من أنجح برامج التمويلات الإسكانية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬حين‭ ‬أكد‭ ‬وزير‭ ‬مجلسي‭ ‬الشورى‭ ‬والنواب‭ ‬غانم‭ ‬البوعينين‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬لا‭ ‬تألو‭ ‬جهدا‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬الخدمات‭ ‬الاسكانية‭ ‬وتعديل‭ ‬الخلل‭ ‬إن‭ ‬وجد‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬القرارات،‭ ‬مشيرا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬برنامج‭ ‬مزايا‭ ‬الاسكاني‭ ‬يستفيد‭ ‬منه‭ ‬الآلاف،‭ ‬فهو‭ ‬حاليا‭ ‬من‭ ‬أنجح‭ ‬برامج‭ ‬التمويلات‭ ‬الاسكانية‭ ‬لدى‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭.‬

وأشار‭ ‬الوزير‭ ‬الى‭ ‬انه‭ ‬تم‭ ‬إجراء‭ ‬تعديلين‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬القرار‭ ‬909‭ ‬لوزارة‭ ‬الإسكان،‭ ‬التعديل‭ ‬الأول‭ ‬بشأن‭ ‬العلاوات،‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬العلاوات‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬ودون‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬تحتسب‭ ‬ضمن‭ ‬الدخل‭ ‬او‭ ‬الخدمة‭ ‬الاسكانية،‭ ‬ولكن‭ ‬تحتسب‭ ‬لصاحب‭ ‬الخدمة‭ ‬اذا‭ ‬أراد‭ ‬تضمينها‭ ‬ضمن‭ ‬الدخل،‭ ‬فمن‭ ‬يزيد‭ ‬دخله‭ ‬على‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬المقبول‭ ‬للخدمة‭ ‬بمبلغ‭ ‬بسيط‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬لا‭ ‬يقبل‭ ‬طلبه،‭ ‬ولكن‭ ‬الان‭ ‬له‭ ‬الحق‭ ‬الى‭ ‬حد‭ ‬100‭ ‬دينار‭ ‬زيادة‭ ‬عن‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للراتب‭ ‬ضمن‭ ‬الخدمة،‭ ‬مبينا‭ ‬ان‭ ‬التعديل‭ ‬الثاني‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬المستفيدين،‭ ‬ففي‭ ‬السابق‭ ‬كانت‭ ‬المستفيدة‭ ‬هي‭ ‬الأرملة‭ ‬بدون‭ ‬أبناء‭ ‬وحاليا‭ ‬الأرملة‭ ‬البحرينية‭ ‬مع‭ ‬أبنائها‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭.‬

بدورها‭ ‬قالت‭ ‬ممثلة‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‮

‬الوكيل‭ ‬المساعد‭ ‬لشؤون‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬فاطمة

المناعي‮

‬ان‭ ‬برنامج‭ ‬مزايا‭ ‬يرتكز‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬القسط‭ ‬الشهري،‭ ‬وكل‭ ‬المنتفعين‭ ‬من‭ ‬مزايا‭ ‬انتفعوا‭ ‬بمبلغ‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬81‭ ‬الف‭ ‬دينار‭ ‬مهما‭ ‬كان‭ ‬راتبهم،‭ ‬حتى‭ ‬1200‭ ‬دينار‭ ‬راتب،‭ ‬وتقوم‭ ‬الحكومة‭ ‬بدعم‭ ‬قسطهم‭ ‬الشهري‭ ‬الذي‭ ‬يستقطع‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬البنوك‭ ‬الممولة‭ ‬شهريا،‭ ‬وبرنامج‭ ‬مزايا‭ ‬خدم‭ ‬13‭ ‬الف‭ ‬أسرة‭ ‬بحرينية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬سكن‭ ‬لهم،‭ ‬مضيفة‭ ‬ان‭ ‬80 % ‭ ‬من‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬البرنامج‭ ‬تتراوح‭ ‬رواتبهم‭ ‬بين‭ ‬600‭ ‬و800‭ ‬دينار،‭ ‬وبالتالي‭ ‬نتكلم‭ ‬عن‭ ‬قسط‭ ‬شهري‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬الى‭ ‬200‭ ‬دينار،‭ ‬والباقي‭ ‬كله‭ ‬دعم‭ ‬حكومي‭ ‬غير‭ ‬مسترد،‭ ‬مؤكدة‭ ‬ان‭ ‬الوزارة‭ ‬تعمل‭ ‬دائما‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬برامجها‭ ‬وتحسين‭ ‬خدماتها‭.‬

وأشارت‭ ‬أيضا‭ ‬الى‭ ‬أحد‭ ‬تلك‭ ‬البرامج‭ ‬الأخرى‭ ‬وهو‭ ‬برنامج‭ ‬تسهيل‭ ‬الذي‭ ‬اثبت‭ ‬نجاحه‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬ونصف‭ ‬منذ‭ ‬انطلاقه‭ ‬واستفاد‭ ‬منه‭ ‬الاف‭ ‬المواطنين،‭ ‬وما‭ ‬يميزه‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬أن‭ ‬قسطه‭ ‬ثابت‭ ‬ولا‭ ‬يتغير‭ ‬طوال‭ ‬فترة‭ ‬السداد‭.‬

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