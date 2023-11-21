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بأمر النواب.. الإسكان توفر السكن لمحدودي الدخل فقط

11/21/2023 7:18:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تغطية‭: ‬وليد‭ ‬دياب

تصوير‭ - ‬عبدالأمير‭ ‬السلاطنة


وافق‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬بقانون‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬تولي‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬توفير‭ ‬السكن‭ ‬لذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تقديم‭ ‬خدمات‭ ‬تتمثل‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مسكن‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬التمليك‭ ‬أو‭ ‬التأجير‭ ‬وتمويل‭ ‬شراء‭ ‬أو‭ ‬بناء‭ ‬ترميم‭ ‬مسكن‭ ‬والحصول‭ ‬على‭ ‬قسيمة‭ ‬سكنية،‭ ‬وذلك‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬أي‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الإسكانية‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الوزارة،‭ ‬ولوزير‭ ‬الإسكان‭ ‬إضافة‭ ‬أي‭ ‬خدمات‭ ‬أخرى‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬السكن‭ ‬لذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭.‬

وابدى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النواب‭ ‬استفسارهم‭ ‬عن‭ ‬ذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭ ‬الذي‭ ‬جاء‭ ‬في‭ ‬نص‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون،‭ ‬لافتين‭ ‬إلى‭ ‬انه‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬تحديد‭ ‬أو‭ ‬تعريف‭ ‬ثابت‭ ‬لذوي‭ ‬الدخل‭ ‬المحدود‭.‬

وقال‭ ‬النائب‭ ‬حسن‭ ‬إبراهيم‭ ‬إن‭ ‬هناك‭ ‬مواطنين‭ ‬لا‭ ‬يريدون‭ ‬تطوير‭ ‬مهاراتهم‭ ‬لأنهم‭ ‬يريدون‭ ‬ان‭ ‬يظل‭ ‬راتبهم‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬زيادة‭ ‬حتى‭ ‬يحصلون‭ ‬على‭ ‬بيت‭ ‬الإسكان،‭ ‬كما‭ ‬تساءل‭ ‬النائب‭ ‬ممدوح‭ ‬الصالح‭ ‬قائلا‭ ‬هل‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬سيجعل‭ ‬وزارة‭ ‬الاسكان‭ ‬تتخلى‭ ‬عن‭ ‬بناء‭ ‬وحدات‭ ‬سكنية‭ ‬بصورتها‭ ‬التقليدية،‭ ‬فيما‭ ‬رأت‭ ‬النائب‭ ‬زينب‭ ‬عبدالأمير‭ ‬ان‭ ‬القانون‭ ‬النافذ‭ ‬أكثر‭ ‬شمولا‭ ‬وأفضل‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬بقانون‭ ‬محل‭ ‬النقاش‭.‬

بدورها‭ ‬أشارت‭ ‬وزيرة‭ ‬الإسكان‭ ‬والتخطيط‭ ‬العمراني‭ ‬آمنة‭ ‬الرميحي‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬ثلاثة‭ ‬مسارات،‭ ‬أولها‭ ‬هو‭ ‬تقديم‭ ‬وطرح‭ ‬برامج‭ ‬فورية‭ ‬لان‭ ‬البرامج‭ ‬التقليدية‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬العوائل،‭ ‬وان‭ ‬الوزارة‭ ‬تريد‭ ‬خدمتهم‭ ‬باسرع‭ ‬وقت‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬ينضموا‭ ‬الى‭ ‬قوائم‭ ‬الانتظار،‭ ‬مشيرة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬اقبالا‭ ‬كبيرا‭ ‬على‭ ‬البرامج‭ ‬التي‭ ‬تقدمها‭ ‬الوزارة،‭ ‬موضحة‭ ‬ان‭ ‬برنامج‭ ‬مثل‭ ‬تسهيل‭ ‬تخطى‭ ‬المنتسبين‭ ‬فيه‭ ‬اعداد‭ ‬أي‭ ‬برامج‭ ‬تمويلية‭ ‬أخرى‭ ‬نظرا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬يعطيه‭ ‬من‭ ‬أريحية‭ ‬وسهولة‭ ‬للمواطن‭ ‬من‭ ‬اختيار‭ ‬موقع‭ ‬وشكل‭ ‬السكن‭ ‬وحسب‭ ‬ميزانية‭ ‬الفرد،‭ ‬مبينة‭ ‬أن‭ ‬تلك‭ ‬البرامج‭ ‬كان‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬لها‭ ‬19‭ ‬ألف‭ ‬دينار‭ ‬واليوم‭ ‬وصل‭ ‬الى‭ ‬40‭ ‬الف‭ ‬دينار،‭ ‬وهذا‭ ‬الفرق‭ ‬بين‭ ‬الرقمين‭ ‬هو‭ ‬دعم‭ ‬حكومي‭ ‬لا‭ ‬يسترد‭.‬

وحول‭ ‬المسار‭ ‬الثاني‭ ‬أشارت‭ ‬الوزيرة‭ ‬انه‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬برنامج‭ ‬تطوير‭ ‬الأراضي‭ ‬والتوسع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البرامج‭ ‬لاقى‭ ‬اقبالا‭ ‬كبيرا‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬سهيل‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الرملي‭ ‬لافتة‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬93‭% ‬من‭ ‬وحدات‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬تم‭ ‬حجزها‭ ‬خلال‭ ‬10‭ ‬أيام‭ ‬فقط،‭ ‬واليوم‭ ‬بدأت‭ ‬العوائل‭ ‬تنتقل‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬البيوت،‭ ‬مبينة‭ ‬ان‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البرنامج‭ ‬يزيد‭.‬

وأوضحت‭ ‬الوزيرة‭ ‬ان‭ ‬الخدمات‭ ‬المقدمة‭ ‬لأصحاب‭ ‬الطلبات‭ ‬القديمة‭ ‬بين‭ ‬2002‭ ‬و2004‭ ‬هي‭ ‬خدمات‭ ‬بديلة‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يختاروها‭ ‬او‭ ‬يمكنهم‭ ‬ان‭ ‬يظلوان‭ ‬على‭ ‬طلباتهم‭ ‬الاسكانية‭ ‬للبيت‭.‬

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