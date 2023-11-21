جامعة الخليج العربي تشارك في ورشة إقليمية حول ((الاستشراف الاسـتراتيجـي للوضـع البيئي الـمستقبلي))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ومثل‭ ‬جامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬الورشة‭ ‬الإقليمية‭ ‬كلاً‭ ‬من‭ ‬أستاذ‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬والأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬وليد‭ ‬زباري‭ ‬والقائم‭ ‬بأعمال‭ ‬رئيس‭ ‬قسم‭ ‬إدارة‭ ‬التقنية‭ ‬والابتكار‭ ‬بكلية‭ ‬الدراسات‭ ‬العليا،‭ ‬أستاذ‭ ‬سياسات‭ ‬الابتكار‭ ‬الأستاذ‭ ‬الدكتور‭ ‬عودة‭ ‬الجيوسي،‭ ‬إذ‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬الورشة‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬مركز‭ ‬التعليم‭ ‬الإلكتروني‭ ‬التابع‭ ‬للمكتبة‭ ‬المركزية‭ ‬بجامعة‭ ‬الكويت‭ ‬بمدينة‭ ‬صباح‭ ‬السالم‭ ‬الجامعية‭ ‬نحو‭ ‬40‭ ‬خبيراً‭ ‬بيئياً‭ ‬ومفكراً‭ ‬استراتيجياً‭ ‬من‭ ‬دول‭ ‬غرب‭ ‬آسيا،‭ ‬بمن‭ ‬فيهم‭ ‬ممثلون‭ ‬عن‭ ‬جامعة‭ ‬الكويت،‭ ‬وجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬ومعهد‭ ‬الكويت‭ ‬للأبحاث‭ ‬العلمية،‭ ‬ومؤسسة‭ ‬الكويت‭ ‬للتقدم‭ ‬العلمي،‭ ‬والهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للبيئة،‭ ‬والمجلس‭ ‬البلدي،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬تقسيم‭ ‬المشاركين‭ ‬إلى‭ ‬فرق‭ ‬ركزوا‭ ‬على‭ ‬مناقشة‭ ‬3‭ ‬عناصر‭ ‬رئيسية‭ ‬لمسار‭ ‬الاستشراف‭ ‬الخاص‭ ‬ببرنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للبيئة‭ ‬هي‭: ‬مسح‭ ‬الأفق،‭ ‬ووضع‭ ‬البيانات‭ ‬في‭ ‬سياقها،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬وضع‭ ‬الاستراتيجيات،‭ ‬ويؤمل‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تضمين‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬عالمي‭ ‬سينشر‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2024‭.‬

وأشار‭ ‬الدكتور‭ ‬زباري‭ ‬إلى‭ ‬ان‭ ‬الورشة‭ ‬هدفت‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬نتائج‭ ‬الاستشراف‭ ‬العالمية،‭ ‬التي‭ ‬أعدها‭ ‬برنامج‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للبيئة،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إضفاء‭ ‬السياق‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والثقافي‭ ‬الخاص‭ ‬بغرب‭ ‬آسيا،‭ ‬وتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬هواجس‭ ‬المستقبل‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭. ‬فيما‭ ‬أوضح‭ ‬الدكتور‭ ‬الجيوسي‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الورشة‭ ‬تعكس‭ ‬الخصوصية‭ ‬الإقليمية‭ ‬لمنطقتنا‭ ‬في‭ ‬التخطيط‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬الخاص‭ ‬بالوضع‭ ‬البيئي‭ ‬المستقبلي‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭.‬

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