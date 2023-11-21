جامعة الخليج العربي تشارك في ورشة إقليمية حول ((الاستشراف الاسـتراتيجـي للوضـع البيئي الـمستقبلي))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) شاركت جامعة الخليج العربي في ورشة العمل الإقليمية التي نظمها برنامج الأمم المتحدة للبيئة مكتب غرب آسيا في مؤسسة الكويت للتقدّم العلمي بعنوان «الاستشراف الاستراتيجي» للوضع البيئي المستقبلي، بهدف مراجعة ومناقشة المخرجات والبيانات العالمية الاستشرافية من منظور إقليمي، من خلال إشراك خبراء إقليميين في مختلف القضايا البيئية، مثل تغير المناخ والتنوع البيولوجي والتلوث وغيرها، بحيث يمكنهم تحليل القضايا والفرص والمخاطر ذات العلاقة، وتحديد العواقب والإجراءات الاستراتيجية التي تتناسب مع واقع أقاليم برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
ومثل جامعة الخليج العربي في الورشة الإقليمية كلاً من أستاذ الموارد المائية والأستاذ الدكتور وليد زباري والقائم بأعمال رئيس قسم إدارة التقنية والابتكار بكلية الدراسات العليا، أستاذ سياسات الابتكار الأستاذ الدكتور عودة الجيوسي، إذ شارك في الورشة التي أقيمت مركز التعليم الإلكتروني التابع للمكتبة المركزية بجامعة الكويت بمدينة صباح السالم الجامعية نحو 40 خبيراً بيئياً ومفكراً استراتيجياً من دول غرب آسيا، بمن فيهم ممثلون عن جامعة الكويت، وجامعة الخليج العربي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية، ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي، والهيئة العامة للبيئة، والمجلس البلدي، إذ تم تقسيم المشاركين إلى فرق ركزوا على مناقشة 3 عناصر رئيسية لمسار الاستشراف الخاص ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة هي: مسح الأفق، ووضع البيانات في سياقها، ومن ثم وضع الاستراتيجيات، ويؤمل أن يتم تضمين هذه المعلومات في تقرير عالمي سينشر في العام 2024.
وأشار الدكتور زباري إلى ان الورشة هدفت إلى تعزيز نتائج الاستشراف العالمية، التي أعدها برنامج الأمم المتحدة للبيئة، من خلال إضفاء السياق الاجتماعي والثقافي الخاص بغرب آسيا، وتسليط الضوء على هواجس المستقبل في المنطقة. فيما أوضح الدكتور الجيوسي أن هذه الورشة تعكس الخصوصية الإقليمية لمنطقتنا في التخطيط الاستراتيجي الخاص بالوضع البيئي المستقبلي على مستوى العالم.
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