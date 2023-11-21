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فعاليات وطنية تشيد بإعادة هيكلة معايير الخدمات الإسكانية

11/21/2023 7:18:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) إعداد‭: ‬مروة‭ ‬أحمد‭ ‬


أثنت‭ ‬فعاليات‭ ‬وطنية‭ ‬شعبية‭ ‬ورسمية‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬أحكام‭ ‬القرار‭ ‬المنظم‭ ‬للإسكان،‭ ‬والذي‭ ‬هدف‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬المعايير‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالفئة‭ ‬الخامسة‭ ‬المستحقة‭ ‬للخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬وآلية‭ ‬احتساب‭ ‬العلاوات‭ ‬لمعيار‭ ‬الدخل‭ ‬الشهري،‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يكفل‭ ‬توسيع‭ ‬دائرة‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭.‬

وقالت‭ ‬حوراء‭ ‬الصباغ‭ ‬إن‭ ‬القرار‭ ‬جاء‭ ‬معززًا‭ ‬لدور‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخدمات‭ ‬والمبادرات‭ ‬المعززة‭ ‬لحقوق‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬حيث‭ ‬إن‭ ‬مقترح‭ ‬التوسع‭ ‬في‭ ‬معايير‭ ‬استحقاق‭ ‬الفئة‭ ‬الخامسة‭ ‬للخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬المرأة‭ ‬المطلقة‭ ‬والأرملة‭ ‬والمهجورة‭ ‬العزباء‭ ‬وليس‭ ‬لديها‭ ‬أبناء،‭ ‬أو‭ ‬المطلقة‭ ‬أو‭ ‬الأرملة‭ ‬ولديها‭ ‬أبناء‭ ‬قصر‭ ‬غير‭ ‬بحرينيين‭ ‬أو‭ ‬بحرينيين‭ ‬أو‭ ‬لم‭ ‬ترزق‭ ‬بالأبناء،‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬دعم‭ ‬استقرار‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬الضعيفة‭ ‬وستضمن‭ ‬لهم‭ ‬العيش‭ ‬الكريم‭ ‬والحياة‭ ‬المستقرة،‭ ‬كما‭ ‬سيعزز‭ ‬منظومة‭ ‬الأسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الأثر‭ ‬الاجتماعي‭ ‬الذي‭ ‬يلعبه‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬في‭ ‬حياتهم‭.‬

وقال‭ ‬علي‭ ‬مراد‭ ‬إن‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬تحديات‭ ‬وسلبيات‭ ‬الحياة‭ ‬الصعبة‭ ‬على‭ ‬الفئة‭ ‬المستحدثة‭ ‬والمستحقة‭ ‬من‭ ‬الفئة‭ ‬المذكورة،‭ ‬كما‭ ‬سيلعب‭ ‬دورًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬تعميم‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬على‭ ‬كافة‭ ‬شرائح‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬ككل‭ ‬لتشمل‭ ‬الفئة‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬استحداثها‭ ‬في‭ ‬الفئة‭ ‬الخامسة‭.‬

وأضافت‭ ‬سهيلة‭ ‬حسن‭ ‬معلمة‭ ‬ريـاض‭ ‬الأطفال‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬جاء‭ ‬واضحا‭ ‬ليبيّن‭ ‬مدى‭ ‬اهتمام‭ ‬الحكومة‭ ‬باستهداف‭ ‬كافة‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬واستحداث‭ ‬خدمات‭ ‬إسكانية‭ ‬ومشاريع‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تضمن‭ ‬توفير‭ ‬العيش‭ ‬الكريم‭ ‬لجميع‭ ‬أطياف‭ ‬المجتمع‭ ‬دون‭ ‬استثناء،‭ ‬كما‭ ‬بيّن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬المطالعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬والجهود‭ ‬الواضحة‭ ‬التي‭ ‬عملت‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬الاستقرار‭ ‬لكل‭ ‬الأسر‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭.‬

وقالت‭ ‬فاطمة‭ ‬خالد‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬إيجابيات‭ ‬القرار‭ ‬إنه‭ ‬جاء‭ ‬بمثابة‭ ‬انجاز‭ ‬آخر‭ ‬يُضاف‭ ‬إلى‭ ‬رصيد‭ ‬ما‭ ‬تقدمه‭ ‬الحكومة‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬أفضل‭ ‬الخيارات‭ ‬الاسكانية‭ ‬والمعيشية‭ ‬لتشمل‭ ‬كافّة‭ ‬المواطنين‭ ‬البحرينيين،‭ ‬وذلك‭ ‬لتضمن‭ ‬العيش‭ ‬الكريم‭ ‬لهم،‭ ‬وأن‭ ‬استحداث‭ ‬الفئة‭ ‬الخامسة‭ ‬دليل‭ ‬واضح‭ ‬على‭ ‬المتابعة‭ ‬الحثيثة‭ ‬لأبرز‭ ‬احتياجات‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬وهي‭ ‬الحاجة‭ ‬الماسّة‭ ‬للاستقرار‭ ‬السكني‭ ‬والاجتماعي‭.‬

بدوره‭ ‬أوضح‭ ‬فواز‭ ‬زينل‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬جاء‭ ‬ليبين‭ ‬الجهود‭ ‬والمتابعات‭ ‬الحثيثة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬القيادة‭ ‬والحكومة‭ ‬في‭ ‬سبيل‭ ‬توفير‭ ‬الحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬لكافّة‭ ‬المواطنين،‭ ‬وأن‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬جاء‭ ‬ليبين‭ ‬مدى‭ ‬جدّية‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬داخل‭ ‬الاسرة‭ ‬البحرينية‭ ‬الكاملة‭ ‬وبكامل‭ ‬مكوناتها‭ ‬على‭ ‬المديين‭ ‬القريب‭ ‬والبعيد‭.‬

وأشار‭ ‬أحمد‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬توسيع‭ ‬الفئة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يضمن‭ ‬الاستقرار‭ ‬المعيشي‭ ‬والاجتماعي‭ ‬للمستفيدات‭ ‬حيث‭ ‬يبدأ‭ ‬سنهّن‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬سنة‭ ‬دون‭ ‬حد‭ ‬أقصى‭ ‬للسن‭ ‬ورفع‭ ‬الحد‭ ‬الأقصى‭ ‬للدخل‭ ‬الى‭ ‬800‭ ‬دينار‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬600‭ ‬دينار،‭ ‬وهذا‭ ‬التحديث‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬أن‭ ‬يقلل‭ ‬صعوبات‭ ‬الحياة‭ ‬المعيشية‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬وخصوصًا‭ ‬أصحاب‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬من‭ ‬المستحقات‭ ‬منه‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أكدت‭ ‬الصحفية‭ ‬زهراء‭ ‬حبيب‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوات‭ ‬كفيلة‭ ‬بحلحلة‭ ‬أهم‭ ‬الملفات‭ ‬الخدماتية‭ ‬وهو‭ ‬‮«‬الإسكان‮»‬،‭ ‬بتوفير‭ ‬الخدمة‭ ‬الإسكانية‭ ‬لأكبر‭ ‬شريحة‭ ‬من‭ ‬المواطنين‭ ‬وتقليص‭ ‬فترات‭ ‬الانتظار‭.‬

وقالت‭ ‬‮«‬إنها‭ ‬خطوة‭ ‬في‭ ‬الاتجاه‭ ‬الصحيح‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬توفير‭ ‬السكن‭ ‬الملائم‭ ‬والحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬للبحرينية‭ ‬وتحقيق‭ ‬الاستقرار‭ ‬الأسري‭ ‬والمعيشي‭ ‬للعشرات‭ ‬من‭ ‬المواطنات‭ ‬اللاتي‭ ‬تقطعت‭ ‬بهن‭ ‬السبل‭ ‬وأجبرتهن‭ ‬الظروف‭ ‬على‭ ‬العودة‭ ‬إلى‭ ‬منازل‭ ‬أسرهن‭ ‬مع‭ ‬أطفالهن‭ ‬بعد‭ ‬الانفصال‭ ‬أو‭ ‬الترمل،‭ ‬أو‭ ‬تحمل‭ ‬تكاليف‭ ‬إضافية‭ ‬لتوفير‭ ‬سكن‭ ‬ملائم‭ ‬لأطفالهن،‭ ‬والبعض‭ ‬يتحملن‭ ‬تكاليف‭ ‬إضافية‭ ‬كإيجار‭ ‬المسكن‭ ‬لأجل‭ ‬غير‭ ‬مسمى،‭ ‬وهي‭ ‬فئة‭ ‬المرأة‭ ‬الحاضنة‭ ‬لأطفال‭ ‬غير‭ ‬بحرينيين،‭ ‬وقد‭ ‬جاء‭ ‬هذا‭ ‬القرار‭ ‬لإنصاف‭ ‬تلك‭ ‬الفئة‭ ‬من‭ ‬النساء‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أشادت‭ ‬الناشطة‭ ‬الاجتماعية‭ ‬حنان‭ ‬سيف‭ ‬بن‭ ‬عربي‭ ‬بالقرار‭ ‬وتبعاته‭ ‬التطويرية‭ ‬فهو‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬ليتحقق‭ ‬لولا‭ ‬وجود‭ ‬نظرة‭ ‬ثاقبة‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬الذي‭ ‬أدار‭ ‬عجلة‭ ‬التنمية‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬أبهى‭ ‬صورها‭.‬

وأكد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬أهمية‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬تعديل‭ ‬أحكام‭ ‬القرار‭ ‬المنظم‭ ‬للإسكان،‭ ‬والذي‭ ‬هدف‭ ‬إلى‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬المعايير‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالفئة‭ ‬الخامسة‭ ‬المستحقة‭ ‬للخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬وآلية‭ ‬احتساب‭ ‬العلاوات‭ ‬لمعيار‭ ‬الدخل‭ ‬الشهري،‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يكفل‭ ‬توسيع‭ ‬دائرة‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬مضيفين‭ ‬أن‭ ‬القرار‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬للأسرة‭ ‬البحرينية،‭ ‬وسيصبّ‭ ‬بفاعلية‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬العيشة‭ ‬الكريمة‭ ‬للمواطنين‭.‬

وأكدت‭ ‬النائب‭ ‬الثاني‭ ‬لرئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬د‭. ‬جهاد‭ ‬الفاضل‭ ‬وجود‭ ‬توافق‭ ‬بين‭ ‬السلطتين‭ ‬لتحديث‭ ‬المنظومة‭ ‬التشريعية‭ ‬والقانونية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالعديد‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬الخدمية،‭ ‬ومن‭ ‬أبرزها‭ ‬الملف‭ ‬الاسكاني،‭ ‬مضيفة‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التعديل‭ ‬يأتي‭ ‬ضمن‭ ‬آلية‭ ‬احتساب‭ ‬العلاوات‭ ‬عند‭ ‬احتساب‭ ‬الدخل‭ ‬الشهري‭ ‬ليصبّ‭ ‬نحو‭ ‬زيادة‭ ‬الشريحة‭ ‬المستفيدة‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الاسكانية،‭ ‬كما‭ ‬سيؤدي‭ ‬إلى‭ ‬تعزيز‭ ‬الاستقرار‭ ‬الاجتماعي‭ ‬والاقتصادي‭ ‬للأسرة‭ ‬البحرينية‭.‬

أما‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬د‭. ‬حسن‭ ‬بوخماس‭ ‬فأشار‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬المعايير‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالفئة‭ ‬الخامسة‭ ‬المستحقة‭ ‬للخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬وآلية‭ ‬احتساب‭ ‬العلاوات‭ ‬خطوة‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬توسيع‭ ‬دائرة‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭ ‬إذ‭ ‬تعاني‭ ‬بعض‭ ‬فئات‭ ‬المجتمع‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬استحقاقها‭ ‬للخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬وبذلك‭ ‬يكون‭ ‬القرار‭ ‬منصفاً‭ ‬لهذه‭ ‬الفئات‭ ‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬المرأة‭ ‬المطلقة‭ ‬أو‭ ‬المهجورة‭ ‬أو‭ ‬الأرملة‭ ‬وليس‭ ‬لديها‭ ‬ابن‭ ‬أو‭ ‬أكثر‭ ‬أو‭ ‬العزباء‭ ‬يتيمة‭ ‬الأبوين،‭ ‬وإضافة‭ ‬الشريحة‭ ‬الجديدة‭ ‬وهي‭ ‬المرأة‭ ‬البحرينية‭ ‬المطلقة‭ ‬والأرملة‭ ‬مع‭ ‬أبنائها‭ ‬القصر‭ ‬غير‭ ‬البحرينيين‭ ‬أو‭ ‬البحرينيين‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المطلقات‭ ‬والأرامل‭ ‬والمهجورات‭ (‬بدون‭ ‬أبناء‭).‬

وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬أكدت‭ ‬عضو‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬باسمة‭ ‬عبدالكريم‭ ‬مبارك‭ ‬أهمية‭ ‬القرارات‭ ‬المهمة‭ ‬المتعلقة‭ ‬بإعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬المعايير‭ ‬الخاصة‭ ‬بالفئة‭ ‬الخامسة‭ ‬المستحقة‭ ‬للخدمات‭ ‬الإسكانية،‭ ‬وآلية‭ ‬احتساب‭ ‬العلاوات‭ ‬لمعيار‭ ‬الدخل‭ ‬الشهري،‭ ‬بالشكل‭ ‬الذي‭ ‬يكفل‭ ‬توسيع‭ ‬دائرة‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬الإسكانية‭.‬

وأشادت‭ ‬بالتعاون‭ ‬الكبير‭ ‬بين‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬والسلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعاون‭ ‬والتسريع‭ ‬لكل‭ ‬ما‭ ‬فيه‭ ‬مصلحة‭ ‬المواطن،‭ ‬مثمنة‭ ‬دور‭ ‬السلطة‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬القيام‭ ‬باستحداث‭ ‬فئات‭ ‬جديدة‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬مختلفة‭ ‬مثل‭ ‬الإسكان‭ ‬والضمان‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬التوجه‭ ‬اليوم‭ ‬يسير‭ ‬نحو‭ ‬التوسّع‭ ‬في‭ ‬خدمات‭ ‬وزارة‭ ‬الإسكان‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص،‭ ‬مؤكدة‭ ‬أهمية‭ ‬متابعة‭ ‬كل‭ ‬برنامج‭ ‬إسكاني‭ ‬جديد‭ ‬من‭ ‬منطلق‭ ‬دور‭ ‬السلطة‭ ‬التشريعية‭ ‬في‭ ‬المراقبة‭ ‬والمتابعة‭.‬

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