مقتل 7 في قصف إسرائيلي بجنوب لبنان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
بيروت - (رويترز): ذكرت وسائل إعلام رسمية لبنانية وقناة الميادين التلفزيونية أن صحفيين اثنين يعملان بالقناة وشخصا ثالثا قُتلوا في قصف إسرائيلي قرب الحدود أمس الثلاثاء. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن أربعة آخرين لقوا حتفهم في قصف إسرائيلي لسيارتهم قرب مدينة صور.
وقالت قناة الميادين إن الحادث وقع في مثلث طيرحرفا الجبين على بعد نحو ميل من الحدود مع إسرائيل وإن الضربة استهدفت الصحفيين عمدا لأن القناة معروفة بتأييدها للفلسطينيين والتحالف العسكري الإقليمي الموالي لإيران. كما حمَّل رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي إسرائيل مسؤولية القصف، وقال في بيان إنه محاولة من إسرائيل لإسكات وسائل الإعلام.
ولم يرد الجيش الإسرائيلي بعد على طلب للتعليق. وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية بأن إسرائيل استهدفت في حادث ثان سيارة على بعد سبعة أميال من الحدود وبالقرب من مدينة صور في جنوب لبنان مما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص في وقت لاحق من يوم أمس. ولم تدل الوكالة بتفاصيل أخرى.
واندلع القتال بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران بعد أن شنّت حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، حليفة حزب الله، هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر. ووفقا للإحصاءات الإسرائيلية، أسفر هجوم حماس عن مقتل 1200 إسرائيلي. وردّت إسرائيل على الهجوم بقصف قطاع غزة واجتياحه، مما أودى بحياة 13300 شخص على الأقل وفقا للحكومة التي تديرها حماس في القطاع.
ويتصاعد العنف على الحدود مما يثير مخاوف الغرب من اتساع نطاق الحرب في الشرق الأوسط وانجرار الولايات المتحدة وإيران لها. وهذه هي أسوأ أعمال عنف على الحدود بين لبنان وإسرائيل منذ حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله، وأسفرت حتى الآن عن مقتل أكثر من 70 من مقاتلي حزب الله و13 مدنيا لبنانيا وسبعة جنود وثلاثة مدنيين إسرائيليين.
وقالت قناة الميادين إن الصحفيين القتيلين هما المراسلة فرح عمر والمصور ربيع المعماري. والقتيل الثالث هو حسين عقيل، الذي كان متواجدا في الموقع حيث كان يعمل طاقم القناة. وقالت الميادين لرويترز إن عقيل لا يعمل بالقناة. ووفقا للجنة حماية الصحفيين، قُتل أكثر من 50 صحفيا، معظمهم في غزة، منذ السابع من أكتوبر.
MENAFN21112023000055011008ID1107467754
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.