مقتل 7 في قصف إسرائيلي بجنوب لبنان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

بيروت‭ - (‬رويترز‭): ‬ذكرت‭ ‬وسائل‭ ‬إعلام‭ ‬رسمية‭ ‬لبنانية‭ ‬وقناة‭ ‬الميادين‭ ‬التلفزيونية‭ ‬أن‭ ‬صحفيين‭ ‬اثنين‭ ‬يعملان‭ ‬بالقناة‭ ‬وشخصا‭ ‬ثالثا‭ ‬قُتلوا‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭. ‬وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬اللبنانية‭ ‬بأن‭ ‬أربعة‭ ‬آخرين‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬قصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬لسيارتهم‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬صور‭. ‬

وقالت‭ ‬قناة‭ ‬الميادين‭ ‬إن‭ ‬الحادث‭ ‬وقع‭ ‬في‭ ‬مثلث‭ ‬طيرحرفا‭ ‬الجبين‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬ميل‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬إسرائيل‭ ‬وإن‭ ‬الضربة‭ ‬استهدفت‭ ‬الصحفيين‭ ‬عمدا‭ ‬لأن‭ ‬القناة‭ ‬معروفة‭ ‬بتأييدها‭ ‬للفلسطينيين‭ ‬والتحالف‭ ‬العسكري‭ ‬الإقليمي‭ ‬الموالي‭ ‬لإيران‭. ‬كما‭ ‬حمَّل‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬اللبناني‭ ‬نجيب‭ ‬ميقاتي‭ ‬إسرائيل‭ ‬مسؤولية‭ ‬القصف،‭ ‬وقال‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬إنه‭ ‬محاولة‭ ‬من‭ ‬إسرائيل‭ ‬لإسكات‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭. ‬

ولم‭ ‬يرد‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بعد‭ ‬على‭ ‬طلب‭ ‬للتعليق‭. ‬وأفادت‭ ‬الوكالة‭ ‬الوطنية‭ ‬للإعلام‭ ‬اللبنانية‭ ‬بأن‭ ‬إسرائيل‭ ‬استهدفت‭ ‬في‭ ‬حادث‭ ‬ثان‭ ‬سيارة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬سبعة‭ ‬أميال‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬وبالقرب‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬صور‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬لبنان‭ ‬مما‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أربعة‭ ‬أشخاص‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬من‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭. ‬ولم‭ ‬تدل‭ ‬الوكالة‭ ‬بتفاصيل‭ ‬أخرى‭.‬

واندلع‭ ‬القتال‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وجماعة‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬اللبنانية‭ ‬المدعومة‭ ‬من‭ ‬إيران‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬شنّت‭ ‬حركة‭ ‬المقاومة‭ ‬الإسلامية‭ ‬الفلسطينية‭ (‬حماس‭)‬،‭ ‬حليفة‭ ‬حزب‭ ‬الله،‭ ‬هجوما‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭. ‬ووفقا‭ ‬للإحصاءات‭ ‬الإسرائيلية،‭ ‬أسفر‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬1200‭ ‬إسرائيلي‭. ‬وردّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬بقصف‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬واجتياحه،‭ ‬مما‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬13300‭ ‬شخص‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وفقا‭ ‬للحكومة‭ ‬التي‭ ‬تديرها‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬القطاع‭. ‬

ويتصاعد‭ ‬العنف‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مما‭ ‬يثير‭ ‬مخاوف‭ ‬الغرب‭ ‬من‭ ‬اتساع‭ ‬نطاق‭ ‬الحرب‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬وانجرار‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬وإيران‭ ‬لها‭. ‬وهذه‭ ‬هي‭ ‬أسوأ‭ ‬أعمال‭ ‬عنف‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬لبنان‭ ‬وإسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬حرب‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحزب‭ ‬الله،‭ ‬وأسفرت‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬70‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬حزب‭ ‬الله‭ ‬و13‭ ‬مدنيا‭ ‬لبنانيا‭ ‬وسبعة‭ ‬جنود‭ ‬وثلاثة‭ ‬مدنيين‭ ‬إسرائيليين‭.

‬وقالت‭ ‬قناة‭ ‬الميادين‭ ‬إن‭ ‬الصحفيين‭ ‬القتيلين‭ ‬هما‭ ‬المراسلة‭ ‬فرح‭ ‬عمر‭ ‬والمصور‭ ‬ربيع‭ ‬المعماري‭. ‬والقتيل‭ ‬الثالث‭ ‬هو‭ ‬حسين‭ ‬عقيل،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬متواجدا‭ ‬في‭ ‬الموقع‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬يعمل‭ ‬طاقم‭ ‬القناة‭. ‬وقالت‭ ‬الميادين‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬عقيل‭ ‬لا‭ ‬يعمل‭ ‬بالقناة‭. ‬ووفقا‭ ‬للجنة‭ ‬حماية‭ ‬الصحفيين،‭ ‬قُتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬صحفيا،‭ ‬معظمهم‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬منذ‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭.‬