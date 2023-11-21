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الصحة العالمية: خطط لإجلاء المرضى من 3 مستشفيات بغزة

11/21/2023 7:17:56 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

جنيف‭ ‬ ‭ (‬رويترز‭): ‬قال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬ثلاثة‭ ‬مستشفيات‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬تحاصره‭ ‬إسرائيل‭ ‬طلبت‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬إجلاء‭ ‬المرضى،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬الخطط‭ ‬بدأت‭ ‬لتلبية‭ ‬الطلب‭.‬

وتعرضت‭ ‬المستشفيات‭ ‬للقصف‭ ‬في‭ ‬الصراع‭ ‬بين‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬وإسرائيل،‭ ‬وتوقفت‭ ‬جميع‭ ‬المستشفيات‭ ‬في‭ ‬الجزء‭ ‬الشمالي‭ ‬من‭ ‬القطاع‭ ‬عن‭ ‬العمل‭ ‬بشكل‭ ‬طبيعي‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬استمرارها‭ ‬في‭ ‬إيواء‭ ‬بعض‭ ‬المرضى‭ ‬الذين‭ ‬لم‭ ‬يتمكنوا‭ ‬من‭ ‬الفرار‭ ‬وسكان‭ ‬غزة‭ ‬النازحين‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬كريستيان‭ ‬ليندماير‭ ‬إن‭ ‬الإخلاء‭ ‬هو‭ ‬الملاذ‭ ‬الأخير‭. ‬

وأوضح‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬بجنيف‭ ‬‮«‬إنه‭ ‬يحرم‭ ‬جميع‭ ‬سكان‭ ‬شمال‭ ‬القطاع‭ ‬من‭ ‬سبل‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬المستشفيات‭ ‬الثلاثة‭ ‬هي‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء،‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬إنقاذ‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬منه،‭ ‬والمستشفى‭ ‬الإندونيسي‭ ‬والمستشفى‭ ‬الأهلي‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬ما‭ ‬زال‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬مراحل‭ ‬التخطيط‭ ‬ولا‭ ‬يوجد‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التفاصيل‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬نفسه‭ ‬حذرت‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬يونيسف‭) ‬من‭ ‬خطر‭ ‬‮«‬تفشي‭ ‬الأمراض‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬قد‭ ‬يؤدي‭ ‬إلى‭ ‬ارتفاع‭ ‬معدلات‭ ‬وفيات‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬ذي‭ ‬الكثافة‭ ‬السكانية‭ ‬العالية‭ ‬حيث‭ ‬يتكدس‭ ‬آلاف‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬ملاجئ‭ ‬مكتظة‭.‬

وقال‭ ‬جيمس‭ ‬إلدر‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬اليونيسف‭ ‬‮«‬إذا‭ ‬استمرت‭ ‬القيود‭ ‬على‭ ‬حصول‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬المياه‭ ‬والصرف‭ ‬الصحي‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وعدم‭ ‬كفايتهما،‭ ‬فسنشهد‭ ‬زيادة‭ ‬مأساوية،‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬تجنبها‭ ‬تماما،‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬يموتون‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبها‭ ‬أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬بغزة‭ ‬أنّ‭ ‬مئتي‭ ‬مريض‭ ‬تمّ‭ ‬إجلاؤهم‭ ‬الإثنين،‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الاحمر،‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬الإندونيسي‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭ ‬بعد‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬تعرّض‭ ‬المستشفى‭ ‬لقصف‭ ‬إسرائيلي‭ ‬دام‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬الوزارة‭ ‬الطبيب‭ ‬أشرف‭ ‬القدرة‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إنّ‭ ‬مئتي‭ ‬شخص‭ ‬تمّ‭ ‬إجلاؤهم‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬الإندونيسي‭ ‬في‭ ‬جباليا‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬القطاع‭. ‬

وأضاف‭ ‬أنّ‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬يحاصر‮»‬‭ ‬المستشفى‭ ‬الإندونيسي‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬نخشى‭ ‬أن‭ ‬يكرّر‭ ‬ما‭ ‬فعله‭ ‬بمجمّع‭ ‬الشفاء‮»‬،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ ‬إلى‭ ‬أكبر‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬تجري‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬عمليات‭ ‬تفتيش‭ ‬منذ‭ ‬الأربعاء‭.‬

وبحسب‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬توجّه‭ ‬خبراء‭ ‬منها‭ ‬إلى‭ ‬مجمّع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي‭ ‬فإنّ‭ ‬المستشفى‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬فيه‭ ‬الأحد‭ ‬طاقم‭ ‬طبي‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬فرداً‭ ‬وأكثر‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬مريضاً‭.‬

وعملية‭ ‬إجلاء‭ ‬المرضى‭ ‬من‭ ‬المستشفى‭ ‬الإندونيسي‭ ‬القريب‭ ‬من‭ ‬مخيّم‭ ‬جباليا‭ ‬تمّت‭ ‬بالتنسيق‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر،‭ ‬وهو‭ ‬شرط‭ ‬وضعه‭ ‬الأطباء‭ ‬بعدما‭ ‬قصفت‭ ‬إسرائيل‭ ‬سيارة‭ ‬إسعاف‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬زعمت‭ ‬إنّ‭ ‬مقاتلين‭ ‬في‭ ‬حماس‭ ‬كانوا‭ ‬يستخدمونها‭. ‬

وقال‭ ‬القدرة‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يزال‭ ‬هناك‭ ‬400‭ ‬مريض‭ ‬في‭ ‬المستشفى،‭ ‬ونعمل‭ ‬مع‭ ‬اللجنة‭ ‬الدولية‭ ‬للصليب‭ ‬الأحمر‭ ‬على‭ ‬اجلائهم‮»‬،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ ‬وجود‭ ‬نحو‭ ‬ألفي‭ ‬نازح‭ ‬بداخل‭ ‬المستشفى‭ ‬وفي‭ ‬محيطه‭.‬

وكانت‭ ‬حكومة‭ ‬حماس‭ ‬أفادت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬بأنّ‭ ‬عشرات‭ ‬الدبابات‭ ‬والمدرّعات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬منتشرة‭ ‬في‭ ‬محيط‭ ‬المستشفى‭ ‬وتطلق‭ ‬النار‭ ‬باتّجاه‭ ‬المرفق‭.‬

وأفاد‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬في‭ ‬خان‭ ‬يونس‭ ‬بوصول‭ ‬حافلتين‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬ناصر‭ ‬بمواكبة‭ ‬الصليب‭ ‬الأحمر‭.
‬وكانت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬التابعة‭ ‬بغزة‭ ‬أعلنت‭ ‬الإثنين‭ ‬استشهاد‭ ‬12‭ ‬شخصاً‭ ‬جرّاء‭ ‬غارة‭ ‬إسرائيلية‭ ‬على‭ ‬المستشفى‭ ‬الإندونيسي‭.‬

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