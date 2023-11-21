توقعات بقرب التوصل إلى اتفاق لإطلاق رهائن وهدنة مؤقتة في غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

غزة‭ ‬ – ‭ ‬الوكالات‭: ‬أعلنت‭ ‬قطر‭ ‬وإسرائيل‭ ‬أمس‭ ‬قرب‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬للإفراج‭ ‬عن‭ ‬رهائن‭ ‬لدى‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬مقابل‭ ‬هدنة‭ ‬مؤقتة‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬حيث‭ ‬يواصل‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬عملياته‭ ‬العسكرية‭ ‬البرية‭ ‬وقصف‭ ‬مناطق‭ ‬عدة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬هوادة‭ ‬لليوم‭ ‬السادس‭ ‬والأربعين‭ ‬من‭ ‬العدوان‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬القطرية‭ ‬ماجد‭ ‬الأنصاري‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬المفاوضات‭ ‬حول‭ ‬الرهائن‭ ‬في‭ ‬‮«‬أقرب‭ ‬نقطة‮»‬‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭ ‬منذ‭ ‬بدئها‭. ‬

وأضاف‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬الدوحة‭ ‬‮«‬وصلت‭ ‬الوساطة‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬حرجة‭ ‬ونهائية‭ ‬وتجاوزت‭ ‬القضايا‭ ‬الجوهرية‭ ‬والمحورية،‭ ‬والمتبقية‭ ‬هي‭ ‬قضايا‭ ‬محدودة،‭ ‬وبالتالي‭ ‬هذا‭ ‬يعني‭ (‬أنها‭) ‬في‭ ‬أقرب‭ ‬نقطة‭ ‬وصلنا‭ ‬إليها‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬هذه‭ ‬الأزمة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬بنيامين‭ ‬نتانياهو‭ ‬‮«‬نحرز‭ ‬تقدما‮»‬‭ ‬بشأن‭ ‬إعادة‭ ‬الرهائن‭. ‬

وشنّت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬هجوما‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬على‭ ‬إسرائيل‭ ‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭/‬أكتوبر،‭ ‬تمّ‭ ‬خلاله‭ ‬أخذ‭ ‬نحو‭ ‬240‭ ‬شخصا‭ ‬رهائن،‭ ‬بينهم‭ ‬أجانب،‭ ‬ونقلهم‭ ‬الى‭ ‬القطاع،‭ ‬وفق‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬مصير‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬الرهائن‭ ‬مجهولا‭. ‬وأفرجت‭ ‬الحركة‭ ‬عن‭ ‬أربع‭ ‬نساء،‭ ‬بينما‭ ‬أعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬تحرير‭ ‬جندية‭ ‬رهينة،‭ ‬والعثور‭ ‬على‭ ‬جثتين‭ ‬لرهينتين‭. ‬

ويتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتيح‭ ‬الاتفاق‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬بحثه‭ ‬بوساطة‭ ‬قطرية‭ ‬بالدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬وبمشاركة‭ ‬مصر‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬إفراج‭ ‬الجانب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬عن‭ ‬عشرات‭ ‬من‭ ‬الرهائن،‭ ‬مقابل‭ ‬إطلاق‭ ‬إسرائيل‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأسرى‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬سجونها،‭ ‬ووقف‭ ‬الأعمال‭ ‬القتالية‭ ‬لأيام‭ ‬معدودة‭. ‬

وكان‭ ‬رئيس‭ ‬المكتب‭ ‬السياسي‭ ‬لحماس‭ ‬إسماعيل‭ ‬هنية‭ ‬قال‭ ‬فجر‭ ‬أمس‭ ‬إنّ‭ ‬‮«‬الحركة‭ ‬سلّمت‭ ‬ردّها‭ ‬للإخوة‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬والوسطاء،‭ ‬ونحن‭ ‬نقترب‭ ‬من‭ ‬التوصّل‭ ‬لاتفاق‭ ‬الهدنة‮»‬‭. ‬

في‭ ‬واشنطن،‭ ‬أعرب‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬لليلة‭ ‬قبل‭ ‬الماضية‭ ‬عن‭ ‬‮«‬اعتقاده‮»‬‭ ‬بأن‭ ‬الاتفاق‭ ‬‮«‬وشيك‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭ ‬الأمريكي‭ ‬جون‭ ‬كيربي‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬أقرب‭ ‬ما‭ ‬نكون‭ (‬للتوصل‭ ‬الى‭ ‬اتفاق‭). ‬نحن‭ ‬واثقون‭. ‬ولكن‭ ‬يبقى‭ ‬عمل‭ (‬للقيام‭ ‬به‭). ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬منجزا‭ ‬ما‭ ‬دام‭ ‬الأمر‭ ‬غير‭ ‬مكتمل‮»‬‭. ‬

وقال‭ ‬مصدران‭ ‬مطّلعان‭ ‬على‭ ‬مفاوضات‭ ‬الاتّفاق‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬‮«‬تتضمّن‭ ‬الصفقة‭ ‬هدنة‭ ‬لخمسة‭ ‬أيام‭ ‬تشمل‭ ‬وقفاً‭ ‬شاملاً‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬والأعمال‭ ‬القتالية،‭ ‬ووقفاً‭ ‬تامّاً‭ ‬لتحليق‭ ‬الطيران‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬باستثناء‭ ‬مناطق‭ ‬الشمال‭ ‬حيث‭ ‬سيوقف‭ ‬تحليق‭ ‬الطيران‭ ‬لمدة‭ ‬ستّ‭ ‬ساعات‭ ‬يومياً‭ ‬فقط‮»‬‭. ‬

وأضاف‭ ‬المصدران‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬الصفقة‭ ‬تتضمّن‭ ‬إطلاق‭ ‬سراح‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬50‭ ‬ومئة‮»‬‭ ‬رهينة‭ ‬محتجزين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬‮«‬لدى‭ ‬حماس‭ ‬والجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬من‭ ‬المدنيين‭ ‬وحمَلة‭ ‬الجنسيات‭ ‬الأجنبية‭ ‬من‭ ‬غير‭ ‬الجنود،‭ ‬مقابل‭ ‬إفراج‭ ‬إسرائيل‭ ‬عن‭ ‬300‭ ‬أسير‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‮»‬‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬من‭ ‬السجون‭ ‬الإسرائيلية‭. ‬

وأوضحا‭ ‬أنّ‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬هؤلاء‭ ‬‮«‬سيتمّ‭ ‬على‭ ‬مراحل،‭ ‬بمعدّل‭ ‬عشرة‭ ‬أسرى‭ ‬من‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬يومياً‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثين‭ ‬أسيراً‭ ‬فلسطينياً،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتمّ‭ ‬الإفراج‭ ‬عمّن‭ ‬يتبقّى‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأخير‮»‬‭ ‬من‭ ‬الهدنة‭. ‬

‭ ‬ويتضمّن‭ ‬الاتفاق‭ ‬‮«‬إدخال‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬مئة‭ ‬و300‭ ‬شاحنة‭ ‬من‭ ‬المساعدات‭ ‬الغذائية‭ ‬والطبّية‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقود،‭ ‬إلى‭ ‬كافة‭ ‬مناطق‭ ‬القطاع،‭ ‬بما‭ ‬فيها‭ ‬الشمال‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬المصدرين‭ ‬اللذين‭ ‬أكدا‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬احتمالات‭ ‬التغيير‭ ‬في‭ ‬البنود‭ ‬تبقى‭ ‬قائمة‮»‬‭. ‬

وأشارا‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬إسرائيل‭ ‬أصرّت‭ ‬على‭ ‬ترابط‭ ‬العائلة،‭ ‬أي‭ ‬أنّه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الإفراج‭ ‬عن‭ ‬سيدة‭ ‬ينبغي‭ ‬الإفراج‭ ‬أيضاً‭ ‬عن‭ ‬زوجها‭ ‬حتى‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬عسكرياً،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬رفضته‭ ‬حماس،‭ ‬لكنّ‭ ‬مصر‭ ‬وقطر‭ ‬تعملان‭ ‬حالياً‭ ‬بتنسيق‭ ‬مع‭ ‬الإدارة‭ ‬الأميركية‭ ‬لإنهاء‭ ‬هذه‭ ‬النقطة‮»‬‭.

‬وما‭ ‬أن‭ ‬تُحلّ‭ ‬هذه‭ ‬النقطة‭ ‬‮«‬سيتمّ‭ ‬إعلان‭ ‬موعد‭ ‬الهدنة‭ ‬الإنسانية‭ ‬لخمسة‭ ‬أيام‭ ‬قابلة‭ ‬للتجديد‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬المصدرين‭. ‬

وصعّدت‭ ‬عائلات‭ ‬الرهائن‭ ‬الإسرائيليين‭ ‬ضغوطها‭ ‬على‭ ‬حكومة‭ ‬بنيامين‭ ‬نتنياهو‭ ‬في‭ ‬الأيام‭ ‬الأخيرة‭. ‬