فضح ((السر))أولريش يتحدث للمرة الأولى عن المنشطات في فريق تيليكوم

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
هامبورج (ألمانيا) - (د ب أ): تحدث الدراج السابق يان أولريش للمرة الأولى عن قضية تعاطي المنشطات بفريق «تيليكوم»، وذلك في مقابلة مع مجلة «شتيرن» الألمانية.
وقال أولريش 49 عاما في المقابلة التي نشرتها المجلة الاثنين: «علمت بشكل سريع أن تعاطي المنشطات منتشر على نطاق واسع. لقد تعلمت: أنت جيد وموهبة كبيرة، تتدرب بتفان هائل، ولديك كل المهارات اللازمة. ولكن إن كنت تريد الاستمرار كذلك، يجب أن تشارك في هذا الأمر».
وكان أولريش قد انضم إلى فريق تيليكوم في عام 1995 وأصبح أول ألماني يتوج بسباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دو فرانس) بعدها بعامين.
ولم يعترف أولريش، الذي ستعرض سيرته في فيلم وثائقي على منصة «أمازون برايم» خلال أيام، بتعاطي المنشطات بشكل صريح.
وقال أولريش، المولود في مدينة روستوك الألمانية: «كان التصور السائد في ذلك الوقت هو أنه بدون أي مساعدة، سيبدو الأمر مثل الذهاب إلى معركة أسلحة نارية، بسكين فقط».
وأضاف أن الأمر كان يبدو في ذلك الوقت طبيعيا تماما، وتابع: «الموقف العام كان: بدون فعل هذا، كيف لك أن تبقى في أحد السباقات؟».
وكان أولريش قد أوقف من قبل فريقه في عام 2006 بسبب علاقته بطبيب المنشطات الإسباني إيوفيميانو فوينتيس، وخضع للإيقاف لمدة عامين من قبل محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس) في عام 2012 .
وكانت هناك أسباب قانونية لعدم حديثه عن المنشطات في عام 2006 أو بعدها بعام، حينما اعترف دراجون أخرون بفريق تيليكوم بتعاطي المنشطات.
وفي عام 2006، قال أولريش إنه «لا يريد أن يكون خائنا»، ثم واجه إجراءات جائية في عام 2007 .
وأوضح : «نصحني المحامون بالتزام الصمت. واتبعت نصيحتهم، ولكنني عانيت من العواقب لفترة طويلة».
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