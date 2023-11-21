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فضح ((السر))أولريش يتحدث للمرة الأولى عن المنشطات في فريق تيليكوم

11/21/2023 7:17:51 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

هامبورج‭ (‬ألمانيا‭) - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬تحدث‭ ‬الدراج‭ ‬السابق‭ ‬يان‭ ‬أولريش‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬عن‭ ‬قضية‭ ‬تعاطي‭ ‬المنشطات‭ ‬بفريق‭ ‬‮«‬تيليكوم‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬مجلة‭ ‬‮«‬شتيرن‮»‬‭ ‬الألمانية‭.‬

وقال‭ ‬أولريش‭ ‬49‭ ‬عاما‭ ‬في‭ ‬المقابلة‭ ‬التي‭ ‬نشرتها‭ ‬المجلة‭ ‬الاثنين‭: ‬‮«‬علمت‭ ‬بشكل‭ ‬سريع‭ ‬أن‭ ‬تعاطي‭ ‬المنشطات‭ ‬منتشر‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭. ‬لقد‭ ‬تعلمت‭: ‬أنت‭ ‬جيد‭ ‬وموهبة‭ ‬كبيرة،‭ ‬تتدرب‭ ‬بتفان‭ ‬هائل،‭ ‬ولديك‭ ‬كل‭ ‬المهارات‭ ‬اللازمة‭. ‬ولكن‭ ‬إن‭ ‬كنت‭ ‬تريد‭ ‬الاستمرار‭ ‬كذلك،‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الأمر‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬أولريش‭ ‬قد‭ ‬انضم‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬تيليكوم‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬1995‭ ‬وأصبح‭ ‬أول‭ ‬ألماني‭ ‬يتوج‭ ‬بسباق‭ ‬فرنسا‭ ‬الدولي‭ ‬للدراجات‭ (‬تور‭ ‬دو‭ ‬فرانس‭) ‬بعدها‭ ‬بعامين‭.‬

ولم‭ ‬يعترف‭ ‬أولريش،‭ ‬الذي‭ ‬ستعرض‭ ‬سيرته‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ ‬وثائقي‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬أمازون‭ ‬برايم‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬أيام،‭ ‬بتعاطي‭ ‬المنشطات‭ ‬بشكل‭ ‬صريح‭.‬

وقال‭ ‬أولريش،‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬روستوك‭ ‬الألمانية‭: ‬‮«‬كان‭ ‬التصور‭ ‬السائد‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬هو‭ ‬أنه‭ ‬بدون‭ ‬أي‭ ‬مساعدة،‭ ‬سيبدو‭ ‬الأمر‭ ‬مثل‭ ‬الذهاب‭ ‬إلى‭ ‬معركة‭ ‬أسلحة‭ ‬نارية،‭ ‬بسكين‭ ‬فقط‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الأمر‭ ‬كان‭ ‬يبدو‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬الوقت‭ ‬طبيعيا‭ ‬تماما،‭ ‬وتابع‭: ‬‮«‬الموقف‭ ‬العام‭ ‬كان‭: ‬بدون‭ ‬فعل‭ ‬هذا،‭ ‬كيف‭ ‬لك‭ ‬أن‭ ‬تبقى‭ ‬في‭ ‬أحد‭ ‬السباقات؟‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬أولريش‭ ‬قد‭ ‬أوقف‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فريقه‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬بسبب‭ ‬علاقته‭ ‬بطبيب‭ ‬المنشطات‭ ‬الإسباني‭ ‬إيوفيميانو‭ ‬فوينتيس،‭ ‬وخضع‭ ‬للإيقاف‭ ‬لمدة‭ ‬عامين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬محكمة‭ ‬التحكيم‭ ‬الرياضي‭ ‬الدولية‭ (‬كاس‭) ‬في‭ ‬عام‭ ‬2012‭ .‬

وكانت‭ ‬هناك‭ ‬أسباب‭ ‬قانونية‭ ‬لعدم‭ ‬حديثه‭ ‬عن‭ ‬المنشطات‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2006‭ ‬أو‭ ‬بعدها‭ ‬بعام،‭ ‬حينما‭ ‬اعترف‭ ‬دراجون‭ ‬أخرون‭ ‬بفريق‭ ‬تيليكوم‭ ‬بتعاطي‭ ‬المنشطات‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2006،‭ ‬قال‭ ‬أولريش‭ ‬إنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يريد‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬خائنا‮»‬،‭ ‬ثم‭ ‬واجه‭ ‬إجراءات‭ ‬جائية‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2007‭ .‬

وأوضح‭ : ‬‮«‬نصحني‭ ‬المحامون‭ ‬بالتزام‭ ‬الصمت‭. ‬واتبعت‭ ‬نصيحتهم،‭ ‬ولكنني‭ ‬عانيت‭ ‬من‭ ‬العواقب‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‮»‬‭.‬

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