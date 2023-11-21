هورنتس يوقف سلسلة انتصارات سلتيكس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

لوس‭ ‬انجليس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭):

‬رغم‭ ‬العرض‭ ‬الشيّق‭ ‬الذي‭ ‬قدّمه‭ ‬جايسون‭ ‬تايتوم‭ ‬بتسجيله‭ ‬45‭ ‬نقطة،‭ ‬لم‭ ‬يتمكّن‭ ‬بوسطن‭ ‬سلتيكس‭ ‬من‭ ‬التغلب‭ ‬على‭ ‬تشارلوت‭ ‬هورنتس‭ ‬الذي‭ ‬أوقف‭ ‬له‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭ ‬وفاز‭ ‬عليه‭ ‬121‭-‬118‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬مثيرة‭ ‬استدعت‭ ‬وقتاً‭ ‬إضافياً‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الأميركي‭ ‬للمحترفين‭ ‬بكرة‭ ‬السلة‭.‬

وصل‭ ‬فريق‭ ‬سلتيكس‭ ‬إلى‭ ‬تشارلوت‭ ‬باعتباره‭ ‬الفريق‭ ‬الأكثر‭ ‬إثارة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬بعدما‭ ‬ارتقى‭ ‬إلى‭ ‬صدارة‭ ‬المنطقة‭ ‬الشرقية‭ ‬بـ11‭ ‬انتصاراً‭ ‬وخسارتين‭ ‬فقط‭.‬

وبدا‭ ‬فريق‭ ‬المدرب‭ ‬جو‭ ‬ماتزولا‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬السابع‭ ‬توالياً‭ ‬بعدما‭ ‬تقدّم‭ ‬بفارق‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الربع‭ ‬الثاني،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحافظ‭ ‬على‭ ‬تقدم‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭.‬

لكن‭ ‬فريق‭ ‬تشارلوت‭ ‬المنتفض‭ ‬ردّ‭ ‬في‭ ‬الربعين‭ ‬الأخيرين،‭ ‬متفوقاً‭ ‬على‭ ‬بوسطن‭ ‬54-43‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬ليرسل‭ ‬المواجهة‭ ‬الحامية‭ ‬إلى‭ ‬الوقت‭ ‬الإضافي‭.‬

وأطلق‭ ‬مايلز‭ ‬بريدجز‭ ‬رمية‭ ‬ثلاثية‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬ثمانية‭ ‬أمتار،‭ ‬ليمنح‭ ‬تشارلوت‭ ‬التقدم‭ ‬119‭-‬116‭ ‬قبل‭ ‬سبع‭ ‬ثوانٍ‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة‭. ‬وتحصّل‭ ‬تاتوم‭ ‬على‭ ‬ثلاث‭ ‬رميات‭ ‬حرة‭ ‬قبل‭ ‬خمس‭ ‬ثوانٍ‭ ‬من‭ ‬نهاية‭ ‬المباراة،‭ ‬ولكن‭ ‬بعدما‭ ‬سجّل‭ ‬أول‭ ‬رميتين،‭ ‬أضاع‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬ستعادل‭ ‬النتيجة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يسدد‭ ‬غوردون‭ ‬هايوارد‭ ‬رميتين‭ ‬حرتين‭ ‬لتشارلوت‭ ‬ويضمن‭ ‬له‭ ‬الفوز‭.‬

وقال‭ ‬بريدجز‭ ‬بعد‭ ‬الفوز‭ ‬‮«‬لقد‭ ‬لعبنا‭ ‬بدنياً‭. ‬نحن‭ ‬نعلم‭ ‬أنهم‭ ‬أفضل‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬لذلك‭ ‬كنّا‭ ‬نعلم‭ ‬أننا‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬نتفوق‭ ‬بدنياً‭ ‬لتكون‭ ‬لنا‭ ‬فرصة‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬بعد‭ ‬الانتصار‭ ‬الرابع‭ ‬فقط‭ ‬لتشارلوت‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬‮«‬يبدو‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬بداية‭ ‬شيء‭ ‬بالنسبة‭ ‬لنا‮»‬‭.‬

وأنهى‭ ‬بريدجز‭ ‬المباراة‭ ‬برصيد‭ ‬14‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬لاميلو‭ ‬بول‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬لتشارلوت‭ ‬برصيد‭ ‬36‭ ‬نقطة‭ ‬منها‭ ‬خمس‭ ‬رميات‭ ‬ثلاثية‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬محاولة‭.‬

وأضاف‭ ‬هايوارد‭ ‬20‭ ‬نقطة،‭ ‬بينما‭ ‬سجّل‭ ‬مارك‭ ‬وليامس‭ ‬18‭ ‬نقطة‭.‬

وتضمّنت‭ ‬حصيلة‭ ‬تايتوم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬45‭ ‬نقطة‭ ‬سبع‭ ‬رميات‭ ‬ثلاثية،‭ ‬مع‭ ‬13‭ ‬مرتدة‭ ‬وست‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭.‬

وأضاف‭ ‬اللاتفي‭ ‬كريستابس‭ ‬بورزينغيس‭ ‬17‭ ‬نقطة‭ ‬لفريق‭ ‬سلتيكس‭ ‬الذي‭ ‬بقي‭ ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬القسم‭ ‬الشرقي‭ ‬مع‭ ‬11‭ ‬انتصاراً‭ ‬وثلاث‭ ‬خسارات‭.‬





طرد‭ ‬يوكيتش‭ ‬ومالون‭ ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬تخطّى‭ ‬دنفر‭ ‬ناغتس‭ ‬لحظة‭ ‬طرد‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬مرتين‭ ‬الصربي‭ ‬نيكولا‭ ‬يوكيتش‭ ‬ومدربه‭ ‬مايكل‭ ‬مالون،‭ ‬ليحقق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬ديترويت‭ ‬بيستونز‭ ‬107‭-‬103‭.‬

وطُرد‭ ‬يوكيتش‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬ارتكابه‭ ‬خطأين‭ ‬فنيين‭ ‬بسبب‭ ‬اعتراضه‭ ‬على‭ ‬حادثتين‭ ‬منفصلتين‭. ‬أما‭ ‬مالون‭ ‬فطُرد‭ ‬بعد‭ ‬اعتراضه‭ ‬أيضاً‭ ‬على‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬الربع‭ ‬الأول‭.‬

ومع‭ ‬عدم‭ ‬تواجد‭ ‬يوكيتش‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني،‭ ‬تُرك‭ ‬الأمر‭ ‬لريجي‭ ‬جاكسون‭ ‬لمساعدة‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬النصر‭.‬

وقاد‭ ‬جاكسون‭ ‬لائحة‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬لناغتس‭ ‬برصيد‭ ‬21‭ ‬نقطة،‭ ‬وأضاف‭ ‬كينتافيوس‭ ‬كالدويل‭-‬بوب‭ ‬20‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى،‭ ‬قدم‭ ‬اليوناني‭ ‬يانيس‭ ‬أنتيتوكونمبو‭ ‬أداء‭ ‬قوياً‭ ‬آخر،‭ ‬مسجلاً‭ ‬42‭ ‬نقطة‭ ‬ليقود‭ ‬ميلووكي‭ ‬باكس‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬واشنطن‭ ‬ويزاردز‭ ‬142-129‭.‬

وسجّل‭ ‬أنتيتوكومبو‭ ‬20‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬23‭ ‬محاولة‭ ‬وأنهى‭ ‬المباراة‭ ‬بـ13‭ ‬مرتدة‭ ‬وثماني‭ ‬تمريرات‭ ‬حاسمة‭ ‬في‭ ‬عرض‭ ‬فردي‭ ‬رائع‭ ‬جاء‭ ‬بعد‭ ‬أداء‭ ‬من‭ ‬40‭ ‬نقطة‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬على‭ ‬دالاس‭ ‬مافريكس‭.‬

وبلغ‭ ‬متوسط‭ ‬النقاط‭ ‬لأنتيتوكونمبو‭ ‬29‭.‬9‭ ‬نقطة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬الواحدة‭ ‬خلال‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭.‬

وأضاف‭ ‬داميان‭ ‬ليلارد‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬لميلووكي،‭ ‬بينما‭ ‬أنهى‭ ‬كريس‭ ‬ميدلتون‭ ‬18‭ ‬نقطة‭. ‬وسجل‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬ميلووكي‭ ‬مجموع‭ ‬نقاط‭ ‬مكون‭ ‬من‭ ‬رقمين‭.‬





خسارة‭ ‬تاسعة‭ ‬توالياً‭ ‬لسان‭ ‬أنتونيو‭ ‬

وفي‭ ‬سان‭ ‬فرانسيسكو،‭ ‬أنهى‭ ‬فريق‭ ‬غولدن‭ ‬ستايت‭ ‬ووريرز‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬ست‭ ‬هزائم‭ ‬متتالية‭ ‬بفوزه‭ ‬121‭-‬116‭ ‬على‭ ‬هيوستن‭ ‬روكتس‭.‬

وسجّل‭ ‬ستيفن‭ ‬كوري‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬حاسماً‭ ‬في‭ ‬الفوز‭ ‬بعدما‭ ‬خاض‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬بأكمله،‭ ‬32‭ ‬نقطة‭ ‬لفريق‭ ‬ووريرز،‭ ‬بينما‭ ‬عاد‭ ‬كلاي‭ ‬تومسون‭ ‬إلى‭ ‬مستواه‭ ‬مسجلاً‭ ‬20‭ ‬نقطة‭ ‬منها‭ ‬خمس‭ ‬رميات‭ ‬ثلاثية‭.‬

وقال‭ ‬مدرب‭ ‬ووريرز‭ ‬ستيف‭ ‬كير‭ ‬‮«‬في‭ ‬هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬تحتاج‭ ‬فقط‭ ‬إلى‭ ‬الفوز‭ ‬بالمباراة‭. ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬التركيز‭ ‬الليلة‭. ‬ولهذا‭ ‬السبب‭ ‬زجّيت‭ ‬بستيف‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الرابع‭ ‬بأكمله‭. ‬لقد‭ ‬كان‭ ‬رائعاً‭ ‬طوال‭ ‬المباراة‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬تكساس،‭ ‬مُني‭ ‬سان‭ ‬أنتونيو‭ ‬سبيرز‭ ‬بالهزيمة‭ ‬التاسعة‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬أمام‭ ‬لوس‭ ‬أنجليس‭ ‬كليبرز‭ ‬124‭-‬99‭.‬

وتركت‭ ‬هذه‭ ‬الخسارة‭ ‬سبيرز‭ ‬في‭ ‬ذيل‭ ‬جدول‭ ‬ترتيب‭ ‬المنطقة‭ ‬الغربية‭.‬

واقتصرت‭ ‬مشاركة‭ ‬الفرنسي‭ ‬فيكتور‭ ‬ويمبانياما‭ ‬على‭ ‬تسع‭ ‬نقاط،‭ ‬فيما‭ ‬أحرز‭ ‬زميله‭ ‬كيلدون‭ ‬جونسون‭ ‬22‭ ‬نقطة‭ ‬لسان‭ ‬أنتونيو‭. ‬وفي‭ ‬الجهة‭ ‬الأخرى،‭ ‬كان‭ ‬بول‭ ‬جورج‭ ‬أفضل‭ ‬المسجّلين‭ ‬لدى‭ ‬كليبرز‭ ‬مع‭ ‬28‭ ‬نقطة‭ ‬ليمنح‭ ‬فريقه‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭.‬



