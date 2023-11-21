هورنتس يوقف سلسلة انتصارات سلتيكس

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- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
لوس انجليس - (أ ف ب):
رغم العرض الشيّق الذي قدّمه جايسون تايتوم بتسجيله 45 نقطة، لم يتمكّن بوسطن سلتيكس من التغلب على تشارلوت هورنتس الذي أوقف له سلسلة من ستة انتصارات متتالية وفاز عليه 121-118 في مباراة مثيرة استدعت وقتاً إضافياً في الدوري الأميركي للمحترفين بكرة السلة.
وصل فريق سلتيكس إلى تشارلوت باعتباره الفريق الأكثر إثارة في الدوري بعدما ارتقى إلى صدارة المنطقة الشرقية بـ11 انتصاراً وخسارتين فقط.
وبدا فريق المدرب جو ماتزولا في طريقه إلى الفوز السابع توالياً بعدما تقدّم بفارق 18 نقطة في منتصف الربع الثاني، قبل أن يحافظ على تقدم من 11 نقطة في نهاية الشوط الأول.
لكن فريق تشارلوت المنتفض ردّ في الربعين الأخيرين، متفوقاً على بوسطن 54-43 في الشوط الثاني، ليرسل المواجهة الحامية إلى الوقت الإضافي.
وأطلق مايلز بريدجز رمية ثلاثية عن بعد نحو ثمانية أمتار، ليمنح تشارلوت التقدم 119-116 قبل سبع ثوانٍ من نهاية المباراة. وتحصّل تاتوم على ثلاث رميات حرة قبل خمس ثوانٍ من نهاية المباراة، ولكن بعدما سجّل أول رميتين، أضاع الثالثة التي كانت ستعادل النتيجة، قبل أن يسدد غوردون هايوارد رميتين حرتين لتشارلوت ويضمن له الفوز.
وقال بريدجز بعد الفوز «لقد لعبنا بدنياً. نحن نعلم أنهم أفضل فريق في الدوري، لذلك كنّا نعلم أننا يجب أن نتفوق بدنياً لتكون لنا فرصة».
وأضاف بعد الانتصار الرابع فقط لتشارلوت هذا الموسم «يبدو أن هذا قد يكون بداية شيء بالنسبة لنا».
وأنهى بريدجز المباراة برصيد 14 نقطة، بينما كان لاميلو بول أفضل المسجلين لتشارلوت برصيد 36 نقطة منها خمس رميات ثلاثية من 11 محاولة.
وأضاف هايوارد 20 نقطة، بينما سجّل مارك وليامس 18 نقطة.
وتضمّنت حصيلة تايتوم إلى جانب 45 نقطة سبع رميات ثلاثية، مع 13 مرتدة وست تمريرات حاسمة.
وأضاف اللاتفي كريستابس بورزينغيس 17 نقطة لفريق سلتيكس الذي بقي في صدارة القسم الشرقي مع 11 انتصاراً وثلاث خسارات.
طرد يوكيتش ومالون
من جهة أخرى، تخطّى دنفر ناغتس لحظة طرد أفضل لاعب في الدوري مرتين الصربي نيكولا يوكيتش ومدربه مايكل مالون، ليحقق الفوز على ديترويت بيستونز 107-103.
وطُرد يوكيتش في الشوط الأول بعد ارتكابه خطأين فنيين بسبب اعتراضه على حادثتين منفصلتين. أما مالون فطُرد بعد اعتراضه أيضاً على خطأ في أواخر الربع الأول.
ومع عدم تواجد يوكيتش في الشوط الثاني، تُرك الأمر لريجي جاكسون لمساعدة بطل الدوري على تحقيق النصر.
وقاد جاكسون لائحة أفضل المسجلين لناغتس برصيد 21 نقطة، وأضاف كينتافيوس كالدويل-بوب 20 نقطة.
وفي مباراة أخرى، قدم اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو أداء قوياً آخر، مسجلاً 42 نقطة ليقود ميلووكي باكس إلى الفوز على واشنطن ويزاردز 142-129.
وسجّل أنتيتوكومبو 20 من أصل 23 محاولة وأنهى المباراة بـ13 مرتدة وثماني تمريرات حاسمة في عرض فردي رائع جاء بعد أداء من 40 نقطة خلال الفوز يوم السبت على دالاس مافريكس.
وبلغ متوسط النقاط لأنتيتوكونمبو 29.9 نقطة في المباراة الواحدة خلال تشرين الثاني/نوفمبر.
وأضاف داميان ليلارد 22 نقطة لميلووكي، بينما أنهى كريس ميدلتون 18 نقطة. وسجل ستة من لاعبي ميلووكي مجموع نقاط مكون من رقمين.
خسارة تاسعة توالياً لسان أنتونيو
وفي سان فرانسيسكو، أنهى فريق غولدن ستايت ووريرز سلسلة من ست هزائم متتالية بفوزه 121-116 على هيوستن روكتس.
وسجّل ستيفن كوري الذي كان حاسماً في الفوز بعدما خاض الربع الرابع بأكمله، 32 نقطة لفريق ووريرز، بينما عاد كلاي تومسون إلى مستواه مسجلاً 20 نقطة منها خمس رميات ثلاثية.
وقال مدرب ووريرز ستيف كير «في هذه المرحلة تحتاج فقط إلى الفوز بالمباراة. كان هذا هو التركيز الليلة. ولهذا السبب زجّيت بستيف في الربع الرابع بأكمله. لقد كان رائعاً طوال المباراة».
وفي تكساس، مُني سان أنتونيو سبيرز بالهزيمة التاسعة على التوالي أمام لوس أنجليس كليبرز 124-99.
وتركت هذه الخسارة سبيرز في ذيل جدول ترتيب المنطقة الغربية.
واقتصرت مشاركة الفرنسي فيكتور ويمبانياما على تسع نقاط، فيما أحرز زميله كيلدون جونسون 22 نقطة لسان أنتونيو. وفي الجهة الأخرى، كان بول جورج أفضل المسجّلين لدى كليبرز مع 28 نقطة ليمنح فريقه فوزه الثاني على التوالي.
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