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بسبب تسريبات مرتبطة بسان جرمانالحكم على مقرصن ((فوتبول ليكس)) اليوم في باريس

11/21/2023 7:17:50 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬ينتظر‭ ‬البرتغالي‭ ‬روي‭ ‬بينتو،‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬فضائح‭ ‬‮«‬فوتبول‭ ‬ليكس‮»‬‭ ‬التي‭ ‬هزت‭ ‬عالم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الدولية،‭ ‬محاكمته‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬بسبب‭ ‬تسريبات‭ ‬مرتبطة‭ ‬بنادي‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬رسائل‭ ‬إلكترونية‭ ‬خاصة‭ ‬بإداريي‭ ‬بطل‭ ‬‮«‬ليغ‭ ‬1‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬علمت‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬من‭ ‬مصادر‭ ‬مقربة‭ ‬من‭ ‬الملف‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬حُكِمَ‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬على‭ ‬ابن‭ ‬الـ35‭ ‬عاماً‭ ‬بالسجن‭ ‬في‭ ‬بلاده‭ ‬مدة‭ ‬أربعة‭ ‬أعوام‭ ‬مع‭ ‬وقف‭ ‬التنفيذ‭ ‬بسبب‭ ‬تسريبات‭ ‬‮«‬فوتبول‭ ‬ليكس‮»‬‭ ‬التي‭ ‬كشف‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬تعاملات‭ ‬مشكوك‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الدولية‭.‬

وأدين‭ ‬بينتو‭ ‬بخمس‭ ‬تهم‭ ‬تتعلق‭ ‬بـ«الوصول‭ ‬غير‭ ‬المشروع‮»‬‭ ‬الى‭ ‬أنظمة‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلوماتية‭ ‬وثلاث‭ ‬تهم‭ ‬تتعلق‭ ‬بـ«انتهاكات‭ ‬المراسلات‮»‬،‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬محاولة‭ ‬ابتزاز‭ ‬صندوق‭ ‬‮«‬دواين‭ ‬سبورتس‮»‬‭ ‬الاستثماري‭.‬

وبحسب‭ ‬لائحة‭ ‬التهم‭ ‬أراد‭ ‬البرتغالي‭ ‬ابتزاز‭ ‬رئيس‭ ‬صندوق‭ ‬‮«‬دواين‭ ‬سبورتس‮»‬‭ ‬مواطنه‭ ‬نيليو‭ ‬لوكاس،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المطالبة‭ ‬بمبلغ‭ ‬يتراوح‭ ‬بين‭ ‬500‭ ‬ألف‭ ‬ومليون‭ ‬يورو‭ ‬للتوقف‭ ‬عن‭ ‬نشر‭ ‬الوثائق‭ ‬المشبوهة‭.‬

وواجه‭ ‬بينتو‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬89‭ ‬تهمة‭ ‬تتعلق‭ ‬بجرائم‭ ‬القرصنة‭ ‬التي‭ ‬مكنته‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الوثائق‭ ‬المشبوهة‭ ‬التي‭ ‬بدأ‭ ‬بتسريبها‭ ‬في‭ ‬أواخر‭ ‬عام‭ ‬2015‭.‬

وعلى‭ ‬مدى‭ ‬الأعوام‭ ‬الثلاثة‭ ‬التالية،‭ ‬كشف‭ ‬بينتو‭ ‬النقاب‭ ‬عن‭ ‬18‭.‬6‭ ‬مليون‭ ‬وثيقة‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬تم‭ ‬نشرها‭ ‬على‭ ‬صفحات‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الصحف‭ ‬الأوروبية‭ ‬التي‭ ‬أبرزت‭ ‬التفاصيل‭. ‬وقام‭ ‬بفضح‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬العاملين‭ ‬في‭ ‬الكرة‭ ‬العالمية،‭ ‬لكنه‭ ‬اعترف‭ ‬أمام‭ ‬القضاء‭ ‬بارتكاب‭ ‬عمليات‭ ‬اختراق‭ ‬إلكترونية‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬ملايين‭ ‬الوثائق‭.‬

وقد‭ ‬سلطت‭ ‬هذه‭ ‬الوثائق‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬مشكوك‭ ‬فيها‭ ‬تتعلق‭ ‬باللاعبين‭ ‬النجوم‭ ‬والأندية‭ ‬والوكلاء‭ ‬والتي‭ ‬ادّت‭ ‬فيما‭ ‬بعد‭ ‬الى‭ ‬تحقيقات‭ ‬قضائية‭ ‬وتعديلات‭ ‬ضريبية‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬البلدان‭.‬

وقام‭ ‬بينتو‭ ‬بنشر‭ ‬رواتب‭ ‬بعض‭ ‬النجوم‭ ‬الكبار‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬الارجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬والبرازيلي‭ ‬نيمار‭ ‬إلى‭ ‬اتهام‭ ‬البرتغالي‭ ‬كريستيانو‭ ‬رونالدو‭ ‬بالاغتصاب،‭ ‬كلها‭ ‬مواضيع‭ ‬جوبهت‭ ‬بالنفي،‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬استراتيجيات‭ ‬التحايل‭ ‬على‭ ‬اللعب‭ ‬المالي‭ ‬النظيف‭ ‬في‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الانكليزي‭ ‬أو‭ ‬التنميط‭ ‬العرقي‭ ‬في‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭.‬


اتهام‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بوضع‭ ‬معايير‭ ‬عرقية‭ ‬

وبسبب‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬بالذات‭ ‬ستتم‭ ‬محاكمته‭ ‬اليوم‭ ‬الأربعاء‭ ‬أمام‭ ‬المحكمة‭ ‬الجنائية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬خلال‭ ‬جلسة‭ ‬استماع‭ ‬بشأن‭ ‬الاعتراف‭ ‬المسبق‭ ‬بالذنب،‭ ‬وهو‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالذنب‭ ‬على‭ ‬الطريقة‭ ‬الفرنسية‭.‬

وبشكل‭ ‬أدق‭ ‬فهو‭ ‬متهم‭ ‬بالولوج‭ ‬بشكل‭ ‬احتيالي‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2015‭ ‬و2019‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬والبرتغال‭ ‬والمجر،‭ ‬الى‭ ‬البريد‭ ‬الالكتروني‭ ‬الخاص‭ ‬بكل‭ ‬من‭ ‬المدير‭ ‬المالي‭ ‬لسان‭ ‬جرمان،‭ ‬ونائب‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬وإحدى‭ ‬المساعدات‭ ‬في‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة،‭ ‬وذلك‭ ‬وفقاً‭ ‬لمصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬القضية‭.‬

كما‭ ‬أنه‭ ‬متهم‭ ‬باستخراج‭ ‬البيانات‭ ‬بطريقة‭ ‬احتيالية‭.‬

وقال‭ ‬محاميه‭ ‬وليام‭ ‬بوردون‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬لأحد‭ ‬أن‭ ‬يشكك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬روي‭ ‬بينتو‭ ‬هو‭ ‬مُبلغ‭ ‬استثنائي‭ ‬عن‭ ‬المخالفات‭. ‬لقد‭ ‬سمح‭ ‬بالكشف‭ ‬عن‭ ‬حقائق‭ ‬تتعارض‭ ‬بشكل‭ ‬خطير‭ ‬مع‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭ ‬وفتح‭ ‬تحقيقات‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الأوروبية‭. ‬وقد‭ ‬تم‭ ‬الاعتراف‭ ‬بهذه‭ ‬المساهمة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحاكم‭ ‬البرتغالية‭ ‬بينما‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يتعرض‭ ‬للاضطهاد‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬بلطجية‭ ‬كرة‭ ‬القدم‮»‬‭.‬

ولدى‭ ‬الاتصال‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬فرانس‭ ‬برس،‭ ‬لم‭ ‬يشأ‭ ‬محامي‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬أنطوان‭ ‬ميزونوف‭ ‬التعليق‭ ‬بأي‭ ‬رد‭.‬

وأدت‭ ‬هذه‭ ‬التسريبات‭ ‬بشكل‭ ‬خاص‭ ‬الى‭ ‬فتح‭ ‬تحقيق‭ ‬أولي‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬يستهدف‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬المتهم‭ ‬بإدراج‭ ‬معايير‭ ‬عرقية‭ ‬في‭ ‬أوراق‭ ‬تقييمه‭ ‬للاعبين‭ ‬الشباب‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬2013‭ ‬و2018‭.‬

وقد‭ ‬عُلِقَ‭ ‬التحقيق‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬2022‭ ‬‮«‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬جريمة‭ ‬خطيرة‭ ‬بما‭ ‬فيه‭ ‬الكفاية‮»‬،‭ ‬لكن‭ ‬الشكوى‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬طرف‭ ‬مدني‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تقديمها‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬الماضي،‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تعيد‭ ‬فتح‭ ‬التحقيقات‭.‬

ويقف‭ ‬بينتو‭ ‬أيضاً‭ ‬وراء‭ ‬‮«‬لواندا‭ ‬لينكس‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬تحقيق‭ ‬نشر‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬2020‭ ‬يتهم‭ ‬فيه‭ ‬سيدة‭ ‬الأعمال‭ ‬إيزابيل‭ ‬دوس‭ ‬سانتوس‭ ‬ابنة‭ ‬الرئيس‭ ‬الأنغولي‭ ‬السابق‭ ‬جوزيه‭ ‬إدواردو‭ ‬دوس‭ ‬سانتوس‭ ‬بجمع‭ ‬ثروة‭ ‬هائلة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاحتيال‭ ‬في‭ ‬عهد‭ ‬والدها‭.‬

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