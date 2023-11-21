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الحلبة تدعو إلى شراء تذاكر جائزة البحرين الكبرى المخفضة

11/21/2023 7:17:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

دعت‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬جماهيرها‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفرصة‭ ‬الأخيرة‭ ‬لخصم‭ ‬العروض‭ ‬المبكرة‭ ‬على‭ ‬تذاكر‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬للموسم‭ ‬المقبل‭ ‬2024،‭ ‬وذلك‭ ‬بتخفيض‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬10 ‭%‬ ‭ ‬مع‭ ‬بقاء‭ ‬أيام‭ ‬قليلة‭ ‬على‭ ‬انتهاء‭ ‬العروض‭ ‬المبكرة‭.‬

وتستمر‭ ‬هذه‭ ‬العروض‭ ‬المبكرة‭ ‬والخصم‭ ‬البالغ‭ ‬10 ‭%‬ ‭ ‬حتى‭ ‬الخميس‭ ‬الموافق‭ ‬30‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬انطلاق‭ ‬سباق‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬تزامناً‭ ‬مع‭ ‬احتفال‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬بالذكرى‭ ‬الـ‭ ‬20‭ ‬على‭ ‬استضافة‭ ‬سباقات‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬26‭ ‬فبراير‭ ‬حتى‭ ‬2‭ ‬مارس‭ ‬2024‭.‬

لا‭ ‬تفوت‭ ‬حجز‭ ‬تذاكرك‭ ‬من‭ ‬الآن‭ ‬للعام‭ ‬المقبل،‭ ‬حيث‭ ‬تنظم‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬احتفالية‭ ‬مميزة‭ ‬بمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬سباق‭ ‬الفورمولا‭ ‬وان‭ ‬في‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬الخصم‭ ‬البالغ‭ ‬لـ10 ‭%‬ ‭ ‬يعتبر‭ ‬فرصة‭ ‬مميزة‭ ‬لضمان‭ ‬حجز‭ ‬مقعدك‭ ‬للسباق‭ ‬القادم‭ ‬للمنصة‭ ‬الرئيسية‭ ‬ومنصة‭ ‬المنعطف‭ ‬الأول،‭ ‬لذا‭ ‬لا‭ ‬تفوت‭ ‬الاحتفال‭ ‬معنا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬انطلاق‭ ‬السباق‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬ولأول‭ ‬مرة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق‭.‬

وكالعادة‭ ‬تعد‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭ ‬جماهيرها‭ ‬بجدول‭ ‬حافل‭ ‬من‭ ‬السباقات‭ ‬الدولية‭ ‬والفعاليات‭ ‬الترفيهية‭ ‬المميزة‭ ‬والحفلات‭ ‬الغنائية،‭ ‬لذا‭ ‬سارعوا‭ ‬لشراء‭ ‬تذاكركم‭ ‬قبل‭ ‬نفادها‭ ‬لحضور‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى‭ ‬والافتتاحية‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬العالم‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬2024‭ ‬في‭ ‬حلبة‭ ‬البحرين‭ ‬الدولية‭.‬

وسيشهد‭ ‬انطلاق‭ ‬سباق‭ ‬جائزة‭ ‬البحرين‭ ‬الكبرى‭ ‬لطيران‭ ‬الخليج‭ ‬للفورمولا‭ ‬وان‭ ‬العام‭ ‬المقبل‭ ‬كجولة‭ ‬أولى‭ ‬للمرة‭ ‬السادسة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬كونه‭ ‬النسخة‭ ‬الـ11‭ ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬كسباق‭ ‬ليلي‭ ‬تحت‭ ‬الأضواء‭ ‬الكاشفة،‭ ‬لذا‭ ‬لا‭ ‬تفوتوا‭ ‬حضور‭ ‬السباق‭ ‬العالمي‭ ‬في‭ ‬جولته‭ ‬الافتتاحية‭.‬

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