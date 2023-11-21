الحلبة تدعو إلى شراء تذاكر جائزة البحرين الكبرى المخفضة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
دعت حلبة البحرين الدولية جماهيرها للاستفادة من الفرصة الأخيرة لخصم العروض المبكرة على تذاكر سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان للموسم المقبل 2024، وذلك بتخفيض يصل إلى 10 % مع بقاء أيام قليلة على انتهاء العروض المبكرة.
وتستمر هذه العروض المبكرة والخصم البالغ 10 % حتى الخميس الموافق 30 نوفمبر الجاري، ومن المقرر انطلاق سباق العام المقبل تزامناً مع احتفال حلبة البحرين الدولية بالذكرى الـ 20 على استضافة سباقات الفورمولا وان وذلك في الفترة من 26 فبراير حتى 2 مارس 2024.
لا تفوت حجز تذاكرك من الآن للعام المقبل، حيث تنظم حلبة البحرين الدولية احتفالية مميزة بمناسبة مرور 20 عاماً على سباق الفورمولا وان في البحرين، كما ان الخصم البالغ لـ10 % يعتبر فرصة مميزة لضمان حجز مقعدك للسباق القادم للمنصة الرئيسية ومنصة المنعطف الأول، لذا لا تفوت الاحتفال معنا، إلى جانب انطلاق السباق يوم السبت ولأول مرة على الإطلاق.
وكالعادة تعد حلبة البحرين الدولية جماهيرها بجدول حافل من السباقات الدولية والفعاليات الترفيهية المميزة والحفلات الغنائية، لذا سارعوا لشراء تذاكركم قبل نفادها لحضور الجولة الأولى والافتتاحية من بطولة العالم للفورمولا وان 2024 في حلبة البحرين الدولية.
وسيشهد انطلاق سباق جائزة البحرين الكبرى لطيران الخليج للفورمولا وان العام المقبل كجولة أولى للمرة السادسة، إلى جانب كونه النسخة الـ11 الذي ينطلق كسباق ليلي تحت الأضواء الكاشفة، لذا لا تفوتوا حضور السباق العالمي في جولته الافتتاحية.
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