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اتحاد الدراجات يقيم دورة فنية للمدربين للمستوى الثاني

11/21/2023 7:17:48 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

ينظم‭ ‬الإتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للدراجات‭ ‬الهوائية‭ ‬الدورة‭ ‬الفنية‭ ‬لمدربي‭ ‬الدراجات‭ ‬‮«‬المستوى‭ ‬الثاني‮»‬‭ ‬تحت‭ ‬رعاية‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬رئيس‭ ‬الإتحاد،‭ ‬وبرعاية‭ ‬ودعم‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬وبالتعاون‭ ‬مع‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراجات‭ ‬ومنظمة‭ ‬التضامن‭ ‬الأولمبي‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ ‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬بعد‭ ‬النجاح‭ ‬المتميز‭ ‬الذي‭ ‬شهدته‭ ‬الدورة‭ ‬في‭ ‬مستواها‭ ‬الأول‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي‭.‬

وتشهد‭ ‬هذه‭ ‬الدورة‭ ‬مشاركة‭ ‬19‭ ‬مدربا‭ ‬وفنيا‭ ‬ممن‭ ‬سبق‭ ‬لهم‭ ‬وأن‭ ‬اجتازوا‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الدورة‭ ‬بنجاح‭ ‬واقتدار‭ ‬كبيرين،‭ ‬ويحاضر‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬محمد‭ ‬وليد‭ ‬الزمني‭ ‬محاضر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للدراجات،‭ ‬وتركز‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الجوانب‭ ‬المهمة‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬رياضة‭ ‬الدراجات‭ ‬وأبرزها‭ ‬الأخلاقيات‭ ‬والمعلومات‭ ‬العامة‭ ‬والمستجدات‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الرياضة،‭ ‬كما‭ ‬تتناول‭ ‬الجانب‭ ‬الميكانيكي‭ ‬والمهارات‭ ‬الأساسية‭ ‬والوحدة‭ ‬التدريبية‭ ‬والتمارين‭ ‬الرياضية،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭
‬اللائحة‭ ‬الأساسية‭ ‬للاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬والتدريب‭ ‬العام‭ ‬والخطة‭ ‬السنوية‭ ‬للدراجات‭ ‬ومهارات‭ ‬اللعبة‭.‬

وبدوره‭ ‬شارك‭ ‬الشيخ‭ ‬الدكتور‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬المشاركين‭ ‬في‭ ‬الدورة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬حضوره‭ ‬ومتابعته‭ ‬لمجريات‭ ‬الدورة،‭ ‬مؤكدا‭ ‬سعادته‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬إقامة‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬لما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬انعكاسات‭ ‬إيجابية‭ ‬مهمة‭ ‬على‭ ‬اللعبة‭ ‬وأهميتها‭ ‬في‭ ‬مواكبة‭ ‬التطورات،‭ ‬ولما‭ ‬لها‭ ‬من‭ ‬أثر‭ ‬بالغ‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬المستويات‭ ‬التنظيمية‭ ‬والإدارية‭ ‬والفنية،‭ ‬متمنيا‭ ‬لجميع‭ ‬المشاركين‭ ‬النجاح‭ ‬والتوفيق‭ ‬وللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬جزيل‭ ‬الشكر‭ ‬والتقدير‭ ‬لدعمها‭ ‬اللا‭ ‬محدود‭ ‬وللاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬على‭ ‬دوره‭ ‬الفاعل‭ ‬في‭ ‬بلورتها‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬داخل‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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