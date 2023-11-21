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اتحاد الصم يعقد اجتماعه الأول

11/21/2023 7:17:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عقد‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرياضات‭ ‬الصم‭ ‬اجتماعه‭ ‬الأول‭ ‬بعد‭ ‬التعيين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬النائب‭ ‬الأول‭ ‬لرئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للشباب‭ ‬والرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬العامة‭ ‬للرياضة‭ ‬رئيس‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭.‬

وتم‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬توزيع‭ ‬المناصب‭ ‬واعتماد‭ ‬ميزانية‭ ‬العام‭ ‬القادم،‭ ‬متابعة‭ ‬استراتيجية‭ ‬وخطط‭ ‬الاتحاد‭ ‬للفترة‭ ‬المقبلة،‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬تطوير‭ ‬وهيكلة‭ ‬الكادر‭ ‬الاداري‭ ‬والفني‭ ‬وآخر‭ ‬الاستعدادات‭ ‬لنهائي‭ ‬دوري‭ ‬الصم‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬وبدء‭ ‬دوري‭ ‬البولينغ‭.‬

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