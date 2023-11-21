اتحاد الصم يعقد اجتماعه الأول

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عقد مجلس إدارة الاتحاد البحريني لرياضات الصم اجتماعه الأول بعد التعيين من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
وتم في الاجتماع توزيع المناصب واعتماد ميزانية العام القادم، متابعة استراتيجية وخطط الاتحاد للفترة المقبلة، اضافة الى تطوير وهيكلة الكادر الاداري والفني وآخر الاستعدادات لنهائي دوري الصم لكرة الصالات وبدء دوري البولينغ.
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