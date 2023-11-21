الكهرماء يخرج بتعادل مثير مع ألبا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

خرج‭ ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬بتعادل‭ ‬مثير‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬بهدفين‭ ‬لمثله‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬القمة‭ ‬والمثيرة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬لحساب‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثاني‭. ‬وأقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭.‬

ورفع‭ ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬متأخرا‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬المباراة‭ ‬الأول‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬لصالح‭ ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬بشكل‭ ‬مغاير‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬وقدم‭ ‬مستوى‭ ‬طيب‭ ‬وأحسن‭ ‬أحسن‭ ‬استغلال‭ ‬الفرص‭ ‬بعد‭ ‬أداء‭ ‬سريع‭ ‬ومتبادل‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬إذ‭ ‬جاء‭ ‬الهدفان‭ ‬بواسطة‭ ‬المهاجم‭ ‬المتألق‭ ‬راشد‭ ‬بورشيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬15‮»‬‭ ‬والدقيقة‭ ‬‮«‬22‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬الثنائية‭ ‬أشعلت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أجواء‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬مضى‭ ‬دقائقه‭ ‬سريعاً‭ ‬وسط‭ ‬محاولات‭ ‬من‭ ‬هنا‭ ‬وهناك‭ ‬وقاد‭ ‬تألق‭ ‬الحراسة‭ ‬والدفاع‭ ‬ألبا‭ ‬للخروج‭ ‬متقدما‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحصة‭ ‬دون‭ ‬تقبل‭ ‬أي‭ ‬هدف‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬تواصل‭ ‬الرتم‭ ‬العالي‭ ‬وتبادل‭ ‬السيطرة‭ ‬مع‭ ‬أفضلية‭ ‬هجومية‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬الذي‭ ‬ضغط‭ ‬من‭ ‬الأطراف‭ ‬والعمق‭ ‬خصوصا‭ ‬عندما‭ ‬قلص‭ ‬الفارق‭ ‬بهدف‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬ثابتة‭ ‬سجلها‭ ‬ببراعة‭ ‬وقوة‭ ‬اللاعب‭ ‬حسن‭ ‬أحمد‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬53‮»‬‭. ‬وحاول‭ ‬ألبا‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬تقدمه‭ ‬لكن‭ ‬تراجع‭ ‬مخزون‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬الثلث‭ ‬الساعة‭ ‬الأولى‭ ‬أدى‭ ‬لتراجع‭ ‬الفريق‭ ‬وفقدان‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الملعب‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬سدد‭ ‬اللاعب‭ ‬ياسين‭ ‬محمد‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬مباغتة‭ ‬استقرت‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ ‬مدركا‭ ‬التعادل‭ ‬لصالح‭ ‬فريقه‭ ‬الكهرماء‭ ‬لينتهي‭ ‬اللقاء‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬الإيجابي‭ ‬بهدفين‭ ‬لهدفين‭.‬