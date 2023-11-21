الكهرماء يخرج بتعادل مثير مع ألبا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
خرج فريق الكهرماء بتعادل مثير مع فريق ألبا بهدفين لمثله في دوري الشركات والمؤسسات لكرة القدم. في مباراة القمة والمثيرة التي جمعتهما أمس الأول لحساب الأسبوع الثاني. وأقيمت المباراة على ملعب نادي ألبا بالرفاع.
ورفع فريق الكهرماء رصيده إلى 4 نقاط بعد التعادل في هذا اللقاء إذ كان متأخرا في شوط المباراة الأول بهدفين دون لصالح فريق ألبا الذي دخل بشكل مغاير هذا اللقاء وقدم مستوى طيب وأحسن أحسن استغلال الفرص بعد أداء سريع ومتبادل بين الطرفين، إذ جاء الهدفان بواسطة المهاجم المتألق راشد بورشيد في الدقيقة «15» والدقيقة «22» هذه الثنائية أشعلت أكثر من أجواء هذا اللقاء الذي مضى دقائقه سريعاً وسط محاولات من هنا وهناك وقاد تألق الحراسة والدفاع ألبا للخروج متقدما من هذه الحصة دون تقبل أي هدف.
وفي الشوط الثاني تواصل الرتم العالي وتبادل السيطرة مع أفضلية هجومية إلى فريق الكهرماء الذي ضغط من الأطراف والعمق خصوصا عندما قلص الفارق بهدف من ركلة ثابتة سجلها ببراعة وقوة اللاعب حسن أحمد عند الدقيقة «53». وحاول ألبا الدفاع عن تقدمه لكن تراجع مخزون اللياقة البدنية بعد مرور الثلث الساعة الأولى أدى لتراجع الفريق وفقدان الكرة في وسط الملعب. وفي الوقت المحتسب بدل الضائع سدد اللاعب ياسين محمد كرة قوية مباغتة استقرت في الشباك مدركا التعادل لصالح فريقه الكهرماء لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل الإيجابي بهدفين لهدفين.
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