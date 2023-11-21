-->

Wednesday, 22 November 2023 06:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الكهرماء يخرج بتعادل مثير مع ألبا

11/21/2023 7:17:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

خرج‭ ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬بتعادل‭ ‬مثير‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬بهدفين‭ ‬لمثله‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬القمة‭ ‬والمثيرة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الأول‭ ‬لحساب‭ ‬الأسبوع‭ ‬الثاني‭. ‬وأقيمت‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬نادي‭ ‬ألبا‭ ‬بالرفاع‭.‬

ورفع‭ ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬التعادل‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬إذ‭ ‬كان‭ ‬متأخرا‭ ‬في‭ ‬شوط‭ ‬المباراة‭ ‬الأول‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬لصالح‭ ‬فريق‭ ‬ألبا‭ ‬الذي‭ ‬دخل‭ ‬بشكل‭ ‬مغاير‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬وقدم‭ ‬مستوى‭ ‬طيب‭ ‬وأحسن‭ ‬أحسن‭ ‬استغلال‭ ‬الفرص‭ ‬بعد‭ ‬أداء‭ ‬سريع‭ ‬ومتبادل‭ ‬بين‭ ‬الطرفين،‭ ‬إذ‭ ‬جاء‭ ‬الهدفان‭ ‬بواسطة‭ ‬المهاجم‭ ‬المتألق‭ ‬راشد‭ ‬بورشيد‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬15‮»‬‭ ‬والدقيقة‭ ‬‮«‬22‮»‬‭ ‬هذه‭ ‬الثنائية‭ ‬أشعلت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬أجواء‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬مضى‭ ‬دقائقه‭ ‬سريعاً‭ ‬وسط‭ ‬محاولات‭ ‬من‭ ‬هنا‭ ‬وهناك‭ ‬وقاد‭ ‬تألق‭ ‬الحراسة‭ ‬والدفاع‭ ‬ألبا‭ ‬للخروج‭ ‬متقدما‭ ‬من‭ ‬هذه‭ ‬الحصة‭ ‬دون‭ ‬تقبل‭ ‬أي‭ ‬هدف‭.‬

وفي‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬تواصل‭ ‬الرتم‭ ‬العالي‭ ‬وتبادل‭ ‬السيطرة‭ ‬مع‭ ‬أفضلية‭ ‬هجومية‭ ‬إلى‭ ‬فريق‭ ‬الكهرماء‭ ‬الذي‭ ‬ضغط‭ ‬من‭ ‬الأطراف‭ ‬والعمق‭ ‬خصوصا‭ ‬عندما‭ ‬قلص‭ ‬الفارق‭ ‬بهدف‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬ثابتة‭ ‬سجلها‭ ‬ببراعة‭ ‬وقوة‭ ‬اللاعب‭ ‬حسن‭ ‬أحمد‭ ‬عند‭ ‬الدقيقة‭ ‬‮«‬53‮»‬‭. ‬وحاول‭ ‬ألبا‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬تقدمه‭ ‬لكن‭ ‬تراجع‭ ‬مخزون‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬الثلث‭ ‬الساعة‭ ‬الأولى‭ ‬أدى‭ ‬لتراجع‭ ‬الفريق‭ ‬وفقدان‭ ‬الكرة‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬الملعب‭. ‬وفي‭ ‬الوقت‭ ‬المحتسب‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬سدد‭ ‬اللاعب‭ ‬ياسين‭ ‬محمد‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬مباغتة‭ ‬استقرت‭ ‬في‭ ‬الشباك‭ ‬مدركا‭ ‬التعادل‭ ‬لصالح‭ ‬فريقه‭ ‬الكهرماء‭ ‬لينتهي‭ ‬اللقاء‭ ‬بنتيجة‭ ‬التعادل‭ ‬الإيجابي‭ ‬بهدفين‭ ‬لهدفين‭.‬

MENAFN21112023000055011008ID1107467741

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث