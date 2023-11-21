الأهلي يتعاقد مع الأمريكي ((ماكلين))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
تعاقد النادي الأهلي مع المحترف الأمريكي ماكلين 25 سنة الذي يبلغ طوله 1 , 88 متر، وذلك لتمثيل الفريق الأول لكرة السلة في المباريات المتبقية من الدور التمهيدي لدوري زين البحرين لكرة السلة للموسم الحالي 2023-2024.
وسيلعب ماكلين الى جانب مواطنه ادريان الذي تم التعاقد معه مؤخرا، فيما تم الاستغناء عن المحترف الأمريكي باتريك.
ويستعد الأهلي لمواجهة من العيار الثقيل يوم الخميس القادم حينما يواجه المحرق ضمن الجولة الرابعة.
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