الأهلي يتعاقد مع الأمريكي ((ماكلين))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تعاقد‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬مع‭ ‬المحترف‭ ‬الأمريكي‭ ‬ماكلين‭ ‬25‭ ‬سنة‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬1 ‭,‬ 88‭ ‬متر،‭ ‬وذلك‭ ‬لتمثيل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

وسيلعب‭ ‬ماكلين‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬مواطنه‭ ‬ادريان‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التعاقد‭ ‬معه‭ ‬مؤخرا،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬المحترف‭ ‬الأمريكي‭ ‬باتريك‭.‬

ويستعد‭ ‬الأهلي‭ ‬لمواجهة‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬القادم‭ ‬حينما‭ ‬يواجه‭ ‬المحرق‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭.‬