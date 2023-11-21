-->

Wednesday, 22 November 2023 06:23 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأهلي يتعاقد مع الأمريكي ((ماكلين))

11/21/2023 7:17:47 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

تعاقد‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬مع‭ ‬المحترف‭ ‬الأمريكي‭ ‬ماكلين‭ ‬25‭ ‬سنة‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬طوله‭ ‬1 ‭,‬ 88‭ ‬متر،‭ ‬وذلك‭ ‬لتمثيل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬المتبقية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬التمهيدي‭ ‬لدوري‭ ‬زين‭ ‬البحرين‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬للموسم‭ ‬الحالي‭ ‬2023‭-‬2024‭.‬

وسيلعب‭ ‬ماكلين‭ ‬الى‭ ‬جانب‭ ‬مواطنه‭ ‬ادريان‭ ‬الذي‭ ‬تم‭ ‬التعاقد‭ ‬معه‭ ‬مؤخرا،‭ ‬فيما‭ ‬تم‭ ‬الاستغناء‭ ‬عن‭ ‬المحترف‭ ‬الأمريكي‭ ‬باتريك‭.‬

ويستعد‭ ‬الأهلي‭ ‬لمواجهة‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬القادم‭ ‬حينما‭ ‬يواجه‭ ‬المحرق‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭.‬

MENAFN21112023000055011008ID1107467740

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث