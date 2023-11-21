الصياد وعبدالحسين وعيد إلى نصف النهائيالنجمة يخسر أمام الغرافة وحسابات التأهل معقدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
عقدّ فريق النجمة موقفه في التأهل لنصف نهائي البطولة الآسيوية لكرة اليد بعدما مني بالخسارة الثانية وهذه المرة على يد الغرافة القطري (29/31) في المباراة التي جمعتهما مساء الثلاثاء لحساب الجولة الرابعة.
وأنهى فريق النجمة الشوط الأول متأخرا (14/17)، وعلى إثره سيدخل النجمة في دائرة الحسابات المعقدة حول تأهله حينما يواجه الكويت الكويتي يوم الخميس المقبل، ويتطلب عليه الفوز وبفارق 4 أهداف.
الخليج بـ «العلامة الكاملة»
اعتلى فريق الخليج السعودي الذي يلعب معه الدوليان حسين الصياد والحارس محمد عبدالحسين صدارة الترتيب برصيد (8 نقاط) بالعلامة الكاملة، بعد فوزه الرابع تواليا وهذه المرة على حساب الكويت الكويتي بنتيجة (23/24)، ليتجمد رصيد الكويت بهذه الخسارة الأولى عند (4 نقاط).
تأهل «عيد الشارقة»
فريق الشارقة الإماراتي بوجود لاعبنا الدولي علي عيد ضمن بلوغ الأدوار الإقصائية بعدما حقق فوزه الرابع وهذه المرة على حساب شباب صيدا اللبناني (21/34)، ليصبح رصيده (8 نقاط) وتبقت له مباراة أخيرة أمام العربي القطري يوم الخميس.
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