الصياد وعبدالحسين وعيد إلى نصف النهائيالنجمة يخسر أمام الغرافة وحسابات التأهل معقدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬علي‭ ‬مجيد الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

عقدّ‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬موقفه‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬لنصف‭ ‬نهائي‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬بعدما‭ ‬مني‭ ‬بالخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬الغرافة‭ ‬القطري‭ (‬29/31‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لحساب‭ ‬الجولة‭ ‬الرابعة‭.‬

وأنهى‭ ‬فريق‭ ‬النجمة‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬متأخرا‭ (‬14/17‭)‬،‭ ‬وعلى‭ ‬إثره‭ ‬سيدخل‭ ‬النجمة‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الحسابات‭ ‬المعقدة‭ ‬حول‭ ‬تأهله‭ ‬حينما‭ ‬يواجه‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬المقبل،‭ ‬ويتطلب‭ ‬عليه‭ ‬الفوز‭ ‬وبفارق‭ ‬4‭ ‬أهداف‭.‬

الخليج‭ ‬بـ‭ ‬‮«‬العلامة‭ ‬الكاملة‮»‬

اعتلى‭ ‬فريق‭ ‬الخليج‭ ‬السعودي‭ ‬الذي‭ ‬يلعب‭ ‬معه‭ ‬الدوليان‭ ‬حسين‭ ‬الصياد‭ ‬والحارس‭ ‬محمد‭ ‬عبدالحسين‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬برصيد‭ (‬8‭ ‬نقاط‭) ‬بالعلامة‭ ‬الكاملة،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬تواليا‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الكويت‭ ‬الكويتي‭ ‬بنتيجة‭ (‬23/24‭)‬،‭ ‬ليتجمد‭ ‬رصيد‭ ‬الكويت‭ ‬بهذه‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬عند‭ (‬4‭ ‬نقاط‭).‬





تأهل‭ ‬‮«‬عيد‭ ‬الشارقة‮»‬

فريق‭ ‬الشارقة‭ ‬الإماراتي‭ ‬بوجود‭ ‬لاعبنا‭ ‬الدولي‭ ‬علي‭ ‬عيد‭ ‬ضمن‭ ‬بلوغ‭ ‬الأدوار‭ ‬الإقصائية‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الرابع‭ ‬وهذه‭ ‬المرة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬شباب‭ ‬صيدا‭ ‬اللبناني‭ (‬21/34‭)‬،‭ ‬ليصبح‭ ‬رصيده‭ (‬8‭ ‬نقاط‭) ‬وتبقت‭ ‬له‭ ‬مباراة‭ ‬أخيرة‭ ‬أمام‭ ‬العربي‭ ‬القطري‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭.‬