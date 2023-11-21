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الشباب يهزم الدير بكأس ديار المحرق

11/21/2023 7:17:46 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

واصل‭ ‬فريق‭ ‬الشباب‭ ‬عروضه‭ ‬القوية‭ ‬بكأس‭ ‬ديار‭ ‬المحرق‭ ‬لكرة‭ ‬اليد،‭ ‬بعدما‭ ‬ألحق‭ ‬الهزيمة‭ ‬الأولى‭ ‬بنظيره‭ ‬الدير‭ ‬بنتيجة‭ (‬23/21‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬مساء‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬لحساب‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬من‭ ‬المنافسات‭.‬

وبذلك،‭ ‬حقق‭ ‬الشباب‭ ‬انتصاره‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بعدما‭ ‬اكتسح‭ ‬باربار‭ ‬بالجولة‭ ‬الماضية‭ ‬وبات‭ ‬رصيده‭ (‬6‭ ‬نقاط‭)‬،‭ ‬والدير‭ ‬الذي‭ ‬كسب‭ ‬أول‭ ‬جولتين‭ ‬أصبح‭ ‬رصيده‭ (‬7‭ ‬نقاط‭).‬

ولحساب‭ ‬الجولة‭ ‬نفسها‭ ‬تقام‭ ‬اليوم‭ (‬الأربعاء‭) ‬مباراتان،‭ ‬البحرين‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬مع‭ ‬باربار‭ (‬نقطة‭) ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬6‭ ‬مساءً،‭ ‬الاتفاق‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬والأهلي‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬45‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬صالة‭ ‬اتحاد‭ ‬اللعبة‭ ‬بأم‭ ‬الحصم‭.‬

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