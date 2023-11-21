الشباب يهزم الدير بكأس ديار المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
واصل فريق الشباب عروضه القوية بكأس ديار المحرق لكرة اليد، بعدما ألحق الهزيمة الأولى بنظيره الدير بنتيجة (23/21) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الثلاثاء لحساب الجولة الثالثة من المنافسات.
وبذلك، حقق الشباب انتصاره الثاني على التوالي بعدما اكتسح باربار بالجولة الماضية وبات رصيده (6 نقاط)، والدير الذي كسب أول جولتين أصبح رصيده (7 نقاط).
ولحساب الجولة نفسها تقام اليوم (الأربعاء) مباراتان، البحرين (4 نقاط) مع باربار (نقطة) في الساعة 6 مساءً، الاتفاق (4 نقاط) والأهلي (4 نقاط) في الساعة 7:45 وذلك على صالة اتحاد اللعبة بأم الحصم.
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