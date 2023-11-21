مدرسة البحرين للتايكواندو تختتم معسكرها الداخلي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اختتمت مدرسة البحرين للتايكواندو المعسكر الداخلي الذي أقيم يوم الجمعة الماضي بمقر المدرسة بمشاركة منتسبي ومنتسبات المدرسة، وقد أقيم المعسكر على فترتين صباحية ومسائية.
وهدف المعسكر إلى تحضير اللاعبين للمسابقات المحلية القادمة وأيضاً تجهيزهم للمشاركات الخارجية، وعمل الكابتن ناصر العلوان مدرب الفريق على مضاعفة الاحتكاك وتنفيذ أكبر قدر في الجانب الفني وذلك لتبادل الخبرات والاستفادة من أصحاب الخبرة إضافة إلى اكتساب مهارات جديدة ورفع مستوى اللياقة البدنية.
وقال الأستاذ المدرب طالب سعيد جاسم مدير مدرسة البحرين للتايكواندو إن هذا المعسكر يخدم اللعبة بشكل كبير ويساعد في تجهيز اللاعبين للمنافسات المحلية بصورة مميزة، لافتاً إلى ضرورة توفر منافسات تشابه المنافسات الرسمية حتى يكتسب اللاعب خبرة البطولات ويهيئ نفسه لمواجهة منافسين مختلفين. وأشار إلى المواهب الكبيرة التي شاركت في المعسكر والتي يمكن البناء عليها لتكوين جيل قوي من اللاعبين الذين ينتظرهم مستقبل كبير في اللعبة، مضيفاً «هناك مواهب صغيرة تلفت الانتباه لما تمتلكه من عقلية كبيرة وسرعة بديهة في اللعب حيث شاهدنا التنافس القوي بين كل المراحل وهو ما يشير إلى التحسن الكبير الذي وصل إليه اللاعبون».
ونوه مدير مدرسة البحرين للتايكواندو على أنهم يعملون على تطوير مستويات اللاعبين أكثر لتمثيل المملكة في المشاركات الخارجية إضافة إلى مواصلة تقديم النتائج الإيجابية في المنافسات المحلية.
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