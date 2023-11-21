مدرسة البحرين للتايكواندو تختتم معسكرها الداخلي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اختتمت‭ ‬مدرسة‭ ‬البحرين‭ ‬للتايكواندو‭ ‬المعسكر‭ ‬الداخلي‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬الماضي‭ ‬بمقر‭ ‬المدرسة‭ ‬بمشاركة‭ ‬منتسبي‭ ‬ومنتسبات‭ ‬المدرسة،‭ ‬وقد‭ ‬أقيم‭ ‬المعسكر‭ ‬على‭ ‬فترتين‭ ‬صباحية‭ ‬ومسائية‭. ‬

وهدف‭ ‬المعسكر‭ ‬إلى‭ ‬تحضير‭ ‬اللاعبين‭ ‬للمسابقات‭ ‬المحلية‭ ‬القادمة‭ ‬وأيضاً‭ ‬تجهيزهم‭ ‬للمشاركات‭ ‬الخارجية،‭ ‬وعمل‭ ‬الكابتن‭ ‬ناصر‭ ‬العلوان‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬على‭ ‬مضاعفة‭ ‬الاحتكاك‭ ‬وتنفيذ‭ ‬أكبر‭ ‬قدر‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬الفني‭ ‬وذلك‭ ‬لتبادل‭ ‬الخبرات‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬أصحاب‭ ‬الخبرة‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬اكتساب‭ ‬مهارات‭ ‬جديدة‭ ‬ورفع‭ ‬مستوى‭ ‬اللياقة‭ ‬البدنية‭. ‬

وقال‭ ‬الأستاذ‭ ‬المدرب‭ ‬طالب‭ ‬سعيد‭ ‬جاسم‭ ‬مدير‭ ‬مدرسة‭ ‬البحرين‭ ‬للتايكواندو‭ ‬إن‭ ‬هذا‭ ‬المعسكر‭ ‬يخدم‭ ‬اللعبة‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬ويساعد‭ ‬في‭ ‬تجهيز‭ ‬اللاعبين‭ ‬للمنافسات‭ ‬المحلية‭ ‬بصورة‭ ‬مميزة،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬ضرورة‭ ‬توفر‭ ‬منافسات‭ ‬تشابه‭ ‬المنافسات‭ ‬الرسمية‭ ‬حتى‭ ‬يكتسب‭ ‬اللاعب‭ ‬خبرة‭ ‬البطولات‭ ‬ويهيئ‭ ‬نفسه‭ ‬لمواجهة‭ ‬منافسين‭ ‬مختلفين‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬المواهب‭ ‬الكبيرة‭ ‬التي‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬المعسكر‭ ‬والتي‭ ‬يمكن‭ ‬البناء‭ ‬عليها‭ ‬لتكوين‭ ‬جيل‭ ‬قوي‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬الذين‭ ‬ينتظرهم‭ ‬مستقبل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬اللعبة،‭ ‬مضيفاً‭ ‬‮«‬هناك‭ ‬مواهب‭ ‬صغيرة‭ ‬تلفت‭ ‬الانتباه‭ ‬لما‭ ‬تمتلكه‭ ‬من‭ ‬عقلية‭ ‬كبيرة‭ ‬وسرعة‭ ‬بديهة‭ ‬في‭ ‬اللعب‭ ‬حيث‭ ‬شاهدنا‭ ‬التنافس‭ ‬القوي‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬المراحل‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يشير‭ ‬إلى‭ ‬التحسن‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬وصل‭ ‬إليه‭ ‬اللاعبون‮»‬‭.‬

ونوه‭ ‬مدير‭ ‬مدرسة‭ ‬البحرين‭ ‬للتايكواندو‭ ‬على‭ ‬أنهم‭ ‬يعملون‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬مستويات‭ ‬اللاعبين‭ ‬أكثر‭ ‬لتمثيل‭ ‬المملكة‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬الخارجية‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬مواصلة‭ ‬تقديم‭ ‬النتائج‭ ‬الإيجابية‭ ‬في‭ ‬المنافسات‭ ‬المحلية‭.‬