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المحرق يفوز والمعامير يقدم أفضل مبارياته.. والنبيه صالح يواصل الصدارة

11/21/2023 7:17:45 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أضاف‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬فوزا‭ ‬جديدا‭ ‬وثلاث‭ ‬نقاط‭ ‬إلى‭ ‬رصيده‭ ‬ليصبح‭ ‬10‭ ‬نقاط‭ ‬بعد‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬المعامير‭ ‬بدون‭ ‬رصيد‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬مني‭ ‬بخسارته‭ ‬الرابعة‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25‭-‬23،‭ ‬25‭-‬15،‭ ‬25‭-‬20،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ (‬أ‭) ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬قاده‭ ‬الدوليان‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬الموسوي‭ ‬‮«‬أول‮»‬‭ ‬وحسين‭ ‬الكعبي‭ ‬‮«‬ثان‮»‬‭ ‬وأقيم‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فيه‭ ‬المحرق‭ ‬مبتغاه‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬بالفوز‭ ‬واللعب‭ ‬بتشكيلات‭ ‬منوعة‭ ‬للاطمئنان‭ ‬على‭ ‬البدائل،‭ ‬فقد‭ ‬قدم‭ ‬المعامير‭ ‬أفضل‭ ‬جولاته‭ ‬وكأنه‭ ‬فريق‭ ‬مغاير،‭ ‬وخاصة‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬فيه‭ ‬الند‭ ‬بالند‭ ‬للمحرق،‭ ‬وانتهى‭ ‬الشوط‭ ‬بلمس‭ ‬للشبكة‭ ‬من‭ ‬معد‭ ‬المعامير‭ ‬جاسم‭ ‬عمران‭.‬

ونجح‭ ‬المعامير‭ -‬الذي‭ ‬يؤخذ‭ ‬على‭ ‬لاعبيه‭ ‬إهدار‭ ‬الإرسال‭- ‬في‭ ‬تشكيله‭ ‬عندما‭ ‬أعطى‭ ‬الضوء‭ ‬الأخضر‭ ‬لمعده‭ ‬علي‭ ‬البوسطة‭ ‬للعب‭ ‬في‭ ‬مركز2‭ ‬ونجح‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬التكليف‭.‬

وسجل‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬13‭-‬5‭ ‬لصالح‭ ‬المحرق‭ ‬أفضل‭ ‬لعبة‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬عندما‭ ‬أعد‭ ‬محمود‭ ‬العافية‭ ‬معد‭ ‬المحرق‭ ‬كرة‭ ‬لحسن‭ ‬الحد‭ ‬على‭ ‬الطريقة‭ ‬الآسيوية‭ ‬صوبها‭ ‬بدون‭ ‬حائط‭ ‬صد‭.‬

وفي‭ ‬مباراة‭ ‬أخرى‭ ‬ضمن‭ ‬المجموعة‭ ‬نفسها‭ ‬واصل‭ ‬فريق‭ ‬النبيه‭ ‬صالح‭ ‬صدارته‭ ‬14‭ ‬نقطة‭ ‬بعد‭ ‬تفوقه‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬عالي‭ ‬بثلاثة‭ ‬أشواط‭ ‬مقابل‭ ‬لا‭ ‬شيء‭ ‬25‭-‬22،‭ ‬25‭-‬16،‭ ‬25‭-‬20،‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬أداره‭ ‬الدوليان‭ ‬خالد‭ ‬الشوملي‭ ‬‮«‬أول‮»‬‭ ‬وجعفر‭ ‬إبراهيم‭ ‬‮«‬ثان‮»‬‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬بقي‭ ‬عالي‭ ‬على‭ ‬رصيده‭ ‬السابق‭ ‬3‭ ‬نقاط‭ ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وأربع‭ ‬خسائر‭.‬

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