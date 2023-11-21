المحرق يفوز والمعامير يقدم أفضل مبارياته.. والنبيه صالح يواصل الصدارة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أضاف فريق المحرق فوزا جديدا وثلاث نقاط إلى رصيده ليصبح 10 نقاط بعد تفوقه على المعامير بدون رصيد بعد أن مني بخسارته الرابعة بثلاثة أشواط مقابل لا شيء 25-23، 25-15، 25-20، في اللقاء ضمن منافسات المجموعة (أ) من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة الذي قاده الدوليان سيد محمد الموسوي «أول» وحسين الكعبي «ثان» وأقيم في صالة عيسى بن راشد في الرفاع.
وفي الوقت الذي حقق فيه المحرق مبتغاه من المباراة بالفوز واللعب بتشكيلات منوعة للاطمئنان على البدائل، فقد قدم المعامير أفضل جولاته وكأنه فريق مغاير، وخاصة الشوط الأول الذي كان فيه الند بالند للمحرق، وانتهى الشوط بلمس للشبكة من معد المعامير جاسم عمران.
ونجح المعامير -الذي يؤخذ على لاعبيه إهدار الإرسال- في تشكيله عندما أعطى الضوء الأخضر لمعده علي البوسطة للعب في مركز2 ونجح في أداء التكليف.
وسجل الشوط الثاني 13-5 لصالح المحرق أفضل لعبة في المباراة عندما أعد محمود العافية معد المحرق كرة لحسن الحد على الطريقة الآسيوية صوبها بدون حائط صد.
وفي مباراة أخرى ضمن المجموعة نفسها واصل فريق النبيه صالح صدارته 14 نقطة بعد تفوقه على فريق عالي بثلاثة أشواط مقابل لا شيء 25-22، 25-16، 25-20، في اللقاء الذي أداره الدوليان خالد الشوملي «أول» وجعفر إبراهيم «ثان» وبهذه النتيجة بقي عالي على رصيده السابق 3 نقاط من فوز وأربع خسائر.
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