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ختام الجولة (5) من دوري عيسى بن راشدالأهلي والنصر في ضيافة الشباب والتضامن

11/21/2023 7:17:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬علي‭ ‬ميرزا


تختتم‭ ‬اليوم‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الخامسة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬العام‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬بإقامة‭ ‬مباراتين‭ ‬لحساب‭ ‬المجموعة‭ (‬ب‭)‬،‭ ‬تجمع‭ ‬الأولى‭ ‬فريقي‭ ‬الأهلي‭ (‬9‭ ‬نقاط‭) ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬مع‭ ‬الشباب‭ (‬بدون‭ ‬رصيد‭) ‬من‭ ‬ثلاث‭ ‬خسائر‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬مساء،‭ ‬ويلعب‭ ‬في‭ ‬الثانية‭ ‬فريقا‭ ‬النصر‭ (‬9‭ ‬نقاط‭) ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارة‭ ‬واحدة‭ ‬مع‭ ‬التضامن‭ (‬3‭ ‬نقاط‭) ‬من‭ ‬فوز‭ ‬وثلاث‭ ‬خسائر‭ ‬في‭ ‬تمام‭ ‬الساعة‭ ‬السابعة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء،‭ ‬في‭ ‬صالة‭ ‬عيسى‭ ‬بن‭ ‬راشد‭ ‬في‭ ‬الرفاع‭.‬


الشباب‭ ‬×الأهلي

من‭ ‬الناحية‭ ‬الشكلية‭ ‬والمنطقية‭ ‬فالأهلي‭ ‬مرشّح‭ ‬بقوة‭ ‬لتحقيق‭ ‬انتصاره‭ ‬الرابع‭ ‬وتصدره‭ ‬مجموعته‭ ‬عطفا‭ ‬على‭ ‬أمور‭ ‬كثيرة‭ ‬قياسا‭ ‬بمنافسه،‭ ‬غير‭ ‬أنّ‭ ‬التجارب‭ ‬والمواقف‭ ‬علّمت‭ ‬الكثير‭ ‬أنّ‭ ‬الكلمة‭ ‬دائما‭ ‬للميدان‭ ‬وما‭ ‬يقدم‭ ‬فيه‭ ‬من‭ ‬أداء‭ ‬وجهد‭ ‬وتطبيق‭ ‬للتعليمات‭ ‬وتوجيهات‭ ‬الأجهزة‭ ‬الفنية‭.‬


التضامن‭ ‬×‭ ‬النصر

وما‭ ‬قلناه‭ ‬عن‭ ‬المباراة‭ ‬الأولى،‭ ‬نعيده‭ ‬ونكرره‭ ‬هنا،‭ ‬فالنصر‭ ‬غير‭ ‬مستعد‭ ‬لأن‭ ‬يضع‭ ‬نفسه‭ ‬في‭ ‬موقف‭ ‬حرج،‭ ‬خاصة‭ ‬أنه‭ ‬سيقابل‭ ‬فريقا‭ ‬سيطلب‭ ‬منه‭ ‬مدربه‭ ‬يونس‭ ‬الهدار‭ ‬التفرغ‭ ‬للعب‭ ‬لا‭ ‬غير‭.‬


لوسيو‭ ‬مدرب‭ ‬طائرة‭ ‬النصر‭:‬

أفاد‭ ‬الإيطالي‭ ‬لوسيو‭ ‬مدرب‭ ‬طائرة‭ ‬النصر‭ ‬بأنّ‭ ‬استعداد‭ ‬فريقه‭ ‬للمباراة‭ ‬لا‭ ‬يختلف‭ ‬عن‭ ‬الاستعداد‭ ‬عن‭ ‬بقية‭ ‬المباريات‭ ‬إذ‭ ‬يبقى‭ ‬الهدف‭ ‬الأسمى‭ ‬هو‭ ‬التأهل‭ ‬للدور‭ ‬السداسي،‭ ‬جاء‭ ‬هذا‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤالنا‭ ‬بشأن‭ ‬استعداد‭ ‬فريقه‭ ‬لمباراة‭ ‬اليوم‭ ‬أمام‭ ‬منافسه‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭.‬

وتعقيبا‭ ‬على‭ ‬حالة‭ ‬التعافي‭ ‬التي‭ ‬وصل‭ ‬إليها‭ ‬لاعب‭ ‬فريقه‭ ‬جاسم‭ ‬تركي‭ ‬بعد‭ ‬العودة‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬التي‭ ‬ألمت‭ ‬به‭ ‬قال‭ ‬لوسيو‭: ‬بأنّ‭ ‬تركي‭ ‬يؤدي‭ ‬أداء‭ ‬جيدا‭ ‬ومن‭ ‬الممكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬ضمن‭ ‬الخيارات‭ ‬في‭ ‬المباراة،‭ ‬إذ‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬ضمن‭ ‬العناصر‭ ‬الموجودة‭ ‬في‭ ‬القائمة‭ ‬على‭ ‬شاكلة‭ ‬المباريات‭ ‬السابقة‭.‬

الهدار‭ ‬مدرب‭ ‬طائرة‭ ‬التضامن‭:‬

وأوضح‭ ‬مدرب‭ ‬طائرة‭ ‬التضامن‭ ‬يونس‭ ‬الهدار‭ ‬بأنّ‭ ‬هناك‭ ‬هدفا‭ ‬بعيد‭ ‬المدى‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬الخمس‭ ‬السنوات‭ ‬القادمة‭ ‬ويتمثل‭ ‬في‭ ‬تطوير‭ ‬أداء‭ ‬اللاعبين‭ ‬على‭ ‬مختلف‭ ‬الصعد،‭ ‬أما‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬الهدف‭ ‬الحالي‭ ‬فإنهم‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭ ‬فريق‭ ‬التضامن‭ ‬ضمن‭ ‬أفضل‭ ‬الأندية‭ ‬الثمانية‭.‬

وتحدث‭ ‬عن‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬أمام‭ ‬النصر‭ ‬واصفا‭ ‬إياها‭ ‬بأنها‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬للاستفادة‭ ‬منها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬احتكاك‭ ‬اللاعبين‭ ‬وتطويرهم‭ ‬ذهنيا‭ ‬وبدنيا‭ ‬ومهاريا،‭ ‬وأنهم‭ ‬يحاولون‭ ‬خلال‭ ‬المباراة‭ ‬تفعيل‭ ‬بعض‭ ‬المراكز‭ ‬التي‭ ‬تمثل‭ ‬لهم‭ ‬المفتاح‭ ‬الذي‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬يساعدهم‭ ‬على‭ ‬تقديم‭ ‬مباراة‭ ‬يكون‭ ‬فيها‭ ‬الأداء‭ ‬أفضل‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬النتيجة‭ ‬التي‭ ‬متى‭ ‬كانت‭ ‬إيجابية‭ ‬فهذا‭ ‬أمر‭ ‬يفرحنا‭ ‬ويصب‭ ‬في‭ ‬رصيد‭ ‬التضامن‭ ‬متمنيا‭ ‬التوفيق‭ ‬للجميع‭.‬


إليقيتا‭ ‬مدرب‭ ‬طائرة‭ ‬الأهلي‭:‬

ولفت‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬إليقيتا‭ ‬مدرب‭ ‬الأهلي‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬قاله‭ ‬سابقا‭ ‬لتأتي‭ ‬خسارة‭
‬النجمة‭ ‬أمام‭ ‬بني‭ ‬جمرة‭ ‬لتثبت‭ ‬بأنّ‭ ‬المسابقة‭ ‬البحرينية‭ ‬قوية‭ ‬جدا،‭ ‬ومن‭ ‬هذا‭ ‬المنطلق‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬نثق‭ ‬أو‭ ‬نقلل‭ ‬من‭ ‬شأن‭ ‬أي‭ ‬كان،‭ ‬وفريق‭ ‬الشباب‭ ‬بحسب‭ ‬وصفه‭ ‬فريق‭ ‬عظيم‭ ‬وعلينا‭ ‬أن‭ ‬نلعب‭ ‬أمامه‭ ‬كما‭ ‬لو‭ ‬كانت‭ ‬المباراة‭ ‬مباراة‭ ‬نهائية‭.‬

وأضاف‭ ‬بأنهم‭ ‬منشغلون‭ ‬في‭ ‬برامجهم‭ ‬والحصص‭ ‬التدريبية،‭ ‬والفريق‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬إلى‭ ‬الاكتمال‭ ‬بعد‭ ‬انضمام‭ ‬محمد‭ ‬عنان‭ ‬الذي‭ ‬لازال‭ ‬يرتقي‭ ‬ببطء،‭ ‬ونتمنى‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬القادمة‭ ‬قد‭ ‬قطع‭ ‬80 ‭%‬ ‭ ‬من‭ ‬حالته‭ ‬الطبيعية‭. ‬


الخباز‭ ‬مدرب‭ ‬طائرة‭ ‬الشباب‭:‬

وقال‭ ‬محمود‭ ‬الخباز‭ ‬مدرب‭ ‬طائرة‭ ‬الشباب‭ ‬بأنّ‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬أمام‭ ‬الأهلي‭ ‬تمثل‭ ‬صعوبة‭ ‬لعناصر‭ ‬فريقه‭ ‬على‭ ‬اعتبار‭ ‬أنّ‭ ‬المنافس‭ ‬فريق‭ ‬قوي‭ ‬ولديه‭ ‬عناصر‭ ‬تتميز‭ ‬بالمهارة‭ ‬والخبرة‭ ‬لافتا‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬الفريق‭ ‬يواصل‭ ‬تدريباته‭ ‬مع‭ ‬التركيز‭ ‬على‭ ‬جانب‭ ‬الانسجام‭ ‬والتناغم‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬انضمام‭ ‬المحترف‭ ‬الكاميروني‭ ‬‮«‬بويومو‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬صفوف‭ ‬الفريق‭.‬

وقال‭ ‬أنهم‭ ‬يحاولون‭ ‬إدخال‭ ‬بعض‭ ‬التغييرات‭ ‬على‭ ‬شكل‭ ‬الفريق‭ ‬بغية‭ ‬التقليل‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬السلبية‭ ‬التي‭ ‬رافقت‭ ‬الفريق‭ ‬خلال‭ ‬الجولات‭ ‬السابقة‭
‬مؤكدا‭ ‬أنهم‭ ‬يستفيدون‭ ‬من‭ ‬مباراة‭ ‬اليوم‭ ‬على‭
‬المستويين‭ ‬الذهني‭ ‬والمهاري‭ ‬واكتساب‭ ‬التجربة‭ ‬من‭ ‬مثل‭ ‬هذه‭ ‬المقابلات‭ ‬والخروج‭ ‬بأفضل‭ ‬نتيجة‭.‬

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