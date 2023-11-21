ختام الجولة (5) من دوري عيسى بن راشدالأهلي والنصر في ضيافة الشباب والتضامن

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
كتب: علي ميرزا
تختتم اليوم منافسات الجولة الخامسة من دوري عيسى بن راشد العام للكرة الطائرة بإقامة مباراتين لحساب المجموعة (ب)، تجمع الأولى فريقي الأهلي (9 نقاط) من ثلاثة انتصارات مع الشباب (بدون رصيد) من ثلاث خسائر في تمام الساعة السادسة مساء، ويلعب في الثانية فريقا النصر (9 نقاط) من ثلاثة انتصارات وخسارة واحدة مع التضامن (3 نقاط) من فوز وثلاث خسائر في تمام الساعة السابعة والنصف مساء، في صالة عيسى بن راشد في الرفاع.
الشباب ×الأهلي
من الناحية الشكلية والمنطقية فالأهلي مرشّح بقوة لتحقيق انتصاره الرابع وتصدره مجموعته عطفا على أمور كثيرة قياسا بمنافسه، غير أنّ التجارب والمواقف علّمت الكثير أنّ الكلمة دائما للميدان وما يقدم فيه من أداء وجهد وتطبيق للتعليمات وتوجيهات الأجهزة الفنية.
التضامن × النصر
وما قلناه عن المباراة الأولى، نعيده ونكرره هنا، فالنصر غير مستعد لأن يضع نفسه في موقف حرج، خاصة أنه سيقابل فريقا سيطلب منه مدربه يونس الهدار التفرغ للعب لا غير.
لوسيو مدرب طائرة النصر:
أفاد الإيطالي لوسيو مدرب طائرة النصر بأنّ استعداد فريقه للمباراة لا يختلف عن الاستعداد عن بقية المباريات إذ يبقى الهدف الأسمى هو التأهل للدور السداسي، جاء هذا ردا على سؤالنا بشأن استعداد فريقه لمباراة اليوم أمام منافسه فريق التضامن.
وتعقيبا على حالة التعافي التي وصل إليها لاعب فريقه جاسم تركي بعد العودة من الإصابة التي ألمت به قال لوسيو: بأنّ تركي يؤدي أداء جيدا ومن الممكن أن يكون ضمن الخيارات في المباراة، إذ أنه من ضمن العناصر الموجودة في القائمة على شاكلة المباريات السابقة.
الهدار مدرب طائرة التضامن:
وأوضح مدرب طائرة التضامن يونس الهدار بأنّ هناك هدفا بعيد المدى على مدار الخمس السنوات القادمة ويتمثل في تطوير أداء اللاعبين على مختلف الصعد، أما على مستوى الهدف الحالي فإنهم يسعون إلى وضع فريق التضامن ضمن أفضل الأندية الثمانية.
وتحدث عن مباراة اليوم أمام النصر واصفا إياها بأنها محطة مهمة للاستفادة منها من خلال احتكاك اللاعبين وتطويرهم ذهنيا وبدنيا ومهاريا، وأنهم يحاولون خلال المباراة تفعيل بعض المراكز التي تمثل لهم المفتاح الذي من خلاله يساعدهم على تقديم مباراة يكون فيها الأداء أفضل بغض النظر عن النتيجة التي متى كانت إيجابية فهذا أمر يفرحنا ويصب في رصيد التضامن متمنيا التوفيق للجميع.
إليقيتا مدرب طائرة الأهلي:
ولفت الأرجنتيني إليقيتا مدرب الأهلي إلى ما قاله سابقا لتأتي خسارة
النجمة أمام بني جمرة لتثبت بأنّ المسابقة البحرينية قوية جدا، ومن هذا المنطلق لا يمكن أن نثق أو نقلل من شأن أي كان، وفريق الشباب بحسب وصفه فريق عظيم وعلينا أن نلعب أمامه كما لو كانت المباراة مباراة نهائية.
وأضاف بأنهم منشغلون في برامجهم والحصص التدريبية، والفريق في طريقه إلى الاكتمال بعد انضمام محمد عنان الذي لازال يرتقي ببطء، ونتمنى أن يكون خلال الجولة القادمة قد قطع 80 % من حالته الطبيعية.
الخباز مدرب طائرة الشباب:
وقال محمود الخباز مدرب طائرة الشباب بأنّ مباراة اليوم أمام الأهلي تمثل صعوبة لعناصر فريقه على اعتبار أنّ المنافس فريق قوي ولديه عناصر تتميز بالمهارة والخبرة لافتا إلى أنّ الفريق يواصل تدريباته مع التركيز على جانب الانسجام والتناغم بين اللاعبين خاصة بعد انضمام المحترف الكاميروني «بويومو» إلى صفوف الفريق.
وقال أنهم يحاولون إدخال بعض التغييرات على شكل الفريق بغية التقليل من الأمور السلبية التي رافقت الفريق خلال الجولات السابقة
مؤكدا أنهم يستفيدون من مباراة اليوم على
المستويين الذهني والمهاري واكتساب التجربة من مثل هذه المقابلات والخروج بأفضل نتيجة.
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