بطولة عبدالله بن أحمد ناس الثالثة للبولينجالتميمي يعتلي قمة مسابقة الشباب.. والماص في صدارة الرجال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

اعتلى‭ ‬اللاعب‭ ‬السعودي‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬التميمي‭ ‬صدارة‭ ‬الترتيب‭ ‬بمسابقة‭ ‬الشباب‭ ‬ببطولة‭ ‬المرحوم‭ ‬عبدالله‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬ناس‭ ‬المفتوحة‭ ‬الثالثة‭ ‬للبولينج‭ ‬والتي‭ ‬ينظمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للبولينج‭ ‬حتى‭ ‬25‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬على‭ ‬مركز‭ ‬أرض‭ ‬المرح‭ ‬بعدما‭ ‬جمع‭ ‬في‭ ‬رصيده‭ ‬2117‭ ‬نقطة‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬مواطنه‭ ‬زياد‭ ‬الطويريب‭ ‬بالمركز‭ ‬الثاني‭ ‬2105‭ ‬نقطة‭ ‬وتراجع‭ ‬السعودي‭ ‬بندر‭ ‬اليابه‭ ‬للمركز‭ ‬الثالث‭ ‬2095‭ ‬نقطة‭ ‬وجاء‭ ‬مواطنه‭ ‬نواف‭ ‬التميمي‭ ‬رابعا‭ ‬2067‭ ‬نقطة‭ ‬ومواطنه‭ ‬أحمد‭ ‬ابوالريش‭ ‬خامسا‭ ‬2064‭ ‬نقطة‭.‬

وحافظ‭ ‬علي‭ ‬الماص‭ ‬على‭ ‬صدارة‭ ‬مسابقة‭ ‬الرجال‭ ‬2175‭ ‬نقطة‭ ‬ويوسف‭ ‬فلاح‭ ‬ثانيا‭ ‬2153‭ ‬نقطة‭ ‬والكويتي‭ ‬محمد‭ ‬عبدالله‭ ‬ثالثا‭ ‬2149‭ ‬نقطة‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬رابعا‭ ‬2144‭ ‬نقطة‭ ‬والقطري‭ ‬محمد‭ ‬المريخي‭ ‬خامسا‭ ‬2141‭ ‬نقطة‭.‬

وضمن‭ ‬منافسات‭ ‬مسابقة‭ ‬الكبار‭ ‬يتصدر‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬سلطان‭ ‬آل‭ ‬سعود‭ ‬قمة‭ ‬الترتيب‭ ‬1998‭ ‬نقطة‭ ‬ومن‭ ‬خلفه‭ ‬مواطنه‭ ‬ياسر‭ ‬ابوالريش‭ ‬ثانيا‭ ‬1978‭ ‬نقطة‭ ‬والكويتي‭ ‬يعقوب‭ ‬الشطي‭ ‬ثالثا‭ ‬1956‭ ‬نقطة‭ ‬ومهدي‭ ‬أسد‭ ‬رابعا‭ ‬1922‭ ‬نقطة‭ ‬ومحمد‭ ‬الشاووش‭ ‬خامسا‭ ‬1901‭ ‬نقطة‭.‬

وفي‭ ‬مسابقة‭ ‬السيدات‭ ‬تتصدر‭ ‬اللاعبة‭ ‬نورة‭ ‬سلطان‭ ‬الترتيب‭ ‬1703‭ ‬نقطة‭ ‬وليلى‭ ‬الجناحي‭ ‬ثانية‭ ‬1679‭ ‬نقطة‭ ‬والإماراتية‭ ‬زكية‭ ‬المعمري‭ ‬ثالثة‭ ‬1644‭ ‬نقطة‭ ‬والكويتية‭ ‬وسمية‭ ‬العبدالله‭ ‬رابعة‭ ‬1625‭ ‬نقطة‭ ‬والسعودية‭ ‬مشاعل‭ ‬خامسة‭ ‬1582‭ ‬نقطة‭.‬

وأسفرت‭ ‬الجوائز‭ ‬اليومية‭ ‬لأعلى‭ ‬المحاولات‭ ‬عن‭ ‬فوز‭ ‬الكويتي‭ ‬خالد‭ ‬الضبيان‭ ‬بمسابقة‭ ‬الرجال‭ ‬768‭ ‬نقطة‭ ‬وفوز‭ ‬مهدي‭ ‬أسد‭ ‬بمسابقة‭ ‬الكبار‭ ‬681‭ ‬نقطة‭ ‬وفوز‭ ‬الإماراتية‭ ‬زكية‭ ‬المعمري‭ ‬بمسابقة‭ ‬السيدات‭ ‬565‭ ‬نقطة‭ ‬وفوز‭ ‬السعودي‭ ‬عبدالعزيز‭ ‬التميمي‭ ‬بمسابقة‭ ‬الشباب‭ ‬741‭ ‬نقطة‭.‬