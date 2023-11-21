بطولة عبدالله بن أحمد ناس الثالثة للبولينجالتميمي يعتلي قمة مسابقة الشباب.. والماص في صدارة الرجال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
اعتلى اللاعب السعودي عبدالعزيز التميمي صدارة الترتيب بمسابقة الشباب ببطولة المرحوم عبدالله بن أحمد ناس المفتوحة الثالثة للبولينج والتي ينظمها الاتحاد البحريني للبولينج حتى 25 نوفمبر الجاري على مركز أرض المرح بعدما جمع في رصيده 2117 نقطة فيما جاء مواطنه زياد الطويريب بالمركز الثاني 2105 نقطة وتراجع السعودي بندر اليابه للمركز الثالث 2095 نقطة وجاء مواطنه نواف التميمي رابعا 2067 نقطة ومواطنه أحمد ابوالريش خامسا 2064 نقطة.
وحافظ علي الماص على صدارة مسابقة الرجال 2175 نقطة ويوسف فلاح ثانيا 2153 نقطة والكويتي محمد عبدالله ثالثا 2149 نقطة وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان آل سعود رابعا 2144 نقطة والقطري محمد المريخي خامسا 2141 نقطة.
وضمن منافسات مسابقة الكبار يتصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلطان آل سعود قمة الترتيب 1998 نقطة ومن خلفه مواطنه ياسر ابوالريش ثانيا 1978 نقطة والكويتي يعقوب الشطي ثالثا 1956 نقطة ومهدي أسد رابعا 1922 نقطة ومحمد الشاووش خامسا 1901 نقطة.
وفي مسابقة السيدات تتصدر اللاعبة نورة سلطان الترتيب 1703 نقطة وليلى الجناحي ثانية 1679 نقطة والإماراتية زكية المعمري ثالثة 1644 نقطة والكويتية وسمية العبدالله رابعة 1625 نقطة والسعودية مشاعل خامسة 1582 نقطة.
وأسفرت الجوائز اليومية لأعلى المحاولات عن فوز الكويتي خالد الضبيان بمسابقة الرجال 768 نقطة وفوز مهدي أسد بمسابقة الكبار 681 نقطة وفوز الإماراتية زكية المعمري بمسابقة السيدات 565 نقطة وفوز السعودي عبدالعزيز التميمي بمسابقة الشباب 741 نقطة.
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