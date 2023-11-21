خليجي بنك الراعي الذهبي لبطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف الـ 15

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن الاتحاد البحريني للجولف تقديم خليجي بنك الدعم الذهبي لبطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف الخامسة عشرة والتي ستقام خلال الفترة من 23 ولغاية 25 نوفمبر الجاري ويشرف على تنظيمها الاتحاد البحريني للجولف وتقام على ملاعب النادي الملكي للجولف ويشارك فيها نخبة من لاعبي الجولف المحترفين والهواة وتقام على 3 جولات. ويأتي هذا الدعم السنوي الذي يقدمه البنك من حرص المسؤولين واهتمامهم بأهمية العمل على دعم الحركة الرياضية في المملكة وتقديم الدعم والمساندة للفعاليات الرياضية الدولية التي ينظمها الشباب البحريني ويشارك فيها اللاعبون من مختلف دول العالم، ما يعكس المستوى التنظيمي والفني الذي يجعل البحرين واجهة حضارية تنظم البطولات الكبرى.
ويهذه المناسبة اشاد مجلس ادارة الاتحاد البحريني للجولف بهذا الدعم المتواصل الذي يقدمه البنك لبطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية والذي أسهم في تطور رياضة الجولف البحرينية وكذلك نجاح البطولة المتواصل خلال السنوات الماضية، ما جعلها من اقوى البطولات في منطقة الشرق الاوسط والتي تشهد اقبالا كبيرا من اللاعبين المحترفين والهواة من اصحاب الخبرة في رياضة الجولف اضافة الى قوة المنافسة والاثارة التي تشهدها البطولة.
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