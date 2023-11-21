خليجي بنك الراعي الذهبي لبطولة كأس جلالة الملك حمد الدولية للجولف الـ 15

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأربعاء ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬تقديم‭ ‬خليجي‭ ‬بنك‭ ‬الدعم‭ ‬الذهبي‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الدولية‭ ‬للجولف‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬والتي‭ ‬ستقام‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬23‭ ‬ولغاية‭ ‬25‭ ‬نوفمبر‭ ‬الجاري‭ ‬ويشرف‭ ‬على‭ ‬تنظيمها‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬وتقام‭ ‬على‭ ‬ملاعب‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬للجولف‭ ‬ويشارك‭ ‬فيها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الجولف‭ ‬المحترفين‭ ‬والهواة‭ ‬وتقام‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬جولات‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬السنوي‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬البنك‭ ‬من‭ ‬حرص‭ ‬المسؤولين‭ ‬واهتمامهم‭ ‬بأهمية‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬الحركة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬وتقديم‭ ‬الدعم‭ ‬والمساندة‭ ‬للفعاليات‭ ‬الرياضية‭ ‬الدولية‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬الشباب‭ ‬البحريني‭ ‬ويشارك‭ ‬فيها‭ ‬اللاعبون‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬دول‭ ‬العالم،‭ ‬ما‭ ‬يعكس‭ ‬المستوى‭ ‬التنظيمي‭ ‬والفني‭ ‬الذي‭ ‬يجعل‭ ‬البحرين‭ ‬واجهة‭ ‬حضارية‭ ‬تنظم‭ ‬البطولات‭ ‬الكبرى‭.‬

ويهذه‭ ‬المناسبة‭ ‬اشاد‭ ‬مجلس‭ ‬ادارة‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬للجولف‭ ‬بهذا‭ ‬الدعم‭ ‬المتواصل‭ ‬الذي‭ ‬يقدمه‭ ‬البنك‭ ‬لبطولة‭ ‬كأس‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬الدولية‭ ‬والذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تطور‭ ‬رياضة‭ ‬الجولف‭ ‬البحرينية‭ ‬وكذلك‭ ‬نجاح‭ ‬البطولة‭ ‬المتواصل‭ ‬خلال‭ ‬السنوات‭ ‬الماضية،‭ ‬ما‭ ‬جعلها‭ ‬من‭ ‬اقوى‭ ‬البطولات‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬والتي‭ ‬تشهد‭ ‬اقبالا‭ ‬كبيرا‭ ‬من‭ ‬اللاعبين‭ ‬المحترفين‭ ‬والهواة‭ ‬من‭ ‬اصحاب‭ ‬الخبرة‭ ‬في‭ ‬رياضة‭ ‬الجولف‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬قوة‭ ‬المنافسة‭ ‬والاثارة‭ ‬التي‭ ‬تشهدها‭ ‬البطولة‭.‬