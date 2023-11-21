وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل القتال في غزة بعد نهاية مرحلة صفقة الأسرى

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل ستواصل القتال بكل قوتها في غزة بعد نهاية مرحلة صفقة الأسرى.

وقال غالانت إن الاتفاق هو الخطوة الأولى لإعادة جميع الأسرى.



وأضاف أن العمليات العسكرية الإسرائيلية هي التي دفعت باتجاه الوصول إلى الاتفاق بشأن الأسرى.