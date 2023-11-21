وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل القتال في غزة بعد نهاية مرحلة صفقة الأسرى

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل القتال في غزة بعد نهاية مرحلة صفقة الأسرى
التاريخ
11/21/2023 7:12:24 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن إسرائيل ستواصل القتال بكل قوتها في غزة بعد نهاية مرحلة صفقة الأسرى.
وقال غالانت إن الاتفاق هو الخطوة الأولى لإعادة جميع الأسرى.
وأضاف أن العمليات العسكرية الإسرائيلية هي التي دفعت باتجاه الوصول إلى الاتفاق بشأن الأسرى.
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