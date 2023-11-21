سرايا القدس: وفاة المستوطنة التي أبدينا استعدادنا لإطلاق سراحها لأسباب إنسانية

سرايا القدس: وفاة المستوطنة التي أبدينا استعدادنا لإطلاق سراحها لأسباب إنسانية
التاريخ
11/21/2023 7:12:24 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن أبو حمزة الناطق العسكري لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وفاة المستوطنة حنا كتسير التي كانت السرايا أبدت استعدادها لإطلاق سراحها لأسباب إنسانية.
وقال "لقد توفيت كتسير بسبب مماطلة العدو، ونؤكد إخلاء مسؤوليتنا تجاه أسرى العدو لدينا في ظل استمرار القصف الهمجي على كل شبر في قطاع غزة".
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