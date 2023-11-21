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سرايا القدس: وفاة المستوطنة التي أبدينا استعدادنا لإطلاق سراحها لأسباب إنسانية

11/21/2023 7:12:24 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن أبو حمزة الناطق العسكري لسرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وفاة المستوطنة حنا كتسير التي كانت السرايا أبدت استعدادها لإطلاق سراحها لأسباب إنسانية.


وقال "لقد توفيت كتسير بسبب مماطلة العدو، ونؤكد إخلاء مسؤوليتنا تجاه أسرى العدو لدينا في ظل استمرار القصف الهمجي على كل شبر في قطاع غزة".

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