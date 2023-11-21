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قطر: الوصول إلى اتفاق بين إسرائيل والمقاومة أصبح بأقرب نقطة

11/21/2023 7:12:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية الدكتور ماجد بن محمد الأنصاري، أن الوساطة القطرية لخفض التصعيد وضمان حماية المدنيين في غزة وصلت إلى مرحلة نهائية.
وأضاف، في الإحاطة الإعلامية الأسبوعية مساء اليوم الثلاثاء، أن الوساطة تجاوزت القضايا الجوهرية والمحورية "وما تبقى فقط أمور محدودة، ما يعني أننا في أقرب نقطة للوصول إلى اتفاق".
وشدد الدكتور الأنصاري، على أهمية عدم إعلان أي تفاصيل عن مجريات هذه الوساطة لحين إتمامها، مشيرا إلى أنه سيتم إصدار بيان في حال التوصل إلى الاتفاق في شكله النهائي.




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