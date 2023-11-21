الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة في الشمال تابعة له عن طريق الخطأ

الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة في الشمال تابعة له عن طريق الخطأ
التاريخ
11/21/2023 7:12:23 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي اسقاط الدفاعات الجوية طائرة إسرائيلية بدون طيار عن طريق الخطأ. يأتي ذلك بعد اطلاق صافرات الإنذار جنوب غرب طبريا.
ودوت صافرات الإنذار في قرية البعينة النجيدات في الجليل جنوب غرب طبريا.
وقامت الدفاعات الجوية الاسرائيلية بإسقاط المسيرة عن طريق الخطأ.
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