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الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة مسيرة في الشمال تابعة له عن طريق الخطأ

11/21/2023 7:12:23 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن الجيش الإسرائيلي اسقاط الدفاعات الجوية طائرة إسرائيلية بدون طيار عن طريق الخطأ. يأتي ذلك بعد اطلاق صافرات الإنذار جنوب غرب طبريا.
ودوت صافرات الإنذار في قرية البعينة النجيدات في الجليل جنوب غرب طبريا.


وقامت الدفاعات الجوية الاسرائيلية بإسقاط المسيرة عن طريق الخطأ.

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