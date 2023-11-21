استهداف قاعدة أمريكية في العراق بصاروخ باليستي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الثلاثاء أنه تم استهداف قواتها في قاعدة جوية غرب بغداد بصاروخ باليستي.



وقال مسؤولون أمريكيون إن القوات الأمريكية تعرضت للهجوم في قاعدة جوية غرب بغداد، وردت طائرة عسكرية أمريكية دفاعا عن النفس، مما أسفر عن ارتقاء عدد من المسلحين.

وصرح مسؤولان أمريكيان بأنه تمت مهاجمة قاعدة عين الأسد بصاروخ باليستي قريب المدى الذي أدى إلى سقوط ثمانية إصابات وأضرار طفيفة في البنية التحتية.

RT