استهداف قاعدة أمريكية في العراق بصاروخ باليستي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أمس الثلاثاء أنه تم استهداف قواتها في قاعدة جوية غرب بغداد بصاروخ باليستي.
وقال مسؤولون أمريكيون إن القوات الأمريكية تعرضت للهجوم في قاعدة جوية غرب بغداد، وردت طائرة عسكرية أمريكية دفاعا عن النفس، مما أسفر عن ارتقاء عدد من المسلحين.
وصرح مسؤولان أمريكيان بأنه تمت مهاجمة قاعدة عين الأسد بصاروخ باليستي قريب المدى الذي أدى إلى سقوط ثمانية إصابات وأضرار طفيفة في البنية التحتية.
RT
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