MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

هذا‭ ‬التوجه‭ ‬في‭ ‬نظري‭ ‬هو‭ ‬توجه‭ ‬سليم،‭ ‬فكما‭ ‬ان‭ ‬مساندة‭ ‬أصحاب‭ ‬الدرجات‭ ‬الدنيا‭ ‬مهمة‭ ‬لكي‭ ‬تساعدهم‭ ‬على‭ ‬تكاليف‭ ‬المعيشة‭ ‬والحياة‭ ‬الكريمة‭ ‬فإن‭ ‬مساندة‭ ‬أصحاب‭ ‬الوظائف‭ ‬القيادية‭ ‬والتنفيذية‭ ‬هو‭ ‬أمر‭ ‬مهمّ‭ ‬لأجل‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬ولإعطائها‭ ‬المجال‭ ‬للمزيد‭ ‬من‭ ‬التطور‭ ‬لإفادة‭ ‬نفسها‭ ‬وشركاتها‭ ‬وبلدها‭ ‬أيضا،‭ ‬فدعم‭ ‬رواتب‭ ‬هذه‭ ‬الفئة‭ ‬يساعدها‭ ‬على‭ ‬الاستقرار‭ ‬الوظيفي‭ ‬والشعور‭ ‬بأن‭ ‬إنجازاتها‭ ‬مقدرة‭ ‬فتواصل‭ ‬عملها‭ ‬في‭ ‬راحة‭ ‬نفسية‭ ‬وشعور‭ ‬بالأمان‭ ‬والتقدير‭ ‬مما‭ ‬يدفعها‭ ‬الى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬العطاء‭.‬

ومن‭ ‬المهم‭ ‬الحرص‭ ‬على‭ ‬جميع‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الدرجات‭ ‬والتخصصات‭ ‬والحرص‭ ‬على‭ ‬تطويرهم‭ ‬سواء‭ ‬بالدعم‭ ‬المادي‭ ‬أو‭ ‬بإتاحة‭ ‬فرص‭ ‬التدريب‭ ‬لهم‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬نسب‭ ‬الدعم‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬يتوافر‭ ‬من‭ ‬الميزانيات،‭ ‬ومن‭ ‬المهم‭ ‬أن‭ ‬تتفاهم‭ ‬تمكين‭ ‬مع‭ ‬مختلف‭ ‬الشركات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭ ‬حول‭ ‬هذا‭ ‬الدعم‭ ‬وكيف‭ ‬سيكون‭ ‬وكيف‭ ‬سيتم‭ ‬التعاون‭ ‬بشأنه‭.‬