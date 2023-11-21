(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ذكرت مصادر نيابية للزميلة الأيام أن الفريق الحكومي ذكر لأعضاء السلطة التشريعية في سياق الرد على الاستفسارات أن حزمة الدعم الجديدة والتي تضم دعم زيادة الرواتب تشمل دعم الوظائف القيادية والتنفيذية في الشركات بالقطاع الخاص، وليست محصورة على الموظفين، وذكرت أن الدعم للوظائف القيادية يصل الى 50% من الراتب كحد أقصى.
هذا التوجه في نظري هو توجه سليم، فكما ان مساندة أصحاب الدرجات الدنيا مهمة لكي تساعدهم على تكاليف المعيشة والحياة الكريمة فإن مساندة أصحاب الوظائف القيادية والتنفيذية هو أمر مهمّ لأجل الحفاظ على هذه الفئة ولإعطائها المجال للمزيد من التطور لإفادة نفسها وشركاتها وبلدها أيضا، فدعم رواتب هذه الفئة يساعدها على الاستقرار الوظيفي والشعور بأن إنجازاتها مقدرة فتواصل عملها في راحة نفسية وشعور بالأمان والتقدير مما يدفعها الى المزيد من العطاء.
ومن المهم الحرص على جميع الموظفين في مختلف الدرجات والتخصصات والحرص على تطويرهم سواء بالدعم المادي أو بإتاحة فرص التدريب لهم على أن تكون نسب الدعم حسب ما يتوافر من الميزانيات، ومن المهم أن تتفاهم تمكين مع مختلف الشركات في القطاع الخاص حول هذا الدعم وكيف سيكون وكيف سيتم التعاون بشأنه.
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