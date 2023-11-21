MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ورغم‭ ‬هذا‭ ‬يبدو‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬حرّا‭ ‬طليقا‭ ‬يفعل‭ ‬ما‭ ‬يشاء‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يخشى‭ ‬أحدا‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يوقفه‭ ‬أحد‭ ‬في‭ ‬العالم‭.‬

‭ ‬السؤال‭ ‬الآن‭ ‬هو‭: ‬من‭ ‬يوقف‭ ‬هؤلاء‭ ‬الهمج؟‭.. ‬من‭ ‬يوقف‭ ‬كل‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬الوحشية‭ ‬التي‭ ‬يرتكبونها؟

‭ ‬للإجابة‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬السؤال،‭ ‬لا‭ ‬بد‭ ‬ان‭ ‬نتوقف‭ ‬عند‭ ‬أربعة‭ ‬جوانب‭ ‬أساسية‭ ‬تمثل‭ ‬تلخيصا‭ ‬للوضع‭ ‬الحالي‭ ‬بدقة‭:‬

الجانب‭ ‬الأول‭: ‬ان‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬أظهر‭ ‬انه‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭ ‬لن‭ ‬يتوقف‭ ‬عند‭ ‬أيّ‭ ‬حد‭. ‬لن‭ ‬يتوقف‭ ‬عن‭ ‬ارتكاب‭ ‬أشنع‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والإبادة‭ ‬حتى‭ ‬يبيد‭ ‬غزة‭ ‬بالكامل،‭ ‬شعبا‭ ‬وأرضا‭.‬

‭ ‬بالنسبة‭ ‬للعدو،‭ ‬القضية‭ ‬ليست‭ ‬قضية‭ ‬حماس‭ ‬والقضاء‭ ‬عليها‭ ‬كما‭ ‬يزعم‭. ‬العدو‭ ‬يعتبر‭ ‬ان‭ ‬هذه‭ ‬فرصة‭ ‬لتنفيذ‭ ‬مشروعه‭ ‬الصهيوني‭ ‬بتصفية‭ ‬القضية‭ ‬الفلسطينية‭.‬

‭ ‬بعبارة‭ ‬أخرى‭ ‬لن‭ ‬يتوقف‭ ‬العدو‭ ‬عن‭ ‬جرائمه‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬إجباره‭ ‬على‭ ‬ذلك‭.‬

الجانب‭ ‬الثاني‭: ‬أن‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬لن‭ ‬تفعل‭ ‬أي‭ ‬شيء‭ ‬لردع‭ ‬هؤلاء‭ ‬الهمج‭. ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬شريك‭ ‬كامل‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬جرائم‭ ‬الحرب‭ ‬والابادة‭ ‬التي‭ ‬يرتكبها‭ ‬العدو‭. ‬هي‭ ‬شريك‭ ‬كامل‭ ‬ليس‭ ‬فقط‭ ‬رضوخا‭ ‬للعدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬وإنما‭ ‬أيضا‭ ‬بإرادتها‭. ‬بمعنى‭ ‬انها‭ ‬هي‭ ‬أيضا‭ ‬تريد‭ ‬هذا‭ ‬الدمار‭ ‬والخراب‭ ‬لغزة‭ ‬ولكل‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭.‬

واذا‭ ‬كان‭ ‬بعض‭ ‬قادة‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬تحت‭ ‬وطأة‭ ‬شناعة‭ ‬الجرائم‭ ‬الصهيونية‭ ‬والغضب‭ ‬العارم‭ ‬للرأي‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬بلادها‭ ‬وكثير‭ ‬من‭ ‬النخب‭ ‬السياسية‭ ‬والإعلامية‭ ‬الشريفة‭ ‬تحاول‭ ‬أن‭ ‬تظهر‭ ‬تغيرا‭ ‬في‭ ‬مواقفها‭ ‬وقدرا‭ ‬من‭ ‬الانسانية‭ ‬الظاهرة‭ ‬تعاطفا‭ ‬مع‭ ‬الفلسطينيين،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يعكس‭ ‬أي‭ ‬تغيير‭ ‬حقيقي‭ ‬في‭ ‬مواقفهم‭ ‬وشراكتهم‭ ‬مع‭ ‬العدو،‭ ‬وإنسانيتهم‭ ‬زائفة‭.‬

الجانب‭ ‬الثالث‭: ‬ان‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬وكل‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬المعنية‭ ‬بالجرائم‭ ‬التي‭ ‬ترتكب‭ ‬ضد‭ ‬الشعب‭ ‬الفلسطيني‭ ‬عاجزة‭ ‬عجزا‭ ‬تاما‭ ‬وليس‭ ‬لديها‭ ‬أي‭ ‬قدرة‭ ‬على‭ ‬وقف‭ ‬هذه‭ ‬الجرائم‭ ‬أو‭ ‬محاسبة‭ ‬العدو‭.‬

هذا‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬ان‭ ‬كل‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬لم‭ ‬تتردد‭ ‬في‭ ‬وصف‭ ‬ما‭ ‬يفعله‭ ‬العدو‭ ‬الصهيوني‭ ‬بجرائم‭ ‬حرب‭ ‬وإبادة‭ ‬بحسب‭ ‬معايير‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭. ‬ومع‭ ‬هذا‭ ‬تقف‭ ‬كلها‭ ‬عاجزة‭ ‬حتى‭ ‬عن‭ ‬تنفيذ‭ ‬قرار‭ ‬دولي‭ ‬بوقف‭ ‬النار‭ ‬أو‭ ‬بهدنة‭ ‬انسانية‭.‬

هذه‭ ‬الوضع‭ ‬المؤسف‭ ‬هو‭ ‬تجسيد‭ ‬بالطبع‭ ‬لما‭ ‬انتهى‭ ‬اليه‭ ‬حال‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬الهيمنة‭ ‬الأمريكية‭ ‬والغربية‭ ‬عموما‭ ‬على‭ ‬مقدراتها‭.‬

الجانب‭ ‬الرابع‭: ‬أن‭ ‬المواقف‭ ‬العربية‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬الإبادة‭ ‬التي‭ ‬تجري‭ ‬لغزة‭ ‬وأهلها‭ ‬تعتبر‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هزيلة‭ ‬وغير‭ ‬فعالة‭ ‬على‭ ‬الاطلاق‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقود‭ ‬الى‭ ‬وقف‭ ‬هذ‭ ‬الحرب‭.‬

حتى‭ ‬الآن‭ ‬لم‭ ‬تتجاوز‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬مرحلة‭ ‬تسجيل‭ ‬المواقف‭ ‬فقط،‭ ‬بالإدانة‭ ‬والرفض‭. ‬وكل‭ ‬الجولات‭ ‬والجهود‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬يقال‭ ‬انه‭ ‬يتم‭ ‬بذلها‭ ‬تدور‭ ‬في‭ ‬نفس‭ ‬الاطار،‭ ‬أي‭ ‬تسجيل‭ ‬المواقف‭.‬

في‭ ‬كل‭ ‬الأحوال‭ ‬لا‭ ‬نستطيع‭ ‬أبدا‭ ‬ان‭ ‬نعتبر‭ ‬الموقف‭ ‬العربي‭ ‬العام‭ ‬عاملا‭ ‬فعالا‭ ‬في‭ ‬وقف‭ ‬حرب‭ ‬الابادة‭ ‬الصهيونية‭.‬

هذه‭ ‬الجوانب‭ ‬الأربعة‭ ‬تلخص‭ ‬الوضع‭ ‬العام‭ ‬اليوم،‭ ‬وهي‭ ‬كلها‭ ‬كما‭ ‬نرى‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬تردع‭ ‬هؤلاء‭ ‬الهمج‭.‬

مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬عودة‭ ‬الى‭ ‬السؤال‭: ‬من‭ ‬يوقف‭ ‬هؤلاء‭ ‬الهمج‭ ‬اذن؟

في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬ليس‭ ‬بمقدور‭ ‬أحد‭ ‬ان‭ ‬يوقف‭ ‬هؤلاء‭ ‬الهمج‭ ‬الا‭ ‬نحن‭ ‬العرب‭.‬

الدول‭ ‬والشعوب‭ ‬العربية‭ ‬هي‭ ‬الوحيدة‭ ‬القادرة‭ ‬على‭ ‬ذلك‭. ‬لن‭ ‬تتوقف‭ ‬هذه‭ ‬الحرب‭ ‬ولن‭ ‬يرتدع‭ ‬هذا‭ ‬العدو‭ ‬الهمجي‭ ‬ما‭ ‬لم‭ ‬تشعر‭ ‬أمريكا‭ ‬والدول‭ ‬الغربية‭ ‬أن‭ ‬مصالحها‭ ‬مع‭ ‬دولنا‭ ‬في‭ ‬خطر‭ ‬حقيقي‭ ‬وأنها‭ ‬ستدفع‭ ‬ثمنا‭ ‬فادحا‭ ‬جراء‭ ‬استمرارها‭ ‬في‭ ‬مواقفها،‭ ‬وما‭ ‬لم‭ ‬يعرف‭ ‬العدو‭ ‬انه‭ ‬منبوذ‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬ولا‭ ‬أحد‭ ‬يريد‭ ‬استمرار‭ ‬أي‭ ‬علاقات‭ ‬معه‭ ‬على‭ ‬أي‭ ‬مستوى‭.‬

يتطلب‭ ‬هذا‭ ‬بداهة‭ ‬كما‭ ‬نقول‭ ‬باستمرار‭ ‬إجراءات‭ ‬عملية‭ ‬عربية‭ ‬محددة،‭ ‬الكل‭ ‬يعرفها‭.‬