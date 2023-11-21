في خطاب محير.. بايدن يخلط بين بريتني سبيرز وتايلور سويفت

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

واضطرت‭ ‬تايلور‭ ‬سويفت‭ ‬إلى‭ ‬إرجاء‭ ‬بقية‭ ‬جولتها‭ ‬بعد‭ ‬حادثة‭ ‬الوفاة،‭ ‬بسبب‭ ‬مخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬إجراءات‭ ‬السلامة‭. ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬السبب‭ ‬الرسمي‭ ‬للوفاة‭ ‬لم‭ ‬يُعلن‭ ‬بعد‭.

‬وأثار‭ ‬تعليق‭ ‬بايدن‭ ‬على‭ ‬حفلة‭ ‬تايلور‭ ‬سويفت،‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الانتقادات،‭ ‬إذ‭ ‬أثار‭ ‬خلطه‭ ‬غضبًا‭ ‬لدى‭ ‬الأمريكيين‭. ‬وكتب‭ ‬أحدهم‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬قدمت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بيونسيه‭ ‬وتايلور‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الأمريكي‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬قدمه،‭ ‬وينبغي‭ ‬شكرهما‮»‬‭.‬