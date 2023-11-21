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في خطاب محير.. بايدن يخلط بين بريتني سبيرز وتايلور سويفت

11/21/2023 7:09:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) أراد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬جو‭ ‬بايدن‭ ‬أن‭ ‬يشير‭ ‬فيما‭ ‬يبدو‭ ‬إلى‭ ‬مغنية‭ ‬البوب‭ ‬تايلور‭ ‬سويفت،‭ ‬لكن‭ ‬بدلًا‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬اختلط‭ ‬عليه‭ ‬الأمر‭ ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬كلّ‭ ‬من‭ ‬مغنية‭ ‬البوب‭ ‬بريتني‭ ‬سبيرز‭ ‬والمغنية‭ ‬والممثلة‭ ‬بيونسيه‭. ‬ووفق‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬ميرور‮»‬‭ ‬جاء‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬خطاب‭ ‬ألقاه‭ ‬بمناسبة‭ ‬عيد‭ ‬الشكر،‭ ‬إذ‭ ‬علق‭ ‬متمتمًا‭ ‬بحيرة‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬أصعب‭ ‬من‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬تذكرة‭ ‬لجولة‭ ‬عصر‭ ‬النهضة،‭ ‬أو‭ ‬لجولة‭ ‬بريتني‭.. ‬الجو‭ ‬حار‭ ‬نوعًا‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬الآن‮»‬‭. ‬ولم‭ ‬يعرف‭ ‬ماذا‭ ‬أراد‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬تحديدًا‭ ‬بخطابه،‭ ‬ولكن‭ ‬بالإشارة‭ ‬إلى‭ ‬البرازيل،‭ ‬والتي‭ ‬أحيت‭ ‬فيها‭ ‬تايلور‭ ‬سويفت‭ ‬حفلًا‭ ‬مؤخرًا،‭ ‬وحظيت‭ ‬بجماهيرية‭ ‬غير‭ ‬مسبوقة‭ ‬هناك‭. ‬فمن‭ ‬المحتمل‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬كان‭ ‬يقصد‭ ‬قوله،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬بريتني‭ ‬سبيرز‭ ‬ليس‭ ‬لها‭ ‬أي‭ ‬جولات‭ ‬في‭ ‬البرازيل‭ ‬الآن‭. ‬وأشار‭ ‬تعليق‭ ‬بايدن‭ ‬المبهم،‭ ‬كالعديد‭ ‬من‭ ‬خطاباته،‭ ‬إلى‭ ‬الظروف‭ ‬المروعة‭ ‬التي‭ ‬شهدها‭ ‬حفل‭ ‬تايلور‭ ‬سويفت‭ ‬في‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جينيرو،‭ ‬حيث‭ ‬توفيت‭ ‬إحدى‭ ‬الحاضرات‭ ‬في‭ ‬الحفل،‭ ‬نتيجة‭ ‬الحر‭ ‬الشديد‭. ‬

واضطرت‭ ‬تايلور‭ ‬سويفت‭ ‬إلى‭ ‬إرجاء‭ ‬بقية‭ ‬جولتها‭ ‬بعد‭ ‬حادثة‭ ‬الوفاة،‭ ‬بسبب‭ ‬مخاوف‭ ‬بشأن‭ ‬إجراءات‭ ‬السلامة‭. ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬السبب‭ ‬الرسمي‭ ‬للوفاة‭ ‬لم‭ ‬يُعلن‭ ‬بعد‭.
‬وأثار‭ ‬تعليق‭ ‬بايدن‭ ‬على‭ ‬حفلة‭ ‬تايلور‭ ‬سويفت،‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الانتقادات،‭ ‬إذ‭ ‬أثار‭ ‬خلطه‭ ‬غضبًا‭ ‬لدى‭ ‬الأمريكيين‭. ‬وكتب‭ ‬أحدهم‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬قدمت‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬بيونسيه‭ ‬وتايلور‭ ‬للاقتصاد‭ ‬الأمريكي‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬قدمه،‭ ‬وينبغي‭ ‬شكرهما‮»‬‭.‬

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