مصرع 50 شخصا ونزوح 700 ألف جراء الفيضانات في الصومال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وشهدت‭ ‬منطقة‭ ‬القرن‭ ‬الإفريقي‭ ‬أمطاراً‭ ‬غزيرة‭ ‬وفيضانات‭ ‬مفاجئة‭ ‬في‭ ‬الأسابيع‭ ‬الأخيرة،‭ ‬مرتبطة‭ ‬بظاهرة‭ ‬النينيو‭ ‬المناخية،‭ ‬ما‭ ‬تسبّب‭ ‬في‭ ‬مصرع‭ ‬العشرات‭ ‬ونزوح‭ ‬أعداد‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬السكان،‭ ‬لا‭ ‬سيما‭ ‬في‭ ‬الصومال‭ ‬حيث‭ ‬دمرت‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬جسوراً‭ ‬وأغرقت‭ ‬مناطق‭ ‬سكنية‭.

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وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الهيئة‭ ‬الوطنية‭ ‬لإدارة‭ ‬الكوارث‭ ‬في‭ ‬الصومال‭ ‬محمود‭ ‬معلم‭ ‬عبدالله‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬إن‭ ‬‮«‬خمسين‭ ‬شخصا‭ ‬لقوا‭ ‬حتفهم‭ ‬في‭ ‬الكارثة‭... ‬بينما‭ ‬اضطر‭ ‬687235‭ ‬شخصا‭ ‬إلى‭ ‬الفرار‭ ‬من‭ ‬ديارهم‮»‬‭. ‬

وحذر‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الأمطار‭ ‬المتوقعة‭ ‬بين‭ ‬21‭ ‬و24‭ ‬نوفمبر‭ ‬قد‭ ‬تؤدي‭ ‬إلى‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الفيضانات‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تتسبب‭ ‬في‭ ‬وفيات‭ ‬ودمار‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أفاد‭ ‬مكتب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتنسيق‭ ‬الشؤون‭ ‬الإنسانية‭ (‬أوتشا‭) ‬السبت‭ ‬بأنّ‭ ‬عدد‭ ‬النازحين‭ ‬بسبب‭ ‬الأمطار‭ ‬الغزيرة‭ ‬والفيضانات‭ ‬في‭ ‬الصومال‭ ‬‮«‬تضاعف‭ ‬تقريباً‭ ‬خلال‭ ‬أسبوع‮»‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تضرر‭ ‬ما‭ ‬مجموعه‭ ‬1٫7‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭ ‬من‭ ‬الكارثة‭. ‬