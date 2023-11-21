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((دع الناس يموتون)).. تحقيق يكشف تصريحا صاعقا لسوناك

11/21/2023 7:08:59 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ‭(‬العربية‭.‬نت‭): ‬كشف‭ ‬تحقيق‭ ‬أجرته‭ ‬بريطانيا‭ ‬بشأن‭ ‬طريقة‭ ‬تعامل‭ ‬السلطات‭ ‬مع‭ ‬جائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19،‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬ريشي‭ ‬سوناك‭ ‬قال‭ ‬إن‭ ‬على‭ ‬الحكومة‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تدع‭ ‬الناس‭ ‬يموتون‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬الجائحة‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬فرض‭ ‬إغلاق‭ ‬ثانٍ‭ ‬شامل‭. ‬وذكر‭ ‬باتريك‭ ‬فالانس،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يشغل‭ ‬منصب‭ ‬كبير‭ ‬المستشارين‭ ‬العلميين‭ ‬للحكومة‭ ‬خلال‭ ‬الجائحة‭ ‬في‭ ‬مذكراته،‭ ‬أن‭ ‬اجتماعاً‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬25‭ ‬أكتوبر‭ ‬2020‭ ‬ضم‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬آنذاك‭ ‬بوريس‭ ‬جونسون‭ ‬وسوناك،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬وزيراً‭ ‬للمالية‭ ‬حينها،‭ ‬وفق‭ ‬رويترز‭. ‬كما‭ ‬عُرضت‭ ‬المذكرات‭ ‬على‭ ‬التحقيق‭ ‬وأظهرت‭ ‬كيف‭ ‬أن‭ ‬دومينيك‭ ‬كامينجز،‭ ‬كبير‭ ‬مستشاري‭ ‬جونسون‭ ‬خلال‭ ‬الجائحة،‭ ‬نقل‭ ‬إلى‭ ‬فالانس‭ ‬ما‭ ‬قال‭ ‬إنه‭ ‬سمعه‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭. ‬ونقل‭ ‬فالانس‭ ‬عن‭ ‬كامينجز‭ ‬قوله‭ ‬في‭ ‬مذكراته‭: ‬‮«‬يرى‭ ‬ريشي‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬بأس‭ ‬أن‭ ‬تدع‭ ‬الناس‭ ‬يموتون‭. ‬كل‭ ‬هذا‭ ‬ينم‭ ‬عن‭ ‬افتقار‭ ‬تام‭ ‬للقيادة‮»‬‭. ‬إلى‭ ‬ذلك‭ ‬أعلن‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬سوناك‭ ‬أن‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬سيحدد‭ ‬موقفه‭ ‬عندما‭ ‬يقدم‭ ‬أدلته‭ ‬للتحقيق‭ ‬‮«‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الرد‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬حدة‮»‬‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التحقيق‭ ‬ينظر‭ ‬في‭ ‬استجابة‭ ‬الحكومة‭ ‬لجائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬التي‭ ‬أغلقت‭ ‬قطاعات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬وقتلت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬220‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬التحقيق‭ ‬حتى‭ ‬صيف‭ ‬2026‭. ‬وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬حكوميون‭ ‬كبار‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مستعدة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الجائحة،‭ ‬وإن‭ ‬الثقافة‭ ‬‮«‬السامة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬وصفهم،‭ ‬أعاقت‭ ‬الاستجابة‭ ‬للأزمة‭ ‬الصحية‭.‬

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