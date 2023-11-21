((دع الناس يموتون)).. تحقيق يكشف تصريحا صاعقا لسوناك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬التحقيق‭ ‬ينظر‭ ‬في‭ ‬استجابة‭ ‬الحكومة‭ ‬لجائحة‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬التي‭ ‬أغلقت‭ ‬قطاعات‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الاقتصاد،‭ ‬وقتلت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬220‭ ‬ألف‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭. ‬ومن‭ ‬المقرر‭ ‬أن‭ ‬يستمر‭ ‬التحقيق‭ ‬حتى‭ ‬صيف‭ ‬2026‭. ‬وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬حكوميون‭ ‬كبار‭ ‬إن‭ ‬الحكومة‭ ‬لم‭ ‬تكن‭ ‬مستعدة‭ ‬للتعامل‭ ‬مع‭ ‬الجائحة،‭ ‬وإن‭ ‬الثقافة‭ ‬‮«‬السامة‮»‬،‭ ‬بحسب‭ ‬وصفهم،‭ ‬أعاقت‭ ‬الاستجابة‭ ‬للأزمة‭ ‬الصحية‭.‬