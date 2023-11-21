((الملك حمد الإرسالية الأمريكية)) يقيم مؤتمر طب الأطفال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) نظم مستشفى الملك حمد الإرسالية الأمريكية في عالي يوم الأحد 19 نوفمبر 2023 مؤتمر طب الأطفال الذي أقيم مدة يوم واحد، وحضره أكثر من 200 متخصص في المجال الطبي.
وكانت الدكتورة سيما كومار، من مايو كلينيك في روتشستر، مينيسوتا، الولايات المتحدة الأمريكية، من بين 10 متحدثين ألقوا محاضرات وعقدوا حلقات نقاشية حول التحديات الناشئة والتقنيات الجديدة في مجال طب الأطفال.
وألقت رئيسة قسم الغدد الصماء لدى الأطفال في مايو كلينيك ومديرة برنامج زمالة طب الغدد الصماء لدى الأطفال الدكتورة سيما كومار محاضرتين؛ إحداهما حول معالجة السمنة لدى الأطفال في الشرق الأوسط ومملكة البحرين والأخرى حول إدارة مرض السكري من النوع الأول لدى الأطفال وأحدث التقنيات في إدارة مرض السكري. وصرح الدكتور جورج شيريان الرئيس التنفيذي للشركات بمستشفى الإرسالية الأمريكية في افتتاحية المؤتمر: «إن هذا التواصل مع زملائه المهنيين يشجع الحوار والتعاون وتبادل الخبرات، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى رفع مستوى رعاية الأطفال».
وشكل المؤتمر جزءًا من «تقييم مسار العمل الأكاديمي» بالتعاون المستمر بين مستشفى الإرسالية الأمريكية بالبحرين ومايو كلينك بالولايات المتحدة الأمريكية. وكان من بين الممثلين الآخرين الذين حضروا هذا الحدث من الولايات المتحدة الأمريكية بوب سبيري مدير عمليات الخدمات التعليمية في مايو كلينيك، وبن لانجولز المحلل الرئيسي والاستشاري الدولي لدى مايو كلينك.
وصرح الدكتور ديباك أبراهام رئيس الطاقم الطبي في مستشفى الإرسالية الأمريكية: «ستستمر مبادرات التعليم الطبي في المستشفى لضمان بقاء التقدم الأكاديمي ومشاركة الأبحاث محوراً رئيسياً لتلبية احتياجات الرعاية الصحية في المنطقة بشكل فعال».
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