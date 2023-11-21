((الملك حمد الإرسالية الأمريكية)) يقيم مؤتمر طب الأطفال

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكانت‭ ‬الدكتورة‭ ‬سيما‭ ‬كومار،‭ ‬من‭ ‬مايو‭ ‬كلينيك‭ ‬في‭ ‬روتشستر،‭ ‬مينيسوتا،‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬10‭ ‬متحدثين‭ ‬ألقوا‭ ‬محاضرات‭ ‬وعقدوا‭ ‬حلقات‭ ‬نقاشية‭ ‬حول‭ ‬التحديات‭ ‬الناشئة‭ ‬والتقنيات‭ ‬الجديدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬طب‭ ‬الأطفال‭.‬

وألقت‭ ‬رئيسة‭ ‬قسم‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬كلينيك‭ ‬ومديرة‭ ‬برنامج‭ ‬زمالة‭ ‬طب‭ ‬الغدد‭ ‬الصماء‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬الدكتورة‭ ‬سيما‭ ‬كومار‭ ‬محاضرتين؛‭ ‬إحداهما‭ ‬حول‭ ‬معالجة‭ ‬السمنة‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬ومملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والأخرى‭ ‬حول‭ ‬إدارة‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭ ‬من‭ ‬النوع‭ ‬الأول‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬وأحدث‭ ‬التقنيات‭ ‬في‭ ‬إدارة‭ ‬مرض‭ ‬السكري‭. ‬وصرح‭ ‬الدكتور‭ ‬جورج‭ ‬شيريان‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركات‭ ‬بمستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬افتتاحية‭ ‬المؤتمر‭: ‬‮«‬إن‭ ‬هذا‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬زملائه‭ ‬المهنيين‭ ‬يشجع‭ ‬الحوار‭ ‬والتعاون‭ ‬وتبادل‭ ‬الخبرات،‭ ‬ما‭ ‬يؤدي‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المطاف‭ ‬إلى‭ ‬رفع‭ ‬مستوى‭ ‬رعاية‭ ‬الأطفال‮»‬‭.‬

وشكل‭ ‬المؤتمر‭ ‬جزءًا‭ ‬من‭ ‬‮«‬تقييم‭ ‬مسار‭ ‬العمل‭ ‬الأكاديمي‮»‬‭ ‬بالتعاون‭ ‬المستمر‭ ‬بين‭ ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬بالبحرين‭ ‬ومايو‭ ‬كلينك‭ ‬بالولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الممثلين‭ ‬الآخرين‭ ‬الذين‭ ‬حضروا‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بوب‭ ‬سبيري‭ ‬مدير‭ ‬عمليات‭ ‬الخدمات‭ ‬التعليمية‭ ‬في‭ ‬مايو‭ ‬كلينيك،‭ ‬وبن‭ ‬لانجولز‭ ‬المحلل‭ ‬الرئيسي‭ ‬والاستشاري‭ ‬الدولي‭ ‬لدى‭ ‬مايو‭ ‬كلينك‭.‬

وصرح‭ ‬الدكتور‭ ‬ديباك‭ ‬أبراهام‭ ‬رئيس‭ ‬الطاقم‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬مستشفى‭ ‬الإرسالية‭ ‬الأمريكية‭: ‬‮«‬ستستمر‭ ‬مبادرات‭ ‬التعليم‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬لضمان‭ ‬بقاء‭ ‬التقدم‭ ‬الأكاديمي‭ ‬ومشاركة‭ ‬الأبحاث‭ ‬محوراً‭ ‬رئيسياً‭ ‬لتلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬الرعاية‭ ‬الصحية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬بشكل‭ ‬فعال‮»‬‭.‬