السباق السادس يكسر حاجز الــ 100 جوادأكبر مشاركة للجياد تتنافس على كؤوس بنك البحرين الوطني

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) ينظم نادي راشد للفروسية وسباق الخيل يوم بعد غدٍ الجمعة السباق السادس لهذا الموسم والذي سيقام على كؤوس بنك البحرين الوطني وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير.
وسيشهد السباق مشاركة كبيرة هي الأعلى حتى الآن في هذا الموسم وبلغت 101 جواداً مما أدى الى زيادة عدد الأشواط الى 9 أشواط وسط توقعات بمنافسات قوية بين أغلب الجياد المرشحة سواء المستوردة أو النتاج المحلي أو الخيل العربية والتي ستخوض منافسات قوية للفوز بالكؤوس في جميع الأشواط، فيما يحيط الغموض ببعض الأشواط المخصصة المخصصة للجياد المبتدئات وبعضها تشارك للمرة الأولى، حيث جاءت قائمة الجياد المشاركة على النحو التالي:
الشوط الأول يقام على كأس بنك البحرين الوطني لخيل البحرين العربية الأصيلة «الواهو» لمسافة 1400 متر وبمشاركة الجياد «الصقلاوي 1807 – مصنان 1781 – الحمداني 1810 – الكروش 1786 – عبيان 1867 – المعنقي 1846 – الصقلاوي M 910 – مصنان M 908 – الكروش 1823 – الصقلاوي 1874 – الصويتية 1819».
الشوط الثاني يقام على كأس بنك البحرين الوطني للجياد المبتدئات « نتاج محلي» مسافة 1800 متر وبمشاركة الجياد «سلي لانتش – النادر – دارك سبيس – غريت داين – بيتر بيرفكت – صارم – سكربلس – ستايل – ذا آيرش مان – زعفراني».
الشوط الثالث يقام على كأس بنك البحرين الوطني للجياد المبتدئات «نتاج محلي» مسافة 1800 متر وبمشاركة الجياد «ذرب – بريف هارت – فيشير مانس فرند – باسو دوبل – بوش بليس – شارد – سكوربيوس – ستايل – ذا آب تو يو اور داون تو مي – لامار إيفنت – حره».
الشوط الرابع يقام على كأس بنك البحرين الوطني لجياد سباق التوازن «نتاج محلي» مسافة 2000 متر وبمشاركة الجياد «أصلان – أطلسي – مغيره – خوافي – ميوزيك دي لانوي – مزاحم – المختار – اطلال – هوراشيو – غولد كوست».
الشوط الخامس يقام على كأس بنك البحرين الوطني لجياد سباق التوازن «إنتاج محلي» مسافة 1000 متر مستقيم وبمشاركة الجياد «مبلش – بايسيس – ستريكتلي – جورج – لطيف – ليو – مؤشر – مستديم – أستارا – لفندر – الهدبا – أسوان – أطياب – رحيل – ذا بلو دان – سن أوف زيوس – ذا بوي وندر».
الشوط السادس يقام على كأس بنك البحرين الوطني لجياد جميع الدرجات والمبتدئات «مستورد» مسافة 1400 متر وبمشاركة الجياد «ديريرين – تايم ستيب – بريث أوف إير – إكس مينستر – غوميس – عنان – ديز دستني – فولو سوت – غرافيت ستورم – موهي – ويت فور إفر».
الشوط السابع يقام على كأس بنك البحرين الوطني لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 1600 متر وبمشاركة الجياد «بلو بوي – إنكورجد – وايرتاب – غيت واي – نايسلير – ذي إمبرور وذإن – يوان برنس – فوربدن لاند – ماستر بامبو – المختار ستار – الوسمي – انسبيرتد – رونا هوليك – جامي أساي – باتيفورد بوي – وايلد هيرو – دارك جايد».
الشوط الثامن يقام على كأس بنك البحرين الوطني لجياد جميع الدرجات «إنتاج محلي» مسافة 1600 متر وبمشاركة الجياد «بلاك شادو – إمورتال – أمواج – مديترنين مون – صفوه – إيكو ثرو تايم – ديسمبر – كامبولينا».
الشوط التاسع والأخير يقام على كأس بنك البحرين الوطني لجياد سباق التوازن «مستورد» مسافة 2200 متر، وبمشاركة الجياد «ميس إيفون – ريترن أوف ذي ماك – رولا جام – ويست سوفولك – بريف ذا ستورم – كنغ أوف ذي ثرون – فورث تايم لكي».
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