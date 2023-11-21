السباق السادس يكسر حاجز الــ 100 جوادأكبر مشاركة للجياد تتنافس على كؤوس بنك البحرين الوطني

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وسيشهد‭ ‬السباق‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬هي‭ ‬الأعلى‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وبلغت‭ ‬101‭ ‬جواداً‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الأشواط‭ ‬الى‭ ‬9‭ ‬أشواط‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بمنافسات‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬أغلب‭ ‬الجياد‭ ‬المرشحة‭ ‬سواء‭ ‬المستوردة‭ ‬أو‭ ‬النتاج‭ ‬المحلي‭ ‬أو‭ ‬الخيل‭ ‬العربية‭ ‬والتي‭ ‬ستخوض‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬للفوز‭ ‬بالكؤوس‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأشواط،‭ ‬فيما‭ ‬يحيط‭ ‬الغموض‭ ‬ببعض‭ ‬الأشواط‭ ‬المخصصة‭ ‬المخصصة‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬وبعضها‭ ‬تشارك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬جاءت‭ ‬قائمة‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

الشوط‭ ‬الأول‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لخيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬الصقلاوي‭ ‬1807‭ ‬ – ‭ ‬مصنان‭ ‬1781‭ ‬ – ‭ ‬الحمداني‭ ‬1810‭ ‬ – ‭ ‬الكروش‭ ‬1786‭ ‬ – ‭ ‬عبيان‭ ‬1867‭ ‬ – ‭ ‬المعنقي‭ ‬1846‭ ‬ – ‭ ‬الصقلاوي‭ ‬ M 910‭ ‬ – ‭ ‬مصنان‭ ‬ M 908‭ ‬ – ‭ ‬الكروش‭ ‬1823‭ ‬ – ‭ ‬الصقلاوي‭ ‬1874‭ ‬ – ‭ ‬الصويتية‭ ‬1819‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬‮«‬‭ ‬نتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1800‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬سلي‭ ‬لانتش‭ ‬ – ‭ ‬النادر‭ ‬ – ‭ ‬دارك‭ ‬سبيس‭ ‬ – ‭ ‬غريت‭ ‬داين‭ ‬ – ‭ ‬بيتر‭ ‬بيرفكت‭ ‬ – ‭ ‬صارم‭ ‬ – ‭ ‬سكربلس‭ ‬ – ‭ ‬ستايل‭ ‬ – ‭ ‬ذا‭ ‬آيرش‭ ‬مان‭ ‬ – ‭ ‬زعفراني‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬‮«‬نتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1800‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬ذرب‭ ‬ – ‭ ‬بريف‭ ‬هارت‭ ‬ – ‭ ‬فيشير‭ ‬مانس‭ ‬فرند‭ ‬ – ‭ ‬باسو‭ ‬دوبل‭ ‬ – ‭ ‬بوش‭ ‬بليس‭ ‬ – ‭ ‬شارد‭ ‬ – ‭ ‬سكوربيوس‭ ‬ – ‭ ‬ستايل‭ ‬ – ‭ ‬ذا‭ ‬آب‭ ‬تو‭ ‬يو‭ ‬اور‭ ‬داون‭ ‬تو‭ ‬مي‭ ‬ – ‭ ‬لامار‭ ‬إيفنت‭ ‬ – ‭ ‬حره‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬نتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2000‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬أصلان‭ ‬ – ‭ ‬أطلسي‭ ‬ – ‭ ‬مغيره‭ ‬ – ‭ ‬خوافي‭ ‬ – ‭ ‬ميوزيك‭ ‬دي‭ ‬لانوي‭ ‬ – ‭ ‬مزاحم‭ ‬ – ‭ ‬المختار‭ ‬ – ‭ ‬اطلال‭ ‬ – ‭ ‬هوراشيو‭ ‬ – ‭ ‬غولد‭ ‬كوست‮»‬‭. ‬

الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬مبلش‭ ‬ – ‭ ‬بايسيس‭ ‬ – ‭ ‬ستريكتلي‭ ‬ – ‭ ‬جورج‭ ‬ – ‭ ‬لطيف‭ ‬ – ‭ ‬ليو‭ ‬ – ‭ ‬مؤشر‭ ‬ – ‭ ‬مستديم‭ ‬ – ‭ ‬أستارا‭ ‬ – ‭ ‬لفندر‭ ‬ – ‭ ‬الهدبا‭ ‬ – ‭ ‬أسوان‭ ‬ – ‭ ‬أطياب‭ ‬ – ‭ ‬رحيل‭ ‬ – ‭ ‬ذا‭ ‬بلو‭ ‬دان‭ ‬ – ‭ ‬سن‭ ‬أوف‭ ‬زيوس‭ ‬ – ‭ ‬ذا‭ ‬بوي‭ ‬وندر‮»‬‭. ‬

الشوط‭ ‬السادس‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لجياد‭ ‬جميع‭ ‬الدرجات‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬ديريرين‭ ‬ – ‭ ‬تايم‭ ‬ستيب‭ ‬ – ‭ ‬بريث‭ ‬أوف‭ ‬إير‭ ‬ – ‭ ‬إكس‭ ‬مينستر‭ ‬ – ‭ ‬غوميس‭ ‬ – ‭ ‬عنان‭ ‬ – ‭ ‬ديز‭ ‬دستني‭ ‬ – ‭ ‬فولو‭ ‬سوت‭ ‬ – ‭ ‬غرافيت‭ ‬ستورم‭ ‬ – ‭ ‬موهي‭ ‬ – ‭ ‬ويت‭ ‬فور‭ ‬إفر‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬السابع‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬بلو‭ ‬بوي‭ ‬ – ‭ ‬إنكورجد‭ ‬ – ‭ ‬وايرتاب‭ ‬ – ‭ ‬غيت‭ ‬واي‭ ‬ – ‭ ‬نايسلير‭ ‬ – ‭ ‬ذي‭ ‬إمبرور‭ ‬وذإن‭ ‬ – ‭ ‬يوان‭ ‬برنس‭ ‬ – ‭ ‬فوربدن‭ ‬لاند‭ ‬ – ‭ ‬ماستر‭ ‬بامبو‭ ‬ – ‭ ‬المختار‭ ‬ستار‭ ‬ – ‭ ‬الوسمي‭ ‬ – ‭ ‬انسبيرتد‭ ‬ – ‭ ‬رونا‭ ‬هوليك‭ ‬ – ‭ ‬جامي‭ ‬أساي‭ ‬ – ‭ ‬باتيفورد‭ ‬بوي‭ ‬ – ‭ ‬وايلد‭ ‬هيرو‭ ‬ – ‭ ‬دارك‭ ‬جايد‮»‬‭. ‬

الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لجياد‭ ‬جميع‭ ‬الدرجات‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬بلاك‭ ‬شادو‭ ‬ – ‭ ‬إمورتال‭ ‬ – ‭ ‬أمواج‭ ‬ – ‭ ‬مديترنين‭ ‬مون‭ ‬ – ‭ ‬صفوه‭ ‬ – ‭ ‬إيكو‭ ‬ثرو‭ ‬تايم‭ ‬ – ‭ ‬ديسمبر‭ ‬ – ‭ ‬كامبولينا‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬التاسع‭ ‬والأخير‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2200‭ ‬متر،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬ميس‭ ‬إيفون‭ ‬ – ‭ ‬ريترن‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬ماك‭ ‬ – ‭ ‬رولا‭ ‬جام‭ ‬ – ‭ ‬ويست‭ ‬سوفولك‭ ‬ – ‭ ‬بريف‭ ‬ذا‭ ‬ستورم‭ ‬ – ‭ ‬كنغ‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬ثرون‭ ‬ – ‭ ‬فورث‭ ‬تايم‭ ‬لكي‮»‬‭.‬