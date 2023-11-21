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السباق السادس يكسر حاجز الــ 100 جوادأكبر مشاركة للجياد تتنافس على كؤوس بنك البحرين الوطني

11/21/2023 7:08:57 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) ينظم‭ ‬نادي‭ ‬راشد‭ ‬للفروسية‭ ‬وسباق‭ ‬الخيل‭ ‬يوم‭ ‬بعد‭ ‬غدٍ‭ ‬الجمعة‭ ‬السباق‭ ‬السادس‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬والذي‭ ‬سيقام‭ ‬على‭ ‬كؤوس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬وذلك‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬سباق‭ ‬النادي‭ ‬بمنطقة‭ ‬الرفة‭ ‬بالصخير‭.

وسيشهد‭ ‬السباق‭ ‬مشاركة‭ ‬كبيرة‭ ‬هي‭ ‬الأعلى‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬وبلغت‭ ‬101‭ ‬جواداً‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬زيادة‭ ‬عدد‭ ‬الأشواط‭ ‬الى‭ ‬9‭ ‬أشواط‭ ‬وسط‭ ‬توقعات‭ ‬بمنافسات‭ ‬قوية‭ ‬بين‭ ‬أغلب‭ ‬الجياد‭ ‬المرشحة‭ ‬سواء‭ ‬المستوردة‭ ‬أو‭ ‬النتاج‭ ‬المحلي‭ ‬أو‭ ‬الخيل‭ ‬العربية‭ ‬والتي‭ ‬ستخوض‭ ‬منافسات‭ ‬قوية‭ ‬للفوز‭ ‬بالكؤوس‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬الأشواط،‭ ‬فيما‭ ‬يحيط‭ ‬الغموض‭ ‬ببعض‭ ‬الأشواط‭ ‬المخصصة‭ ‬المخصصة‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬وبعضها‭ ‬تشارك‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى،‭ ‬حيث‭ ‬جاءت‭ ‬قائمة‭ ‬الجياد‭ ‬المشاركة‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬التالي‭:‬

الشوط‭ ‬الأول‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لخيل‭ ‬البحرين‭ ‬العربية‭ ‬الأصيلة‭ ‬‮«‬الواهو‮»‬‭ ‬لمسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬الصقلاوي‭ ‬1807‭ ‬ ‭ ‬مصنان‭ ‬1781‭ ‬ ‭ ‬الحمداني‭ ‬1810‭ ‬ ‭ ‬الكروش‭ ‬1786‭ ‬ ‭ ‬عبيان‭ ‬1867‭ ‬ ‭ ‬المعنقي‭ ‬1846‭ ‬ ‭ ‬الصقلاوي‭ ‬ M 910‭ ‬ ‭ ‬مصنان‭ ‬ M 908‭ ‬ ‭ ‬الكروش‭ ‬1823‭ ‬ ‭ ‬الصقلاوي‭ ‬1874‭ ‬ ‭ ‬الصويتية‭ ‬1819‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬‮«‬‭ ‬نتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1800‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬سلي‭ ‬لانتش‭ ‬ ‭ ‬النادر‭ ‬ ‭ ‬دارك‭ ‬سبيس‭ ‬ ‭ ‬غريت‭ ‬داين‭ ‬ ‭ ‬بيتر‭ ‬بيرفكت‭ ‬ ‭ ‬صارم‭ ‬ ‭ ‬سكربلس‭ ‬ ‭ ‬ستايل‭ ‬ ‭ ‬ذا‭ ‬آيرش‭ ‬مان‭ ‬ ‭ ‬زعفراني‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الثالث‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬للجياد‭ ‬المبتدئات‭ ‬‮«‬نتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1800‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬ذرب‭ ‬ ‭ ‬بريف‭ ‬هارت‭ ‬ ‭ ‬فيشير‭ ‬مانس‭ ‬فرند‭ ‬ ‭ ‬باسو‭ ‬دوبل‭ ‬ ‭ ‬بوش‭ ‬بليس‭ ‬ ‭ ‬شارد‭ ‬ ‭ ‬سكوربيوس‭ ‬ ‭ ‬ستايل‭ ‬ ‭ ‬ذا‭ ‬آب‭ ‬تو‭ ‬يو‭ ‬اور‭ ‬داون‭ ‬تو‭ ‬مي‭ ‬ ‭ ‬لامار‭ ‬إيفنت‭ ‬ ‭ ‬حره‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬الرابع‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬نتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2000‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬أصلان‭ ‬ ‭ ‬أطلسي‭ ‬ ‭ ‬مغيره‭ ‬ ‭ ‬خوافي‭ ‬ ‭ ‬ميوزيك‭ ‬دي‭ ‬لانوي‭ ‬ ‭ ‬مزاحم‭ ‬ ‭ ‬المختار‭ ‬ ‭ ‬اطلال‭ ‬ ‭ ‬هوراشيو‭ ‬ ‭ ‬غولد‭ ‬كوست‮»‬‭. ‬

الشوط‭ ‬الخامس‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1000‭ ‬متر‭ ‬مستقيم‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬مبلش‭ ‬ ‭ ‬بايسيس‭ ‬ ‭ ‬ستريكتلي‭ ‬ ‭ ‬جورج‭ ‬ ‭ ‬لطيف‭ ‬ ‭ ‬ليو‭ ‬ ‭ ‬مؤشر‭ ‬ ‭ ‬مستديم‭ ‬ ‭ ‬أستارا‭ ‬ ‭ ‬لفندر‭ ‬ ‭ ‬الهدبا‭ ‬ ‭ ‬أسوان‭ ‬ ‭ ‬أطياب‭ ‬ ‭ ‬رحيل‭ ‬ ‭ ‬ذا‭ ‬بلو‭ ‬دان‭ ‬ ‭ ‬سن‭ ‬أوف‭ ‬زيوس‭ ‬ ‭ ‬ذا‭ ‬بوي‭ ‬وندر‮»‬‭. ‬

الشوط‭ ‬السادس‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لجياد‭ ‬جميع‭ ‬الدرجات‭ ‬والمبتدئات‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1400‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬ديريرين‭ ‬ ‭ ‬تايم‭ ‬ستيب‭ ‬ ‭ ‬بريث‭ ‬أوف‭ ‬إير‭ ‬ ‭ ‬إكس‭ ‬مينستر‭ ‬ ‭ ‬غوميس‭ ‬ ‭ ‬عنان‭ ‬ ‭ ‬ديز‭ ‬دستني‭ ‬ ‭ ‬فولو‭ ‬سوت‭ ‬ ‭ ‬غرافيت‭ ‬ستورم‭ ‬ ‭ ‬موهي‭ ‬ ‭ ‬ويت‭ ‬فور‭ ‬إفر‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬السابع‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬بلو‭ ‬بوي‭ ‬ ‭ ‬إنكورجد‭ ‬ ‭ ‬وايرتاب‭ ‬ ‭ ‬غيت‭ ‬واي‭ ‬ ‭ ‬نايسلير‭ ‬ ‭ ‬ذي‭ ‬إمبرور‭ ‬وذإن‭ ‬ ‭ ‬يوان‭ ‬برنس‭ ‬ ‭ ‬فوربدن‭ ‬لاند‭ ‬ ‭ ‬ماستر‭ ‬بامبو‭ ‬ ‭ ‬المختار‭ ‬ستار‭ ‬ ‭ ‬الوسمي‭ ‬ ‭ ‬انسبيرتد‭ ‬ ‭ ‬رونا‭ ‬هوليك‭ ‬ ‭ ‬جامي‭ ‬أساي‭ ‬ ‭ ‬باتيفورد‭ ‬بوي‭ ‬ ‭ ‬وايلد‭ ‬هيرو‭ ‬ ‭ ‬دارك‭ ‬جايد‮»‬‭. ‬

الشوط‭ ‬الثامن‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لجياد‭ ‬جميع‭ ‬الدرجات‭ ‬‮«‬إنتاج‭ ‬محلي‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬1600‭ ‬متر‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬بلاك‭ ‬شادو‭ ‬ ‭ ‬إمورتال‭ ‬ ‭ ‬أمواج‭ ‬ ‭ ‬مديترنين‭ ‬مون‭ ‬ ‭ ‬صفوه‭ ‬ ‭ ‬إيكو‭ ‬ثرو‭ ‬تايم‭ ‬ ‭ ‬ديسمبر‭ ‬ ‭ ‬كامبولينا‮»‬‭.‬

الشوط‭ ‬التاسع‭ ‬والأخير‭ ‬يقام‭ ‬على‭ ‬كأس‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لجياد‭ ‬سباق‭ ‬التوازن‭ ‬‮«‬مستورد‮»‬‭ ‬مسافة‭ ‬2200‭ ‬متر،‭ ‬وبمشاركة‭ ‬الجياد‭ ‬‮«‬ميس‭ ‬إيفون‭ ‬ ‭ ‬ريترن‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬ماك‭ ‬ ‭ ‬رولا‭ ‬جام‭ ‬ ‭ ‬ويست‭ ‬سوفولك‭ ‬ ‭ ‬بريف‭ ‬ذا‭ ‬ستورم‭ ‬ ‭ ‬كنغ‭ ‬أوف‭ ‬ذي‭ ‬ثرون‭ ‬ ‭ ‬فورث‭ ‬تايم‭ ‬لكي‮»‬‭.‬

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