بوريل يحذر: الاتحاد الأوروبي يواجه عداء متزايدا في العالم الإسلامي بسبب حرب غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وقال‭ ‬بوريل‭ ‬إنه‭ ‬يخشى‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬مثل‭ ‬هذا‭ ‬الشعور‭ ‬بالمرارة‭ ‬إلى‭ ‬تقويض‭ ‬الدعم‭ ‬الدبلوماسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬العالم‭ ‬وإضعاف‭ ‬قدرة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬على‭ ‬الإصرار‭ ‬على‭ ‬بنود‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬في‭ ‬الاتفاقيات‭ ‬الدولية‭. ‬

وقال‭ ‬إنه‭ ‬يتعين‭ ‬على‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬أن‭ ‬يبدي‭ ‬‮«‬المزيد‭ ‬من‭ ‬التعاطف‮»‬‭ ‬إزاء‭ ‬ما‭ ‬يتكبده‭ ‬المدنيون‭ ‬الفلسطينيون‭ ‬من‭ ‬خسائر‭ ‬في‭ ‬الأرواح‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬الإسرائيلية‭.‬

وجاءت‭ ‬تصريحات‭ ‬بوريل‭ ‬في‭ ‬مقابلات‭ ‬مع‭ ‬رويترز‭ ‬خلال‭ ‬جولة‭ ‬استمرت‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬الأوسط‭ ‬زار‭ ‬خلالها‭ ‬أنقاض‭ ‬كيبوتس‭ ‬بئيري،‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬هدفا‭ ‬رئيسيا‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬حماس‭ ‬والضفة‭ ‬الغربية‭ ‬وحضر‭ ‬مؤتمرا‭ ‬أمنيا‭ ‬إقليميا‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وعقد‭ ‬مقابلات‭ ‬في‭ ‬قطر‭ ‬والأردن‭. ‬

واستمع‭ ‬بوريل‭ ‬خلال‭ ‬الجولة‭ ‬التي‭ ‬اختتمها‭ ‬مساء‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬إلى‭ ‬شكاوى‭ ‬الزعماء‭ ‬العرب‭ ‬ونشطاء‭ ‬المجتمع‭ ‬المدني‭ ‬الفلسطيني‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬الذي‭ ‬يضم‭ ‬27‭ ‬دولة‭ ‬لا‭ ‬يتعامل‭ ‬مع‭ ‬عدوان‭ ‬إسرائيل‭ ‬على‭ ‬غزة‭ ‬بنفس‭ ‬المعايير‭ ‬التي‭ ‬يطبقها‭ ‬على‭ ‬حرب‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭. ‬

وقال‭ ‬بوريل‭: ‬‮«‬انتقدوا‭ ‬جميعا‭ ‬بالفعل‭ ‬موقف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬ووصفوه‭ ‬بالتحيز‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬وهو‭ ‬يلوح‭ ‬بهاتفه‭ ‬المحمول‭ ‬إنه‭ ‬تلقى‭ ‬بالفعل‭ ‬رسائل‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الوزراء‭ ‬تشير‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬لن‭ ‬يدعموا‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬المرة‭ ‬القادمة‭ ‬التي‭ ‬يجري‭ ‬فيها‭ ‬تصويت‭ ‬في‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬استمرت‭ ‬الأمور‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬المنوال‭ ‬بضعة‭ ‬أسابيع‭ ‬فسيتزايد‭ ‬العداء‭ ‬تجاه‭ ‬الأوروبيين‮»‬‭. ‬

وردا‭ ‬على‭ ‬الانتقادات‭ ‬شدد‭ ‬بوريل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬حياة‭ ‬البشر‭ ‬لها‭ ‬نفس‭ ‬القيمة‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬الأماكن،‭ ‬وأن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬حث‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬هدن‭ ‬إنسانية‭ ‬فورية‭ ‬لتوصيل‭ ‬المساعدات‭ ‬إلى‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬غزة‭ ‬وضاعف‭ ‬مساعداته‭ ‬الإنسانية‭ ‬للقطاع‭ ‬إلى‭ ‬أربعة‭ ‬أمثال‭. ‬

لكن‭ ‬الزعماء‭ ‬العرب‭ ‬يريدون‭ ‬وقفا‭ ‬فوريا‭ ‬للعدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الذي‭ ‬قتل‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يقل‭ ‬عن‭ ‬13300‭ ‬فلسطيني،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬5600‭ ‬طفل‭ ‬على‭ ‬الأقل‭. ‬

وانتقدوا‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬لعدم‭ ‬إدانتهما‭ ‬حملة‭ ‬القصف‭ ‬الهمجية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬غزة،‭ ‬على‭ ‬النقيض‭ ‬من‭ ‬رد‭ ‬فعل‭ ‬الغرب‭ ‬على‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬اوكرانيا‭. ‬

واقتصرت‭ ‬جهوده‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬دعم‭ ‬‮«‬حق‮»‬‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬والدعوة‭ ‬إلى‭ ‬هدن‭ ‬من‭ ‬القتال‭. ‬

وفي‭ ‬الوقت‭ ‬نفسه،‭ ‬أكدت‭ ‬دول‭ ‬أعضاء‭ ‬بصورة‭ ‬منفردة،‭ ‬مثل‭ ‬ألمانيا‭ ‬والنمسا‭ ‬وجمهورية‭ ‬التشيك‭ ‬والمجر،‭ ‬دعمها‭ ‬القوي‭ ‬لإسرائيل‭ ‬بينما‭ ‬انتقدت‭ ‬دول‭ ‬أخرى‭ ‬مثل‭ ‬إيرلندا‭ ‬وبلجيكا‭ ‬وإسبانيا‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭.‬

ودعت‭ ‬فرنسا‭ ‬إلى‭ ‬هدنة‭ ‬إنسانية‭ ‬من‭ ‬شأنها‭ ‬أن‭ ‬تمهد‭ ‬الطريق‭ ‬لوقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭. ‬

وأعلن‭ ‬بوريل،‭ ‬وهو‭ ‬سياسي‭ ‬اشتراكي‭ ‬إسباني‭ ‬مخضرم،‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬بعض‭ ‬تصرفات‭ ‬إسرائيل‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬القانون‭ ‬الدولي‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬انزعاج‭ ‬بعض‭ ‬دول‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي‭.‬