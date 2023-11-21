منظمة الصحة العالمية تؤكد وفاة اثنين من الأطفال الخدج قبل إجلائهما من غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

ووصل‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬28‭ ‬طفلاً‭ ‬خديجًا‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الحدودي‭. ‬وقد‭ ‬نقل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يغادروا‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭.

‬وكانت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬فلسطينية‭ ‬أفادت‭ ‬بأن‭ ‬طفلين‭ ‬توفيا‭ ‬قبل‭ ‬إجلائهما‭. ‬وأمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬قال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬كريستيان‭ ‬ليندماير‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬دوري‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬‮«‬للأسف،‭ (...) ‬توفي‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬الخدج‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الليلة‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الرعاية‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأطفال‭ ‬الخدج‭ ‬الـ33،‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬الإماراتي‭ ‬بجنوب‭ ‬غزة،‭ ‬بحسب‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬يونيسف‭) ‬جيمس‭ ‬إلدر‭. ‬وأوضح‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬اليونيسف‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬من‭ ‬القاهرة‭ ‬أن‭ ‬عشرين‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬28‭ ‬طفلا‭ ‬تم‭ ‬إجلاؤهم‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬برفقة‭ ‬أمهاتهم‭.

‬وأضاف‭ ‬‮«‬سبع‭ ‬أمهات‭ ‬يرافقهن‭ ‬ثمانية‭ ‬أطفال‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬بين‭ ‬الأطفال،‭ ‬توأمين‭.

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وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الأحد‭ ‬إنه‭ ‬سهّل‭ ‬إجلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭. ‬واندلعت‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬عقب‭ ‬هجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬شنّته‭ ‬الحركة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬أدّى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬نحو‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬غالبيّتهم‭ ‬مدنيّون‭ ‬قضوا‭ ‬بمعظمهم‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأوّل‭ ‬للهجوم،‭ ‬وفق‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيليّة‭. ‬

وتوعّدت‭ ‬الدولة‭ ‬العبريّة‭ ‬حماس‭ ‬بـ«القضاء‮»‬‭ ‬عليها‭ ‬وتشنّ‭ ‬حملة‭ ‬قصف‭ ‬جوّي‭ ‬ومدفعي‭ ‬كثيف‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬تسبّبت‭ ‬بمقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬13300‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزّة‭ ‬غالبيّتهم‭ ‬مدنيّون،‭ ‬وفق‭ ‬أرقام‭ ‬لحكومة‭ ‬حماس‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭. ‬وبين‭ ‬القتلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5600‭ ‬طفل‭.‬