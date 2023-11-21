-->

Wednesday, 22 November 2023 06:20 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منظمة الصحة العالمية تؤكد وفاة اثنين من الأطفال الخدج قبل إجلائهما من غزة

11/21/2023 7:08:55 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) جنيف‭ ‬ ‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬أكدت‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬العالمية‭ ‬أمس‭ ‬الثلاثاء‭ ‬أن‭ ‬طفلين‭ ‬كان‭ ‬يفترض‭ ‬أن‭ ‬يكونا‭ ‬ضمن‭ ‬الأطفال‭ ‬الخدج‭ ‬الذين‭ ‬تم‭ ‬إجلاؤهم‭ ‬من‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬توفيا‭ ‬عشية‭ ‬العملية‭. ‬وكان‭ ‬من‭ ‬المقرر‭ ‬إجلاء‭ ‬33‭ ‬طفلاً‭ ‬خديجًا‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬مجمع‭ ‬الشفاء‭ ‬الطبي،‭ ‬أكبر‭ ‬مستشفى‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.

ووصل‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬28‭ ‬طفلاً‭ ‬خديجًا‭ ‬يوم‭ ‬الاثنين‭ ‬عبر‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الحدودي‭. ‬وقد‭ ‬نقل‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأحد‭ ‬من‭ ‬مستشفى‭ ‬الشفاء‭ ‬إلى‭ ‬المستشفى‭ ‬الإماراتي‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يغادروا‭ ‬الأراضي‭ ‬الفلسطينية‭.
‬وكانت‭ ‬مصادر‭ ‬طبية‭ ‬فلسطينية‭ ‬أفادت‭ ‬بأن‭ ‬طفلين‭ ‬توفيا‭ ‬قبل‭ ‬إجلائهما‭. ‬وأمس‭ ‬الثلاثاء،‭ ‬قال‭ ‬الناطق‭ ‬باسم‭ ‬منظمة‭ ‬الصحة‭ ‬كريستيان‭ ‬ليندماير‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬دوري‭ ‬في‭ ‬جنيف‭ ‬‮«‬للأسف،‭ (...) ‬توفي‭ ‬اثنان‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬الخدج‭ ‬خلال‭ ‬تلك‭ ‬الليلة‭ ‬بسبب‭ ‬نقص‭ ‬الرعاية‮»‬‭.‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الأطفال‭ ‬الخدج‭ ‬الـ33،‭ ‬في‭ ‬المستشفى‭ ‬الإماراتي‭ ‬بجنوب‭ ‬غزة،‭ ‬بحسب‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬منظمة‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للطفولة‭ (‬يونيسف‭) ‬جيمس‭ ‬إلدر‭. ‬وأوضح‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬اليونيسف‭ ‬عبر‭ ‬الفيديو‭ ‬من‭ ‬القاهرة‭ ‬أن‭ ‬عشرين‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬28‭ ‬طفلا‭ ‬تم‭ ‬إجلاؤهم‭ ‬إلى‭ ‬مصر‭ ‬لم‭ ‬يكونوا‭ ‬برفقة‭ ‬أمهاتهم‭.
‬وأضاف‭ ‬‮«‬سبع‭ ‬أمهات‭ ‬يرافقهن‭ ‬ثمانية‭ ‬أطفال‮»‬،‭ ‬مضيفاً‭ ‬أن‭ ‬بين‭ ‬الأطفال،‭ ‬توأمين‭.

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬الأحد‭ ‬إنه‭ ‬سهّل‭ ‬إجلاء‭ ‬الأطفال‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭. ‬واندلعت‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحماس‭ ‬عقب‭ ‬هجوم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬شنّته‭ ‬الحركة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬أكتوبر‭ ‬أدّى‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬نحو‭ ‬1200‭ ‬شخص‭ ‬غالبيّتهم‭ ‬مدنيّون‭ ‬قضوا‭ ‬بمعظمهم‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الأوّل‭ ‬للهجوم،‭ ‬وفق‭ ‬السلطات‭ ‬الإسرائيليّة‭. ‬

وتوعّدت‭ ‬الدولة‭ ‬العبريّة‭ ‬حماس‭ ‬بـ«القضاء‮»‬‭ ‬عليها‭ ‬وتشنّ‭ ‬حملة‭ ‬قصف‭ ‬جوّي‭ ‬ومدفعي‭ ‬كثيف‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬تسبّبت‭ ‬بمقتل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬13300‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزّة‭ ‬غالبيّتهم‭ ‬مدنيّون،‭ ‬وفق‭ ‬أرقام‭ ‬لحكومة‭ ‬حماس‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭. ‬وبين‭ ‬القتلى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬5600‭ ‬طفل‭.‬

MENAFN21112023000055011008ID1107467656

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث